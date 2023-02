Lit.Cologne: Literaturfestival wieder auf Vor-Corona-Niveau

Köln. Corona hätte fast das Ende bedeutet, doch jetzt ist die Lit.Cologne wieder da. Bei einer Veranstaltung gibt es sogar einen Rekord-Ansturm.

In Köln startet am Mittwochabend das Literaturfestival Lit.Cologne. Während der Corona-Pandemie war das privat organisierte Festival in seiner Existenz bedroht gewesen, doch nun steuert es nach Angaben seines Geschäftsführers Rainer Osnowski wieder auf das Vorkrisen-Niveau mit über 100 000 Besuchern zu. „Der Zuspruch ist gigantisch“, sagte Osnowski der Deutschen Presse-Agentur. „Viele Veranstaltungen haben wir schon gedoppelt, und wir hätten viele von denen drei- oder viermal verkaufen können.“

Einen Rekordansturm wie noch nie habe es bei den Tickets für die Gala der gerade 80 Jahre alt gewordenen Elke Heidenreich in der Kölner Philharmonie gegeben. Die Autorin, Literaturkritikerin und ehemalige Fernsehmoderatorin hatte im Jahr 2001 die allererste Lit.Cologne mit einer großen Gala eröffnet. Mittlerweile ist es nach Veranstalter-Angaben gemessen an der Zahl der Besucher das größte Literaturfestival Europas.

Besucher kommen aus ganz Nordrhein-Westfalen

Auch das spezielle Konzept gehe wie vor der Pandemie wieder auf, sagte Osnowski. „Wir haben Veranstaltungen mit Lyrik im Programm, in anderen Städten kämen da vielleicht ein Dutzend Besucher, bei uns kommen mehr als 400, zudem Veranstaltungen mit unbekannten Autorinnnen und Autoren, die wie vor der Pandemie sehr stark wahrgenommen werden. Das ist für uns tatsächlich eine wahnsinnige Auszeichnung und Bestätigung.“

Möglicherweise spiele dabei die offene rheinische Mentalität eine Rolle - vieles spiele sich hier seit jeher im öffentlichen Raum ab. „Aber ich glaube: Das was wir vorher 20 Jahre lang mit einem Höchstmaß an Qualität abgeliefert haben, das zahlt sich jetzt aus. Wir wissen ja, dass die Menschen seit Corona insgesamt weniger zu Kulturveranstaltungen gehen. Wenn sie gehen, dann wählen sie aber Anbieter aus, denen sie vertrauen. Ich glaube, das ist das große Lob, was wir in Form der Teilhabe so vieler Menschen bekommen.“ Die Besucher kämen aus ganz Nordrhein-Westfalen.

Sehr beliebt: das Kinder- und Jugendprogramm

Großer Beliebtheit erfreue sich auch das Kinder- und Jugendprogramm. „Da haben wir dieses Jahr eine Rekordbeteiligung, die geht in Richtung 20.000 Schülerinnen und Schüler.“ Wichtig für das Festival sei gewesen, dass ihm in der Corona-Krise, als keine Präsenzveranstaltungen möglich gewesen seien, alle Sponsoren die Treue gehalten hätten. „In solchen Situationen merkt man, wer die wahren Freunde sind“, sagte Osnowski. „Und wir konnten uns glücklicherweise auf alle verlassen.“ Zudem habe die Stadt Köln einmalig mit einem Zuschuss ein digitales Festival in der Zwischenphase ermöglicht. „Dafür sind wir Oberbürgermeisterin Henriette Reker sehr dankbar. Jetzt kommen wir wieder alleine zurecht.“

Zu den prominentesten Akteuren gehören diesmal die Friedensnobelpreisträgerin Maria Ressa, Erfolgsautor Frank Schätzing („Der Schwarm“) und der englische Schriftsteller Ian McEwan („Amsterdam“). Die 23. Ausgabe des Festivals vom 1. bis 11. März umfasst 170 Veranstaltungen, davon 80 im Kinder- und Jugendprogramm. Im Mittelpunkt der Eröffnungsveranstaltung stehen die Proteste iranischer Frauen. Die Journalistin Ferdos Forudastan spricht mit der Politikwissenschaftlerin Azadeh Zamirirad, der Schriftstellerin Asal Dardan, der Journalistin Isabel Schayani und dem Schriftsteller Navid Kermani.

„Die Kraft der Kunst kann gerade in unruhigen Zeiten das rettende Geländer sein“, heißt es im Programmheft. „Und das braucht man mitunter in Krisentagen, in denen die Fantasien überhandnehmen und die Sorgen und Ängste auch.“ (dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kultur