Kunst und Corona: Was das Live-Erlebnis unersetzbar macht

Essen. Streamen oder nicht streamen? Die Krise der Künstler ist mehr als eine finanzielle: Sie müssen sich fragen, was ihr Publikum wirklich vermisst.

Jetzt wissen wir endlich, was die Hamsterkäufer mit all dem Mehl gemacht haben: „Wie man aus seiner Wohnung ein richtig leckeres Gericht machen kann“, das verrät der erste „Short Cut“ des Schauspielhauses Bochum: Der Kurzfilm nach einem Text von Bonn Park spiegelt die ganze Corona-Verrücktheit und stäubt reichlich Weiß über unser vier Wände, „schmeißt auch Mehl auf eure Yogastunden, eure Spaziergänge, eure Tagesschau!“ Seit Samstag ist der Neun-Minuten-Film im Netz zu sehen, weitere werden folgen – unter anderem hat Johan Simons Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek beauftragt.

Auch das Theater Oberhausen hat sich digitalisiert, bietet akustisch begleitete Spaziergänge im Stadtraum an oder eine aufwändige Filmproduktion mit Bürgerbeteiligung: „Die Pest“ zeigt Projektionen der Sprecher (teils Laien) auf Hauswänden, vor Straßenzügen. Das ist weder Theater noch Fernsehen noch Vorlesestunde, sondern tatsächlich ein neues Format. Und doch: „Menschen treffen, mit ihnen gemeinsam etwas erleben“ – dieses „einzigartige Erlebnis“ eines Theaterbesuch, heißt es auf der Webseite des Hauses, könne und wolle man nicht ersetzen. Sind die Substitute also ein vergängliches Phänomen, werden sie „nach Corona“ wieder verschwinden?

Eher zeigen sie uns schmerzlich, so innovativ die Ansätze sein mögen, was uns wirklich fehlt. Gerade eben haben die Macher von „Bochum Total“ bekanntgegeben, dass sie eine neue Streaming-Plattform starten; hier wird man mit dem Musikern und anderen Zuschauern kommunizieren können – aber niemals doch so ungezwungen wie beim Live-Event, wo getanzt, gefeiert wird, wo wir uns zusammen vorm Getränkestand drängeln, gemeinsam Bratwurstduft atmen.

Das Publikum, so Kabarettist Hennes Bender, ist ein wesentlicher Teil seines Auftritts

Und es ist ja nicht nur so, dass uns Zuschauern etwas fehlt. Die Reaktionen des Publikums, so Kabarettist Hennes Bender, sind ein wesentlicher Teil seines Auftritts. Selbst dort, wo diese Reaktionen subtiler sind – im Theater, im klassischen Konzert – fehlt doch die kreative Spannung, das stumme Band zwischen Bühne und Zuschauersaal. Es scheint nur konsequent, wenn der Mülheimer Musiker und Komiker Helge Schneider sagt: „Ich trete nicht auf vor Autos, ich trete nicht auf vor Menschen, die Abstand halten müssen. Ich trete auch nicht auf im Internet in einem Streaming-Dingsda-Bumsda.“ Er könne bald in Rente gehen, so Schneider in einem Facebook-Video: „Und wenn das so weiter geht, dann war’s das.“

Nun können sich seine jüngeren Kolleginnen und Kollegen diese Radikalität kaum leisten: Sie müssen im Gespräch, im Gedächtnis bleiben – und sind womöglich auf die paar Euro, die für ihre Youtube-Auftritte an Spenden zusammen kommen, angewiesen. Doch selbst bei bekannteren Künstlern fließen diese eher spärlich, was vermutlich erklärt, warum die Bemühungen der vergangenen Jahre, in der Musik eine Art Streaming-Kultur zu etablieren, ins Leere liefen.

„Habe ich Relevantes beizutragen?“ – für Pianist Igor Levit stellen sich neue Fragen

Nicht nur für den Pianisten Igor Levit stellen sich in diesen Tagen Fragen des Selbstverständnisses: „Sind wir Entertainment oder sind wir wichtig, im Sinne von: Erfahre ich Relevanz und haben wir Relevantes beizutragen?“ Kurz: Geht es tatsächlich um die Kunst an sich – die Musik dieser einen Band, die Ausdrucksstärke dieses einen Schauspielers, den Witz dieses einen Comedians? Oder ist das, was wir nun so vermissen, eher die kleine Reise, auf die wir uns begeben, ins erhabene Festspielhaus oder ins Getümmel eines Rockkonzerts?

In der Corona-Krise könnte offenbar werden, dass es dem Publikum mindestens ebenso sehr um die Selbsterfahrung im künstlerischen Raum geht wie um die Kunst an sich. Und selbst wenn Konzerte, Theater wieder möglich sind, vor zunächst halbleeren Sälen (einst ein Zeichen für künstlerischen Misserfolg) – dürfte die existenzielle Sinn-Krise der Künstler andauern.