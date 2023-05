Kurzfilmtage Oberhausen: Großer Preis für ukrainischen Film

Oberhausen. Bei den 69. Kurzfilmtagen Oberhausen siegte die ukrainische Dokumentation „Chornobyl 22“. Es gab Preise im Gesamtwert von über 43.000 Euro.

Die diesjährigen internationalen Kurzfilmtage in Oberhausen sind am Montagabend mit der Preisverleihung im Lichtburg Filmpalast zu Ende gegangen. Die Jury für den Hauptpreis , des mit 8000 Euro dotierten Großen Preises der Stadt Oberhausen, vergab die Auszeichnung an den ukrainischen Regisseur Oleksiy Radynski für seine Dokumentation „Chornobyl 22“ über den russischen Angriffskrieg auf sein Heimatland. Insgesamt wurden bei den Kurzfilmtagen 20 Preise in vier Wettbewerben im Gesamtwert von über 43.000 Euro verliehen.

In seiner Doku mische Radynski heimlich gemachte Handyaufnahmen der russischen Eroberung des Gebiets um Tschernobyl im März 2022 mit Aussagen von Anwohnern und Angestellten des früheren Kraftwerks, hieß es. „Die ehrlichen und offenen Interviews machen den Film zu einem wichtigen Werk für die Gegenwart, aber auch für künftige Generationen“, schrieb die Jury in ihrer Preisbegründung. Radynski beweise hier die Fähigkeit, Spannungen in der Nacherzählung der russischen Invasion zu erzeugen und gleichzeitig eine Brücke zwischen der Geschichte und der möglichen Zukunft zu schlagen, ohne dabei zu ästhetisieren.

Gernot Wieland siegte im Deutschen Wettbewerb mit „Turtleneck Phantasies“

Im Internationalen Wettbewerb ging der mit 5000 dotierte Preis der Jury des NRW-Kulturministeriums an die britische Produktion „Untitled (Ohne Titel)“ (2022) von der Londoner Trans-Künstler:in Sweatmother. Der zehnminütige Beitrag dreht sich um queere Lebenserfahrungen.

Den ebenfalls mit 5000 Euro dotierten Hauptpreis des Deutschen Wettbewerbs erhielt der Filmemacher Gernot Wieland für „Turtleneck Phantasies“. Die gesellschaftskritische Videoarbeit von 2022 schaffe es „auf meisterhafte Weise, unterschiedliche Medien spielerisch einzubinden und ist geprägt von einem leichten Witz, der stets nah an der Melancholie angesiedelt ist“, urteilte die Jury.

3satNachwuchspreis an iranische Filmemacherin Narges Kalhor für „Sensitive Content“

Den 3satNachwuchspreis im Deutschen Wettbewerb in Höhe von 2500 Euro gewann die in Deutschland lebende iranische Filmemacherin Narges Kalhor für „Sensitive Content“. Darin verarbeitet sie Handyaufnahmen von Gewalt bei den Protesten im Iran. Im NRW-Wettbewerb gewann der 15 Minuten lange Beitrag „Ich darf sie immer alles fragen“ (2022) von Silke Schönfeld den mit 1000 Euro dotierten ersten Preis, in dem sie sexuellen Missbrauch aufarbeitet. Die Jury würdigte „eine starke und mutige filmische Dokumentation der eigenen Familiengeschichte“.

Die Kinderjury der zeichnete darüber hinaus die spanische Produktion „L’Avenir“ von Santiago Ráfales über eine Freundschaft mit ihrem mit 1000 Euro dotierten Preis aus. Der Preis der Jugendjury (1000 Euro) ging an die kolumbianische Dokumentation „A menos que bailemos (Außer wir tanzen)“ von Hanz Rippe Gabriele und Fernanda Pineda Palencia. Der Kurzfilm aus diesem Jahr ist ein Porträt junger Menschen in Quibdó in Nordwest-Kolumbien, die gemeinsam tanzen, um sich einer Umwelt voller Gewalt zu stellen, wie es hieß.

