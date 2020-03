Köln Zunächst ist es ein Konzert wie es auch jeder andere geben könnte: langes Warten auf den Star, ungeduldige „Stormzy“-Rufe, dann ein fulminanter Start mit Lichtgewitter und Bassdonnergrollen und dann pflügt sich der zweimalige Brit-Awards-Gewinner von 2018 und 2020 durch eine rund 20 Titel lange Songliste, bunt gemischt aus seinen erst zwei Alben, einer Handvoll Cover und ein paar grundlegenden Rhythmen, die einfach mal mit Rap-Texten garniert werden.

Die rund 4000 Fans im ausverkauften Palladium feiern ihr Idol, dessen zwei Alben hierzulande in den Charts eher mäßig vor sich hin dümpeln, während sie auf der Insel zuverlässig an die Spitze der Charts wandern. Well dort der Grime-Rap-Star Stormzy deutlich mehr ist als ein muskelbepackter Entertainer, der allein mit einem DJ auf der großen Bühne zu unterhalten weiß.

Als Schmutz-Rapper gestartet ist er mittlerweile fein genug für Ed Sheeran

Der 26-jährige Stormzy, mit bürgerlichem Namen Michael Omari, hat ghanaische Wurzeln und kehrt seit gut sieben Jahren 2Step, Garagesound, Dancehall, HipHop und Reggae zu dem zusammen, was man Grime (Schmutz) nennt. Wobei: Spätestens auf seinem neuen Album mehren sich hochglanzpolierte Pop-Elemente in seine Tracks, sogar Ed Sheeren hat er schon gefeatured mit „Take me back to London“.

Rund 4000 Fans feierten Stormzy auf seiner Welttournee beim Auftritt im Kölner Palladium. Foto: Foto Herm

Insofern gibt es für die Damen genug zu kreischen, für die Herren genug harte Tracks fürs Rempeln im Moshpit - Stormzy verlangt seiner „Energy Crew“, wie er sein Publikum nennt, einiges an Kondition ab. Rund die Hälfte der Tracks stammen von seinem neuen Album „Heavy is the head“, mit dem er jetzt um die Welt tourt. Das Shakespeare-Zitat geht weiter „Schwer ist das Haupt, das eine Krone drückt“ und man kann das durchaus als Anspielung aufs britische Königshaus sehen, von dem viele mutmaßen, dass es mit der aktuellen Politik nicht so glücklich ist.





Der britische Grime-Rap-König Stormzy jedenfalls hat aus seinem Herzen keine Mördergrube gemacht und als er als erster Schwarzer zum Hauptact des berühmten Gladstonbury-Festivals ausgerufen wurde, hat er mit der Politik von Boris Johnson abgerechnet und den Worten auch Taten folgen lassen und rund 320.000 Euro für Cambridge-Stipendien für Menschen mit dunkler Hautfarbe ausgelobt.

Derlei Botschaften spielen an einem Partyabend wie dem in Köln natürlich weniger eine Rolle und auch seine durchaus politischen Botschaften in den Texten versinken im basslastigen Sound, aber einige Songzeilen, Boris Johnson und die Regierung zum Teufel wünschen, werden auch da mitgesungen.

Eher innenpolitisch war da noch Stormzys Begeisterung für die reichlich aufsteigenden Marihuana-Wolken im Saal. Merke: Stormzy kommt ohne künstlichen Nebel aus, der wird vor Ort aus Naturstoffen in Gemeinschaftsarbeit gewonnen. Zumindest in der Hinsicht auch ein Konzert wie viele andere.