Krimiautorin Sabine Deitmer starb mit 72 Jahren in Dortmund

Nach ihrem Roman „Perfekte Pläne“ machte Sabine Deitmer Schluss mit dem Schreiben, ihre Kommissarin Beate Stein ging nach ihrem fünften Fall in den Ruhestand und der gesamte Roman um einen ermordeten Rentner beschäftigte sich mit der Frage, was denn da noch zu erwarten ist im Alter. Und während Bea Stein sich am Ende auf heitere Weise aus dem Staub macht, zog auch Sabine Deitmer einen dicken Strich unter ihre Karriere als Kriminalschriftstellerin, die 1988 furios mit dem bestens verkauften Band „Bye, bye Bruno“ begonnen hatte. Dessen gutes Dutzend Geschichten erzählen von den kreativ herbeigeführten Todesfällen von Männern, aber auch von den Demütigungen, mit denen die unerwartet Verstorbenen die kriminelle Energie ihrer Frauen geweckt und zu ungeahnter Blüte getrieben hatten.

In einer Reihe mit Ingrid Noll und Doris Gercke

Selbstverständlich war Sabine Deitmer genauso frauenbewegt wie ihre Kommissarin mit den grünen Augen, deren Buch-Karriere 1993 mit dem Roman „Kalte Küsse“ begann. „La Deitmer“, wie der Krimi-Doyen Reinhard Jahn vom Bochumer Krimi-Archiv sie voller Respekt nannte, um sie in eine Reihe mit Ingrid Noll und Doris Gercke zu stellen, war 1947 in Jena zur Welt gekommen, in Düsseldorf aufgewachsen und hatte ihr Studium der Anglistik, Romanistik und Literaturwissenschaft mit einer Masterarbeit über Agatha Christie abgeschlossen.

Jeder ihrer Romane, die mit drastischen Bildern, sarkastischer Komik und bösen Kommentaren nicht sparten, ob von Prostitution, plastischer Chirurgie („Scharfe Schnitte“) oder sexuellem Missbrauch handelnd, war angetrieben von einem aufklärerischen Impuls und erkundete das Gelände der weiblichen Emanzipation. Dafür wurde sie mehrfach ausgezeichnet, etwa 2008 mit dem Ehren-„Glauser“ der Krimiautoren-Gang „Das Syndikat“ oder dem Frauenkrimipreis der Stadt Wiesbaden. Selbstverständlich stießen ihre feministischen Emanzen-Krimis nicht überall auf Gegenliebe, aber das schien die Autorin nur mehr zu beflügeln.

Bewegte Lebensgeschichte in Brighton, Bristol und Berlin

Sabine Deitmer, die nach ihrem letzten Roman wieder in die Erwachsenenbildung ihrer Anfangsjahre zurückgekehrt war, widersetzte sich allerdings konsequent dem Drängen Kolleginnen, eine Autobiografie über ihr bewegtes Leben zu schreiben, das sie nach Stationen in Brighton, Bristol, dem Bodensee und Berlin 1978 schließlich nach Dortmund führte. Dort ist es am 11. Januar völlig unerwartet an sein Ende gekommen. Und nicht nur das Krimi-Revier trägt Trauer.