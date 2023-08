Madonna in Köln: Konzerte finden wie geplant statt

Eigentlich wollte Madonna ihre weltweite «Celebration Tour» am 15. Juli im kanadischen Vancouver starten, doch eine schwere Erkrankung machte diesen Plan zunichte. Nun kündigt der Popstar neue Konzerttermine an - ändert sich was für deutsche Fans?

Köln. Madonna hat den Start ihrer Welttournee kurzfristig verschoben. Das hat aber keine Folgen für die beiden im November in Köln geplanten Konzerte.

Gute Nachricht für Madonna-Fans: Die beiden für November in Köln geplanten Konzerte des Weltstars sollen wie geplant stattfinden. Madonna wolle wie vorgesehen am 15. und 16. November in der Lanxess-Arena auftreten, teilte der Veranstalter Live Nation am Mittwoch mit.

Auch an den beiden Konzert-Terminen für Berlin (28./29. November) ändere sich nichts. Madonna hatte den Start ihrer Welttournee im Juni wegen einer schweren Infektion kurzfristig verschoben.

Madonna präsentiert ihre größten Hits der vergangenen 40 Jahre

Bei den Konzerten will die Grammy-Preisträgerin ihre größten Hits der vergangenen 40 Jahre präsentieren, angefangen von ihrem Debütalbum „Madonna“ (1983) bis zu ihrem 2019 veröffentlichten Album „Madame X“. (dpa)

