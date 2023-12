„Kopfgeld“: Sabine Hofmann setzt ihre Bochum-Krimiserie fort

Essen Auf „Trümmerland“ und „Totenwinter“ folgt „Kopfgeld“: Die in Bochum geborene Autorin schreibt nun über die Währungsreform 1948.

Der Trend geht klar zum Ein-Wort-Titel. Nicht nur in der gesamten deutschen Krimi-Szene, sondern auch bei der gebürtigen Bochumer Autorin Sabine Hofmann: Auf ihr „Trümmerland“ über das Jahr 1946 und ihren „Totenwinter“, der 1947 spielte, folgt nun das „Kopfgeld“, das die Währungsreform von 1948 unmkreist. Wiederum in Bochum. Wiederum mit der aus den beiden Vor-Bänden vertrauten Edith Marheineke, die aus dem Osten floh und ihre Traumata in den Westen mitbrachte, sich auf dem Schwarzmarkt bewährte und nun bei der frisch gegründeten Zeitung in Bochum angeheuert hat, schreibend wie fotografierend.

Wie stellt man eine Währung um, wie führt man neues Geld ein? Welche Rolle spielte die Währungsreform bei der deutschen Teilung? Wer waren die Gewinner, wer die Verlierer? Für tiefergehende Fragen ist Sabine Hofmanns Roman nicht zuständig, es geht um die Tage rund um jenen Sonntag am 20. Juni 1948, als alle Deutschen eine Sofortausstattung mit zwölf DM-Scheinen bekamen, auch die „halbe Mark“ war übrigens ein Schein. Aber mehr als doppelt und dreimal so viel wert wie die alten Reichsmark, die durch den Schwarzmarkt heillos entwertet war.

Viele Verdächtige: ein Taschendieb, ein Geschäftsinhaber und die Kinder seines jüdischen Vorgängers

Vor der Kulisse der immer noch von Trümmern gezeichneten Bochumer Innenstadt wird ein perfider Mord aufgeklärt, der zunächst wie ein Unfall wirkt: Ein Mann gerät unter die Straßenbahn, wenige Minuten später ist er tot. Hat ihn jemand geschubst? Mit Mord-Absicht gar? Es gibt eine Menge Verdächtige: Ein notorischer Taschendieb ist im Spiel, auch auf die junge Reporterin, die über die Geldausgabe in der Hauptpost berichten soll, fällt der Schatten eines Verdachts. Schließlich der Besitzer eines Miederwarengeschäfts, aber auch die beiden Kinder des jüdischen Vorbesitzers, als es noch Miederwaren Winterstein hieß und der jetzige Besitzer noch ein Angestellter war.

Im Hintergrund geht es um betrügerische Grundstücksgeschäfte, die Menschen wohnen ja immer noch zum Teil mit drei Mietparteien in einer Wohnung. Außerdem ist Edith Marheinecke, deren Redaktion wohl nicht von ungefähr der ebenfalls 1948 in Bochum gegründeten „Westdeutschen Allgemeinen“ ähnelt, hin und her gerissen zwischen Tristan, dem Star des Schauspielhauses, und Leo Mantler, ihrem Ex. Ein historischer Roman als Rundum-Paket. Zeitkolorit und Lovestory sind unaufdringlich, aber die Spannung bleibt so bescheiden, dass sie als Motor der Geschichte kaum taugt und von einem Krimi nur am Rande die Rede sein kann.

Sabine Hofmann erzeugt einen ruhigen Erzählfluss

Das Buch wird getragen von einem ruhigen Erzählfluss. Sabine Hofmann beherrscht das dialogische Erzählen durchaus, ein wenig mehr Straffung und Tempo-Unterschiede würden das Ganze allerdings noch deutlich beleben. Die allwissende Erzählperspektive (die auch das Bewusstsein von Sterbenden einbezieht) ist ein wenig gewöhnungsbedürftig; schade aber ist vor allem, dass außer Edith Marheinecke kaum eine Figur eine psychologische Differenzierung erfährt.

Sabine Hofmann: Kopfgeld. Roman. Aufbau Verlag, Tb. 336 S., 14 €.

