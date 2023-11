Essen. Ein Pianist setzt auf Farben der Hoffnung in trüber Zeit. Martin Stadtfelds neue CD „Baroque Colours“ ist Wohlfühlmusik edelster Sorte.

Je länger das Pianistenleben Martin Stadtfelds währt, desto deutlicher tritt sein Anliegen hervor: Da wird aller polierte Hochglanz abgelegt, es geht um das Wesen in all dem, letztlich um den Quell der Kraft der Musik – den, der noch sprudelt, wenn wir das Konzert längst verlassen haben. Und wieder einmal (Bachs Goldberg-Variationen schossen ihn vor bald 20 Jahren an die Spitze der Klassik-Charts) offenbart der Westerwälder mit Wahl-Heimat Ruhrgebiet all das in der Musik des Barock.

„Etwas zum Menschen Sprechendes, Umarmendes, Gemeinsames“ liest er im Geist der Werke, so verschieden ihre Farben in „Baroque Colours“ auch aufleuchten. Nein, das ist auf CD 1 überhaupt kein „Best Of“. Viel wenig Gehörtes, viele Miniaturen gibt es zu entdecken – vom Thomaskantor Johann Kuhnau über Joseph Royer, Musiklehrer von Ludwig XV, bis zum fast vergessenen venezianischen Operngenie Baldassare Galuppi.

Martin Stadtfeld: Sein neues Album „Baroque Colours“ ist jetzt bei Sony erschienen

Martin Stadtfeld hebt reihenweise kleine Schätze, funkelnde Perlen, in denen alle Klang-Rhetorik der Epoche schimmert: das noble Schreiten, das lustvolle Singen, die kreative Lust, sich mit Noten im Kreis zu bewegen und doch eine Überraschung nach der anderen auszureizen. Natürlich hält er auch Zwölfender bereit: Bach, Couperin, Scarlatti, Händel...

Und so ist „Baroque Colours“ ein beseeltes Panorama in aller Vielfalt von Sachsen bis zum Hof von Versailles. Wo es der Notentext fordert, stürzt sich Stadtfeld mit Lust ins Virtuose, aber spürbar gehört – auf warmen Klangflügeln eines Steinway D – sein Herz dem scheinbar Einfachen, dem so selbstverständlich klingenden Erzählen, für das Ovids schöner Satz gilt „Dass es Kunst war, verdeckte die Kunst.“

Martin Stadtfeld, Durchbruch mit „Goldberg Variation“ und nun „Baroque Colours“

Die zweite CD dieses Doppelalbums ist eine andere Art, sich vor dem Barock zu verneigen. Hier kultiviert Stadtfeld gleich zwei Traditionen: die nie versiegende Lust am Arrangement für andere Instrumente einerseits, andererseits die von Raffinement und Anspielungsreichtum gespeiste Kunst der Improvisation. Da fegt das sommerliche Presto aus Vivaldis Vier Jahreszeiten vorbei, findet ein Trompetenkonzert Telemanns den Weg ans Klavier wie auch Pachelbels berühmter Kanon. Der erklingt nicht als einzige der Stadtfeld-Bearbeitungen vierhändig, Lilian Akopova sitzt ihm in schönsten Einvernehmen zur Seite.

Dieses Album – Stadtfelds erstem Klavierlehrer gewidmet – kommt zur rechten Zeit. Es ist in diesen trüben Tagen voller klingender Botschaften des Trostes und der Lebensfreude. Und nicht zuletzt erzählt es von Menschen, die in noch viel hoffnungsloseren Zeiten nicht aufgehört haben, an eine Schönheit zu glauben, die überdauert.

