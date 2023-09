Essen. Marius Müller-Westernhagen feiert seinen runden Geburtstag mit einer Tour durchs Land. Zweimal kommt er dabei nach NRW.

Marius Müller-Westernhagen feiert am 6. Dezember seinen 75. Geburtstag, das nimmt der Musiker zum Anlass, sich selbst und sein Schaffen zu zelebrieren: Westernhagen geht im Mai 2024 auf „75 Live“-Jubiläumstour. Dabei zieht es die deutsche Rocklegende zweimal in die Region.

Auftakt feiert Westernhagen am 10. Mai in der Dortmunder Westfalenhalle, nach einem Stopp in Hannover (12.5.) bespielt er am 13. Mai die Kölner Lanxess Arena. Die Jubiläumstour endet am 24. Mai mit einem Konzert in der Berliner Waldbühne.

Auf der Setlist sollen dann die größten Hits aus seiner Karriere stehen, die in den 70ern ihren Anfang nahm. Damals feierte er mit seinem Album „Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz“ erste große Erfolge. Mit „Halleluja“ landete Westernhagen 1989 erstmals auf Platz eins der deutschen Charts.

Seitdem haben sich seine Alben (20 Studioalben, dazu vier Live-Alben) rund 17 Millionen Mal verkauft, Songs wie „Freiheit“, „Sexy“, „Lass uns leben“ und „Es geht mir gut“ haben mittlerweile Kult-Status.

Der exklusive Vorverkauf für die Tickets startet am Mittwoch, 6.9., um 10 Uhr auf eventim.de. Am Freitag, 8.9., gehen die Tickets in den allgemeinen Vorverkauf.

