Kelly Family: So feiern sie 25 Jahre "Over the Hump" in Köln

„Wir haben das Glück gehabt, dass wir tatsächlich unseren Traum verwirklichen konnten, das ist nicht selbstverständlich. Das haben wir euch zu verdanken – und Gott“, sagt Jimmy Kelly (48). Es ist eins dieser Statements, die einfach sein müssen, an einem Abend wie diesem. Vor rund 14 000 Fans feiert eine der wohl berühmtesten kinderreichen Familien im Musikgeschäft das 25-jährige Jubiläum von „Over The Hump“. 1994 erlebte The Kelly Family mit diesem Album ihren Durchbruch, es verkaufte sich über 3,5 Millionen Mal. Beim Tourauftakt gestern in der ausverkauften Kölner Arena spielten es die singenden und musizierenden Geschwister erstmal komplett live und in voller Länge durch.

Tourauftakt als Heimspiel

„Wir sind sehr aufgeregt. Unsere Premiere in unserer Heimatstadt – und ein so volles Haus!“, fasst Kathy Kelly (56) die allgemeine Freude in Worte. Köln ist nicht nur die Stadt, in der die Familie lange Zeit lebte – Stichwort Hausboot – , sondern auch der Ort, wo „Over The Hump“ aufgenommen wurde. „Over The Hump“ heißt so viel wie „Über den Berg sein“ – und das traf nach Jahren als Straßenmusiker, die am Rande des Existenzminimums in abbruchreifen Häusern und maroden Fahrzeugen lebten, wohl auch zu.

Von den autoritären Seiten des Vaters Dan, der seine langhaarige Kinderschar fern von Schulen, Fernsehern und anderem Teufelswerk aufzog und 2002, im Alter von 71 Jahren starb, wird an diesem Abend nicht die Rede sein. Und auch nicht von gesundheitlichen Problemen, Depressionen, Alkoholabhängigkeit und Suizidversuchen, die Ruhm und Rummel mit sich brachten.

Sieben der ursprünglich elf Kellys sind dabei

Von den ursprünglich elf Band-Kindern sind heute noch sieben dabei. Caroline Kelly zog sich schon 1980 zurück, Barby Kelly folgte 2002, Paddy und Maite widmen sich seit 2004 beziehungsweise 2008 erfolgreich ihren Solokarrieren.

Zusammen mit Jimmy und Kathy stellen Paul (55), John (52), Patricia (feierte gestern ihren 50. Geburtstag), Joey (46) und Nesthäkchen Angelo (37) aber trotzdem noch ein veritables Zweieinhalb-Stunden-Programm auf die Beine. In zwei Blöcken und mit 26 Minuten Pause, von 19.44 bis 22.37 Uhr.

WR-Home Die Tourdaten Die „25 Years – Over the Hump“-Tour von The Kelly Family verzeichnet bis Ende Februar 2020 insgesamt 41 Konzerte an 37 Stationen in Deutschland, Österreich, Belgien, der Schweiz, Polen, Tschechien und den Niederlanden. In einigen Städten wie Berlin oder Hamburg treten die Kellys zweimal auf. Am 26.12., sind sie zu Gast in der Oberhausener Arena, am 27.12. im Düsseldorfer Dome und am 28. und 29.12. in der Dortmunder Westfalenhalle. Konzertbeginn ist jeweils 19.30 Uhr.

Dabei gibt es viel Lichterglanz, Luftschlangen und Luftballons, zeitweilig auch Christbaumkugeln und Schneegestöber, bei der verrockten Version von „I´m dreaming of a White Chritmas“. Dazwischen wird der Toten gedacht, mit eingeblendeten Fotos von geliebten Verstorbenen, die die Fans beisteuern konnten. 40 an der Zahl, ausgewählt aus Tausenden: „Lasst uns ein Gebet machen!“ Und ein Privatsender, der einen Kelly-Song zum Mottolied seines Spendenmarathons für Kinder erkor, darf stolz bekannt geben, wie erfolgreich die Aktion war.

Es werden Hände geschüttelt, es regnet rote Rosenblätter und Flammenfontänen schießen empor, bei „El Camino“ vom neuen Album „25 Years Later“, das Ende Oktober erschienen ist, fällt John Kelly dramatisch auf die Knie, presst die Hand aufs Herz und senkt den blonden Kopf in bester Armer-Sünder-Manier. Dass die Kellys tolle Stimmen haben, stellen sie immer wieder unter Beweis. Etwa, wenn Patricia Kelly den „Sweet Freedom“, den süßen Frieden, beschwört oder Kathy Kelly beim Spiritual „Let My People Go“ zeigt, wie viel Power sie hat. Auch ihre spanischen Lieder, darunter „Baila Mi Corazon“, sind großartig.

Ungewollte Blicke unter den Schottenrock

Die Kellys beim Auftakt zu ihrer "25 Years - Over The Hump"-Tour Foto: Thomas Brill

Beim Drum-Solo-Teil lässt Angelo Kelly es sich nicht nehmen, sein immer noch langes Haar zu lösen – neben Bruder Joey ist er der einzige der Kelly-Jungs, der sich nicht von seiner „Matte“ getrennt hat. Paul Kelly, genauso wie Kathy Kelly, ein Kind aus erster Ehe von Patriarchen-Papa Dan, ähnelt Letzterem mit grauer Mähne und Rauschebart verblüffend. Obwohl es ihm mitunter etwas an Würde fehlt. Wenn der beleibte 55-Jährige über den Laufsteg hopst, sich um die eigene Achse dreht und dabei Blicke unter den hoch fliegenden Schottenrock gewährt, ist das etwas, was man lieber nicht gesehen hätte.

Vier Zugaben sind zum Schluss noch drin. Obwohl es ja eigentlich längst Zeit wäre, die Kinder der Kellykinder ins Bett zu bringen. Mit „I Can´t Help Myself“ erklingt dabei noch einer der größten Hits, dem abtrünnigen Bruder Paddy wird „Fell In Love With An Alien“ gewidmet“. Arm in Arm stehen da die sieben Geschwister ganz am Ende auf der Mittelbühne vor dem bestuhlten Innenraum, singen, was, im Geiste allumfassender Menschenliebe, noch sein muss: „We are the World“. Die sechs Mitmusiker, die gemeinsam mit den Kellys auf der Bühne standen, schließt das aber nicht ein. Ihre Vorstellung fiel komplett flach. (sus)