Lukas Podolski plant Musikfestival auf dem Hockenheimring

Marteria, hier auf der Bühne beim San Hejmo-Festival in Weeze, wird im September 2023 auch beim Glücksgefühle-Festival am Hockenheimring auftreten.

Hockenheim. Mit dem Glücksgefühle-Festival geht im kommenden Jahr ein neues Festival an den Start. Das Gelände am Hockenheimring hat Platz für 100.000 Fans.

Es soll „das größte Musikfestival Deutschlands“ werden: Fußballstar Lukas Podolski will zusammen mit dem Ex-Manager von Michael Wendler, Markus Krampe, im kommenden Jahr hunderttausend Menschen zum Hockenheimring locken. Am 15. und 16. September feiert dort das „Glücksgefühle“-Festival seine Premiere. „Die letzten Jahre, Monate und Tage haben uns allen viel abverlangt. Wir wollen euch endlich wieder lachen sehen!“, sagt Podolski.

Unter dem Motto „Happiness, Love & Powerbeats“ sollen Acts aus den Bereichen Pop, Rock, Hip-Hop und EDM (Electronic Dance Music) auftreten. „40 Stunden Livemusik“ erwarten die Besucherinnen und Besucher, so steht es auf der Internetseite des Festivals. Das Line Up besteht ausschließlich aus deutschen beziehungsweise österreichischen Künstlerinnen und Künstlern. Auf den zwei Bühnen, der „Euphoria Stage“ und der „Cloud 9 Stage“, stehen Stars wie Marteria, Sido, Robin Schulz, Felix Jaehn, Sarah Connor, Zoe Wees, Lea und Cro.

Glücksgefühle-Festival: Hockenheimring wird zum „glücklichsten Ort der Welt“

Für das „Glücksgefühle“-Festival haben sich Krampe und Podolski hohe Ziele gesetzt. Sie hoffen auf 100.000 Besucherinnen und Besucher. Für sie soll das rund eine Million Quadratmeter große Gelände im September zum „glücklichsten Ort der Welt“ werden. „Wir wollen unsere Gäste glücklich machen und dafür lassen wir es am Hockenheimring richtig krachen!“, so Markus Krampe.

Neben dem Line Up gebe es jede Menge Attraktionen auf dem Festivalgelände, darunter ein Open Air Kino, einen XXL Social Media und Influencer Fotospot, Deutschlands größte mobile Zip-Line, eine Kartbahn, Motorrad-Stunt- und Entertainment-Shows sowie die laut Veranstalter größte mobile Wasserbahn und das höchste mobile Kettenkarussell. Außerdem erwarteten die Besucherinnen und Besucher Strand-, Gaming- & Fitness-Bereiche, ein Casino, Tattoo- und Piercingstudios, ein Ninja Parkour, Soccer Courts sowie Yoga Sessions und Chillout-Lounges.

Bis zu 60.000 Menschen können das Wochenende rund um das zweitägige Festival auf dem angrenzenden Campingplatz verbringen. Neben den Kategorien „Regular Camping“ (Zelt) und „WoMo Camping“ (mit Wohnmobil oder Wohnwagen) können sich die Camperinnen und Camper auch für das exklusive „Supreme Camp“ direkt an der Rennstrecke entscheiden und dort in bezugsfertigen Zelten oder Hütten übernachten.

Glücksgefühle-Festival: Öffnungszeiten, Anreise und Token

Das Festivalgelände ist am Freitag, 15. September 2023, und am Samstag, 16. September 2023, von jeweils 10 bis 1 Uhr geöffnet. Der Campingplatz öffnet am Donnerstag, 14. September 2023, um 12 Uhr und schließt am Sonntag, 17. September 2023, um 14 Uhr.

Alle Speisen und Getränke werden, ähnlich wie beim Parookaville-Festival in Weeze, mit Token bezahlt. Die Token sind an Wechselstationen und Wechselautomaten erhältlich und können mit Bargeld oder EC-Karte bezahlt werden. Wie viel ein Token wert ist, haben die Veranstalter bislang nicht bekannt gegeben.

Wer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen möchte, erreicht Hockenheim nach Angaben der Veranstalter von Mannheim oder Karlsruhe bequem mit dem Zug. Shuttlebusse sowie zusätzliche ÖPNV-Kooperationen folgten zeitnah.

Glücksgefühle-Festival am Hockenheimring: Tickets ab 59 Euro

Tickets für das „Glücksgefühle“-Festival gibt es in verschiedenen Kategorien. Sie sind ab sofort unter www.gluecksgefuehle-festival.de/shop erhältlich. Zum Start des Vorverkaufs gibt es für einen kurzen Zeitraum sogenannte Fairplay Tickets „zum absoluten Freundschaftspreis“. Mit den Fairplay Tickets für 59 Euro (Freitag oder Samstag) beziehungsweise 99 Euro (Freitag und Samstag) möchten die Veranstalter allen Festival-Fans die Möglichkeit geben, beim „Glücksgefühle“-Festival dabei zu sein. „Das Geld saß schonmal lockerer als in der jetzigen Zeit. Mit den Fairplay Tickets möchten wir unseren Beitrag leisten“, so Podolski und Krampe.

Der reguläre Ticketpreis beträgt 89 Euro für einen Tag und 149 Euro für das gesamte Festivalwochenende. VIP-Tickets kosten 129 beziehungsweise 209 Euro. Inhaberinnen und Inhaber eines VIP-Tickets erhalten zum Beispiel Zugang zum VIP-Parkplatz sowie einem VIP-Deck mit bester Sicht auf die Bühnen.

Für 499 beziehungsweise 899 Euro können Besucherinnen und Besucher noch mehr erwarten. Das „Supreme Ticket“ beinhaltet Zugang zu einer exklusiven VIP-Lounge „by Lukas Podolski“ inklusive Essen und Getränken, separatem Parkplatz und Eingang sowie „luxuriösen WC- & Sanitäranlagen“.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kultur