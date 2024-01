Karneval in NRW: Am 12. Februar ist Rosenmontag – für die meisten Jecken der wichtigste Tag der Session.

In der Region Mitte Februar findet die Session 2023/24 ihren Höhepunkt. Neben vielen großen Umzügen gibt es auch zwei Kirmessen in der Region.

Hunderttausende werden auch 2024 wieder am Karnevalswochenende in der Region auf den Straßen sein

Die größten Rosenmontagszüge gibt es wie immer in Düsseldorf und Köln

In Dortmund und Bottrop warten zudem Kirmesse auf die Jecken

Kamelle, Kostüme und (zumeist kölsche) Stimmungsmusik: drei Eckpfeiler der fünften Jahreszeit. Der Höhepunkt für die meisten Jecken in der Session dürfte der 12. Februar darstellen – da ist Rosenmontag, wie immer der 48. Tag vor dem Ostersonntag (in diesem Jahr am 31. März). Traditionell finden die meisten großen Züge in der Region am Rosenmontag statt, es gibt aber auch noch weitere interessante Festivitäten. Wir geben eine Übersicht, auf welche Großveranstaltungen sich Karnevalistinnen und Karnevalisten besonders freuen dürfen.

Düsseldorfer Rosenmontagszug

Was es nicht alles gibt: In Düsseldorf läuft 2024 unter Herrschaft von Prinz Uwe und Venetia Melanie sowie dem Motto „Wat et nit all jöwt …“. Das lässt viel Raum für Interpretation, sicher ist lediglich, dass das Team um Kult-Bildhauer und Wagenkünstler Jacques Tilly wieder jede Menge Prominente aus der Bundes- und Weltpolitik in gewohnt deftiger Manier aufs Korn nehmen wird. Die Route führt den rund dreistündigen „Zoch“, der 2023 von rund 600.000 Menschen begleitet wurde, von der Herzogstraße über die Königsallee und Heinrich-Heine-Allee in Richtung des Stadtteils Bilk, wo er auf der Elisabethstraße nahe des Bilker S-Bahnhofs endet. Los geht es um 12.30 Uhr.

Kölner Rosenmontagszug

Ein Blick auf die andere Rheinmetropole und Karnevalshochburg: Der Zoch unter der Regentschaft des Dreigestirns, bestehend aus Prinz Sascha, Bauer Werner und Jungfrau Friedrich „Frieda“ Klupsch, setzt sich am 12. Februar um 10 Uhr an der Severinstraße in Bewegung und zieht dann einmal quer durch den Stadtbezirk Köln-Innenstadt am Dom vorbei (planmäßig gegen 13.20 Uhr) bis zur Mohrenstraße, wo er wenige Minuten vor 14 Uhr sein Ziel erreichen soll. Das Motto lautet dieses Jahr „Wat e Theater – Wat e Jeckespill“. Vereinzelt sind unter rosenmontagszug.ticket.io gar noch Sitzplatztickets für die Tribünen an verschiedenen Stellen erhältlich (ab 65 Euro).

Duisburger Rosenmontagszug und Nelkensamstagzug nach Moers

Zwei Züge mit potenziell sechsstelliger Besucherzahl gibt‘s in beziehungsweise ab Duisburg. Höhepunkt für Närrinnen und Narren im Stadtwesten und der Nachbarstadt Moers ist traditionell der Nelkensamstagszug. Am 10. Februar startet der Umzug, bei dem wieder bis zu 100.000 Menschen erwartet werden, um 13.33 Uhr an der Homberger Straße und endet an der Unterwallstraße in der Moerser Innenstadt. Nochmal voller dürfte es am Montag in der Innenstadt werden. Unter dem Motto „Jeckes Treiben du musst bleiben“ startet der Rosenmontagszug um 13.11 Uhr am Stapeltor und endet am Alten Güterbahnhof.

40 Prunk-, Motto- und Marketenderwagen waren 2023 in Duisburg beim Rosenmontagszug dabei. Foto: Ilja Höpping / FUNKE Foto Services

Karnevalszüge in Oberhausen

In Oberhausen gibt‘s die tollsten Tollitäten traditionell nicht an Rosenmontag. Auch 2024 startet der große Karnevalszug wieder am Sonntag, diesmal am 11. Februar, um 14 Uhr. Startpunkt ist die Friedrich-Karl-Straße. Schon am Tag davor steht der Kinderkarnevalsumzug im Stadtteil Osterfeld an (Beginn 13 Uhr), der sich bei Familien auch über die Stadtgrenzen hinaus großer Beliebtheit erfreut.

Rosenmontagszüge in Essen

Besonders lange und in zwei verschiedenen Gegenden der Stadt kann man am 12. Februar in Essen feiern: Um 13.11 Uhr setzt sich wie gewohnt der Rosenmontagszug durch Rüttenscheid auf dem Messeparkplatz P2 an der Grugahalle in Gang und fährt über die „Rü“ bis zur Huyssenallee. Zum nun schon 152. Mal lockt darüber hinaus der Zug im Stadtteil Kupferdreh, der um 16.11 Uhr an der Kupferdreher Straße, Höhe Hinsbecker Berg startet, entlang der Kupferdreher Straße geht und an der Abzweigung Möllneyer Ufer endet. Laut dem Festausschuss Kupferdreher Karneval kommen gern auch Gäste aus Köln, wobei diese über den letzten Teil des diesjährigen Mottos stolpern könnten: „Kupferdreh im Ruhrrevier, Glückauf, Helau dat sacht man hier“.

Essener Karnevalsstart: „Es wird nicht mehr so viel gebützt“

Karnevalskirmes und Rosenmontagszug in Bottrop

Das Entsetzen war groß: Wegen der Sperrung der A42 wurde die Bottroper Karnevalskirmes (8. bis 12. Februar) zunächst abgesagt. Wegen des hohen innerstädtischen Verkehrsaufkommens durch die Sperrung der Autobahn brauche die Feuerwehr die Osterfelder Straße als Rettungsweg, hieß es. Nach konstruktiven Gesprächen zwischen Schaustellern und Stadt lenkte letztere allerdings ein. So bleibt eine mehr als 600 Jahre alte Tradition nun doch bestehen. Neben dem jecken Rummel steht natürlich noch der Rosenmontagszug an. Der setzt sich um 10.30 Uhr an der Essener Straße in Bewegung. Änderung im Vergleich zum Vorjahr: An der Böckenhoffstraße werden die Wagen des Stadtprinzenpaares und des Kinderprinzenpaares in Richtung Rathaus zum Ernst-Wilczok-Platz geführt. Die weiteren Wagen lassen den Umzug nahe der Dieter-Renz-Halle auf der Hans-Böckler-Straße auslaufen.

Karnevalskirmes und Rosenmontagszug Dortmund

Auch in Dortmund ergänzt ein Rummel die Festivitäten. Vom Altweiberdonnerstag, 8. Februar, bis Rosenmontag warten Betreiberinnen und Betreiber verschiedenster Büdchen und Fahrgeschäfte rund um die Reinoldikirche und den Alten Markt auf Kundschaft. Geöffnet hat die Karnevalskirmes an allen Tagen von 14 bis 22 Uhr. Ebenfalls um 14 Uhr startet am 12. Februar der Rosenmontagszug, am Festplatz an der Eberstraße. Wer von Beginn an am Friedensplatz stehen möchte, wo der Zug schlussendlich zum Stehen kommt, wird ab 14 Uhr von einer karnevalistischen Show-Revue unterhalten.

Karneval: Die wichtigsten Termine zwischen 2024 und 2030

Veilchendienstagszug Attendorn

Die Jecken-Hochburg in Südwestfalen, was folgende Größenordnung verdeutlicht: In Attendorn wohnen rund 25.000 Menschen. Die Karnevalsgesellschaft Die Kattfiller erwartet für den alljährlichen Zug am Veilchendienstag, 14. Februar, aber bis zu 30.000 Besucherinnen und Besucher. Los geht‘s ganz karnevalistisch um 11.11 Uhr am Parkplatz unterhalb der Tropfsteinhöhle an der Finnentroper Straße. Rund 100 Wagen(-bauer), Musik- und Fußgruppen mit insgesamt mehr als 2000 Aktiven bewegen sich dann mehrere Stunden durch die Hansestadt, Ende ist am Alten Markt.

Die Hansestadt Attendorn gilt als Karnevalshochburg des Sauerlands. Foto: WP

Mehr zum Thema

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kultur