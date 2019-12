„Auerhaus“ neu im Kino: Eine Dorf-WG steht am Abgrund

Im liebenswert-melancholischen Jugendfilm „Auerhaus“ will eine Clique der Provinz-Tristesse Adieu sagen und zieht in ein leerstehendes Haus.

Die Lebensmüdigkeit des jungen Frieder hält den Coming-of-Age-Film „Auerhaus“ von Anfang an im Klammergriff. Der Junge will sich umbringen beziehungsweise nicht mehr leben, was er als Unterschied sieht. Auch damit Frieder die düsteren Gedanken vergisst, gründen ein paar Jugendliche eine Wohngemeinschaft fernab elterlicher Spaßbremsen – dass die WG in einem piefigen Provinzkaff der 1980er-Jahre liegt, macht den Akt zur halben Rebellion.

Eine flotte Eröffnungsmontage genügt, um die Steifheit der alten Bundesrepublik auf den Punkt zu bringen. Es ist „irgendwann im Herbst 83“, wir sind in der schwäbischen Provinz, wo das wilde Vorjahrzehnt nie Fuß fasste. Eine triste Eisdiele, Traktoren und alte Autos, strenge Eltern und ganz viel Grau: Gerade für junge Menschen kurz vor dem Flüggewerden ein Setting des Grauens.

„Auerhaus“ zeigt graue westdeutsche Tristesse

„Ab nach Westberlin“ lautet die Devise der meisten, doch erst mal spricht noch die Schule ein Wörtchen mit – bald ist Abi, Wegzug ausge­schlossen. Die 18-Jährigen Höppner, Frieder, Vera und Cäcilia, die abgesehen von Höppner und Frieder eher bekannt als befreundet sind, lösen die Misere, indem sie eine Dorf-WG gründen. Später kommen Pauline und Harry dazu.

Der Anlass für die WG-Utopie ist aber ein trauriger: Der Suizidversuch des grüblerischen Bauernsohns Frieder, der nach einem Psychiatrie-Aufenthalt nicht allein leben soll, aber nicht bei den Eltern bleiben will. Also bezieht man ein leerstehendes Haus, das „Auerhaus“ – frei nach dem Madness-Song „Our House“ – benannt wird. Die Probleme und inneren Konflikte ziehen aber natürlich mit um. Zum einen lassen Frieders Stimmungsschwankungen stets den nächsten Selbstmordversuch erahnen, aber es gibt auch banale WG-Streits um Abwasch und Co.

In der Ablehnung vereint

Mit wenigen Strichen etabliert das von Neele Leana Vollmar („Rico, Oskar und die Tieferschatten“) und Lars Hubrich („Tschick“) adaptierte Skript die Figuren, die jeweils mit eigenen Baustellen hadern: Der Melancholiker Frieder, sein auf Lebenslust gebürsteter Kumpel Höppner, dessen offenherzige Freundin Vera, die Streberin Cäcilia und der schwule Kiffer Harry – sie alle kreisen vor allem um sich selbst und werden von der kollektiven Ablehnung der Erwachsenenwelt zusammengeschweißt.

Die Charaktere wurden mit Damian Hardung, Max von der Groeben oder Luna Wedler allesamt gut besetzt. Der wahre Hingucker sind aber nicht die inneren und äußeren Konflikte, die letztlich oberflächlich bleiben. Sondern das Setting in der spießigen 80er-Provinz, das zur nostalgischen Ansprache der Dabeigewesenen taugt. Und Jüngere können hier herausfinden, wie es damals wohl gewesen ist, als man Termine noch via Festnetz ausmachen musste.

D 2019, 107 Min., R: N. Vollmar,

D: D. Hardung, M. Groeben

FSK 12, Wertung: 4 / 5 Punkten