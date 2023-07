Mehr als ein „Je t’aime“-Skandal: Trauer um Jane Birkin (76)

Paris. Sex-Symbol, enfant terrible: Lauter Zuschreibungen, mit denen Jane Birkin wenig anfangen konnte. Nun ist der Star mit 76 Jahren gestorben.

Die Franzosen, männliche zumal, waren vor 50 Jahren so vernarrt in diese unverwechselbare Lolita mit der aufreizenden Zahnlücke und jener hohen Stimme, deren Sanftheit nur Schein sein konnte, dass sie den englischen Akzent tunlichst überhörten. Aber „La Birkin“ war 1946 in London geboren, das Kind waschechter Briten.

Und doch: Konnte man mit mehr französischer Hingabe jenen Stöhnseufzer von sich geben, als sie es 1969 mit „Je t’aime, moi non plus“ tat?! Der ersungene Höhepunkt an der Seite Serge Gainsbourgs war ein wohlkalkulierter Skandal, bei dem Jane Birkin für die zögernde Bardot eingesprungen war. Millionen empörten sich – und Millionen kauften die Platte.

Trauer um Jane Birkin. Über Nacht berühmt mit „Je t’aime“

So bekam die Kunstwelt ein neues, kaum 23-jähriges Enfant terrible. Gainsbourg blieb ein Jahrzehnt der Mann an ihrer Seite, auch als Vater von Charlotte, die später in die Fußstapfen der Mutter trat. Jane Birkins Anfänge ließ ihr außerhalb erotischer Nymphen wenig Raum, angefangen bei der namenlosen Blonden in Antonionis „Blow up“ 1966 oder dem „Swimmingpool“, wo sie Romy Schneider und Alain Delon zwar nicht die Show stahl, aber doch mit elementarer Sinnlichkeit einige Aufmerksamkeit erregte. Das Wort Sex-Symbol stand damals noch nicht auf dem Index; sie war eines. Jane Birkin konnte wenig damit anfangen, ironisierte ohnehin alle weiblichen Zuschreibungen. Dass Hermès ihr eine Luxushandtasche auf den Leib schneiderte? „Wer braucht schon mehr als eine?“

Birkin erfand sich nach einer Reihe seichter Streifen neu, sang viel, textete Songs, nicht selten gerieten sie biografisch, erzählten von Leid und vielen unverheilten Wunden. Noch 2017 ehrte sie die Recklinghäuser Ruhrfestspiele mit ihrem Besuch, man traf eine Frau, die auf Glamour nicht den geringsten Wert lege. 2021 erlitt Jane Birkin einen Schlaganfall. Am Sonntag ist sie 76-jährig gestorben, in Paris.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kultur