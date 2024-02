Luciano in der Arena Köln: Feuerfontänen für sexgepolte Reime

Köln Der Rapper aus Berlin kommt mit 50 Minuten Verspätung auf die Bühne – liefert dann aber richtig ab: Luxus mit romantischer Aggression.

Langes Posen auf der Brücke. Zwischen Deutzer Bahnhof und Arena. Unterm Straßenlaternenlampenlicht. Keine Scheinwerfer, aber fast. Brust raus. Bauch rein. Stricknadeldünne Heels. Schwarzer Satin. Haare geglättet. Haare gelockt. Lipgloss wie Lack auf Rosenblütenlippen. „Seductive“, verführerisch, heißt die Tour des auf Spotify meist gestreamten deutschsprachigen Künstlers. Luciano ist in der Stadt. Die „Beautiful Girls“ auf der Brücke sind gerüstet.

Und nicht nur die. Auch in der Arena viel BlingBling und ChiChi, Lurex und Leder, Kunstpelzjäckchen und Tussitäschchen, nackte Schultern, Taillen, Beine. Jungs haben’s da einfacher. Hoodie, Baggy Pants, weiße Sneakers – fertig. Aber das Warten macht sie ohnehin alle gleich. Eigentlich ist das Konzert ausverkauft. Aber die KVB streiken. Heute! Und kurz vor 20 Uhr ist die Arena noch ziemlich leer, eigentlich sollte es gleich losgehen.

Luciano, das sind Feuerfontänen und Hitze bis in die oberen Ränge: Tornados im Bauch und Bling-Bling

Die halbironischen „Zugabe“, Zugabe“-Rufe machen’s auch nicht besser. Bis die Plattform mit Luciano alias Patrick Großmann (30) tatsächlich herunter auf die Bühne schweben wird, dauert es noch fast 50 Minuten. Dann aber ist das Rap-Raumschiff sofort startklar: rotes Lichtgewitter, Feuerfontänen auf dem Catwalk, Hitze bis hinauf auf die Ränge, keine Flugzeuge im Bauch, sondern Tornados.

Die nächsten zwei Stunden serviert der Berliner eine Show der Extraklasse. Die „Visuals“: spektakulär. Zwei gigantische LED-Wände senken sich über dem Catwalk herauf und herab, bilden Rampen, Schrägen oder zueinander geneigt, ein Dach. Im Bühnenhintergrund wird ein Kreisrund, flankiert von zwei hochformatigen Leinwänden, zum Triptychon für Lucianos Inszenierung.

Luciano alias Patrick Großmann singt sexgepolte Zeilen und der T-Rex ist aus flüssigem Metall

Lichtstrahlen von der Decke bis zum Boden bilden futuristische Kathedralen und Säulenhallen, über die Leinwände fliegen Schmetterlinge und Kirschblüten blühen, ein T-Rex aus flüssigem Metall bleckt die Zähne, der „Blue Porsche“ braust vorüber und eine Magnumflasche Dom Perignon speist einen niemals versiegenden Fluss im Tal der Glückseligen.

Romantik gepaart mit Aggression und den Symbolen des Reichtums. Passt alles irgendwie nicht richtig zusammen. Aber Luciano, der so sexgepolte Zeilen rappt wie „Dein Body ein Traum, guck, wie ich ihn pack‘, mein beautiful Girl bis spät in die Nacht“ sagt auch solche Sätze wie „Ich liebe euch von ganzem Herzen, so ein unheimliches Gefühl, oh my God!“ oder „Jeder ist schön, seid selbstständig, seid zielstrebig!“ Die vielen Frauen und Mädchen im Publikum nennt er „meine ladies“. Was, auch wenn er sie damit allesamt für sich reklamiert, immerhin eine gewisse Form von Respekt ausdrückt.

Rolex Oyster Perpetual Date und Dom Perignon in Hülle und Fluss-Fülle: das ist Luciano

Vielleicht ist das, neben seiner raptorenhaft starken Stimme und seinen stilistisch angenehm vielfältigen Stücken, ja ein Teil seines Erfolgs? Und wenn er bei „Time“ wieder auf der Plattform steht, hoch oben, vor einem riesigen Gefüge von Zahnrädern, und man unweigerlich an „Moderne Zeiten“ denken muss, bis dass sich der Deckel überm Innenleben schließt, um eine Rolex Oyster Perpetual Date zu präsentieren, die 10.000 Euro und mehr kosten kann, könnte man ihm sogar eine gewisse Selbstironie unterstellen.

