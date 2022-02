Klavierfestival Ruhr setzt 2022 auf volle Häuser

Essen. 63 Konzerte in 24 Städten: Das Klavierfestival Ruhr will 2022 wieder in großer Form auftrumpfen - nach zwei Jahren Pandemie. Das Programm steht!

„Ich bin zuversichtlich, dass wir vom 30. April bis zum 9. Juli ohne Einschränkungen durchspielen können“, bekannte Franz Xaver Ohnesorg bei der Programm-Präsentation des „Klavier-Festivals Ruhr“ im Casino de. Im Optimismus fühlt sich der Intendant durch die bevorstehende landesweite Aufhebung aller Beschränkungen bestärkt, so dass beim heute anlaufenden Vorverkauf alle Plätze der Spielstätten zur Verfügung stehen. Damit geht Ohnesorg nach zwei schwierigen Jahren von nahezu normalen Bedingungen aus.

Das schlägt sich nicht zuletzt in dem üppigen Angebot von 63 Konzerten in 24 Städten und 32 Spielstätten mit 69 Pianisten und neun Orchestern bzw. Kammermusikensembles nieder. „Leitlinien“: Das etwas nebulös klingende Motto will Ohnesorg als Hommage an die Treue der Künstler, des Publikums und der etwa 50 Sponsoren verstanden wissen. Eine Treue, mit der das Festival auch die Pandemie-bedingten Belastungen überstehen konnte. Damit verzichtet man zugleich auf die Würdigung eines bestimmten Komponisten. Das Programm wirkt bunter denn je.

Die Stars sind wieder reichlich vertreten beim Klavierfestival

An Verbundenheit gerade der Weltstars mangelt es beileibe nicht. Hélène Grimaud, Jan Lisiecki, Igor Levit, Evgeny Kissin, András Schiff, Maria João Pires, Arcadi Volodos und Grigory Sokolov: Sie alle kommen wieder und das seit vielen Jahren. Ein Novum bieten Evgeny Kissin und András Schiff, die zum ersten Mal als Duo auftreten (1. Juli, Essen). Endlich kann auch der Zyklus aller fünf Klavierkonzerte Ludwig van Beethovens mit Jan Lisiecki und dem Chamber Orchestra of Europe nachgeholt werden (22. Juni, Wuppertal/23. Juni, Dortmund). Und zu den treuesten Gästen des Festivals zählt nach wie Alfred Brendel, der über das Verhältnis von Beethoven zu Goethe referieren wird, am Klavier unterstützt durch seinen musikalischen „Ziehsohn“ Fabian Müller (17. Mai, Essen-Werden).

Der Nachwuchs bekommt beim Klavierfestival 13 Mal eine Chance

Gleich 13 Debütanten bietet das Festival eine Plattform: Endlich kann Alexandra Dovgan ihr mehrfach verschobenes Konzert präsentieren (25. Juni, Düsseldorf). Ein Highlight verspricht man sich von Bruce Liu, dem 1. Preisträger des renommierten Chopin-Wettbewerbs. Und vom 15. bis zum 19. Juni stellen sich im Essener Haus Fuhr gleich fünf vielversprechende Talente vor, darunter Elena Fischer-Dieskau, die Enkelin des berühmten Sängers.

Besonderheiten: Auch im Funke Medienhaus wird musiziert

Auch wenn man sich auf keine bestimmten Komponisten fokussiert, taucht der Name Chopin so oft auf, dass ein „Chopin-Gipfel“ mit vier Konzerten von Emanuel Ax, Jan Lisiecki, Ivo Pogorelich und Yefim Bronfman im Viererpack zu ermäßigten Preisen angeboten wird. Neu ist gleich am 1. Mai eine bunte und ganztägige Veranstaltung im Funke Medienhaus. Unter dem Motto „Beflügelt in den Mai“ gibt es „Hausmusik bei Funkes“. Und das gratis. Einen Tag zuvor eröffnet Vikingur Ólafsson das Festival in der Duisburger Mercatorhalle mit Musik von Mozart und einigen seiner Zeitgenossen. Den Schlusspunkt setzt am 9. Juli in Recklinghausen der Jazz-Pianist Michel Camillo. Die „JazzLine“ ist auch diesmal stark vertreten, u.a. mit Jacky Terrasson, Wolfgang Haffner, Chucho Valdés und Chilly Gonzales.

Den „Preis des Klavier Festivals Ruhr“ nimmt in diesem Jahr das Klavier-Duo Yaara Tal und Andreas Groethuysen bei seinem 17. Auftritt im Rahmen des Festivals am 8. Juli in Herne entgegen.

Education bleibt ein wichtiges Standbein des Klavier-Festivals Ruhr

Trotz der widrigen Bedingungen blieben Tobias Bleek und sein Team nicht untätig und führten an verschiedenen Schulen in Duisburg-Marxloh, Essen und Bochum zahlreiche Projekte durch. Am 4. April bereits steht die verschobene Präsentation von Luciano Berios „Twice upon“ in der Essener Philharmonie unter Beteiligung französischer Kinder aus Paris an. Und am 221. Juni werden Kinder und Jugendliche aller Schulformen aus Duisburg-Marxloh im Duisburger Landschaftspark ihr neues Programm vorstellen.

KARTEN

Der Kartenverkauf für alle Konzerte startet am 18. Februar um 10 Uhr. Bestellungen sind möglich unter: www.klavierfestival.de/Hotline: 0201-8966866. Zum Platzangebot teilt IntendantOhnesorg mit: „ Der Kartenverkauf für das Klavier-Festival Ruhr 2022 beginnt im Vertrauen auf die jüngsten Beschlüsse der Bund-Länder-Konferenz und auf die kulturfreundliche Umsetzung der beschlossenen Lockerungen durch das Land NRW ohne Kapazitätsbegrenzungen in den einzelnen Sälen“. An der Maskenpflicht wird aber festgehalten.

