Das Ensemble „Kokubu“ tourt seit 2019 regelmäßig in Deutschland. Nun kehrt die Trommelshow in die Region zurück.

Schwarze Kimonos, weiße Stirnbänder und jede Menge Muskeln und Rhythmusgefühl: So erscheinen die Mitglieder der Gruppe „Kokubu“ den Besucherinnen und Besuchern bei ihren Live-Auftritten. Zweifellos ein dezentes, konzentriertes Auftreten ohne viel Schnickschnack, und darauf legt die Formation seit ihrer Gründung im Jahr 1998 Wert. In einer Reihe von in Deutschland tourenden Taiko-Trommelshows aus dem „Land der aufgehenden Sonne“ wie „Yamato“ oder „Tao“ setzt „Kokubu“ auf Traditionsbewusstsein. „Bei den Mitbewerbern schwingt auch mal jemand ein Samuraischwert, das passiert bei uns nicht“, erklärt Michael Schweiger vom Veranstalter Miro Live.

Das kommt an beim Publikum, deswegen sind die 18 Trommlerinnen und Trommler nun schon zum vierten Mal seit 2019 auf ausgiebiger Deutschlandtournee. Nur 2021 und 2022 zwang die Corona-Pandemie die Gruppe zum Daheimbleiben. Vermutlich wurde dafür im heimischen Osaka umso härter trainiert – das Pensum umfasst im Regelfall bis zu zehn Stunden pro Tag, von denen nicht wenige nur in Kraft- und Ausdauerübungen investiert werden. Ohne körperliche Fitness geht nichts, denn die oft um die Zehn-Minuten-Marke langen Stücke verlangen starke Konditionswerte.

„Kokubu“: Drei extragroße neue Trommeln erweitern das Programm

Einige Anpassungen dürften denjenigen, die in den vergangenen Jahren dabei waren, auffallen. So wird ein komplett neues Bühnenbild aufgebaut und es kommen drei neue O-Daiko-Trommeln zum Einsatz. Diese haben einen Durchmesser von rund einem Meter, wiegen rund 55 Kilogramm – und vergrößern damit den benötigten Stauraum der Tour-Trucks noch einmal. Der Primus im Ensemble umfasst 1,5 Meter Durchmesser und wiegt satte 200 Kilogramm. „Es ist aber gar nicht so laut, wie man meinen könnte“, betont Schweiger. Auf Ohrenstöpsel können die allermeisten Publikumsgäste erfahrungsgemäß tatsächlich verzichten.

Es wird nicht nur getrommelt: Auch Flötentöne gehören zu einer „Kokubu“-Show dazu. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Zudem lässt das Ensemble immer wieder Ruhepausen zu und überlässt anderem Instrumentarium zeitweise das Scheinwerferlicht. Die kommende Tour wird beispielsweise der preisgekrönte Musiker Masamitsu Takasaki am dreisaitigen Zupfinstrument Tsugaru-Shamisen begleiten. Auch Flötenklänge fehlen nicht. Darüber hinaus ist „Kokubu“-Leiter Chiaki Toyama wichtig, dem internationalen Publikum etwas über japanische Tradition und Kultur beizubringen: „Hinter jedem Teil eines Konzerts steht eine Geschichte. Wir gehen auf die Stücke ein und erklären philosophische Ansätze dahinter.“

„Kokubu“: Die Termine der „Sound of Life“-Tour in der Region

18.1. Werl (19.30 Uhr, Stadthalle), 19.1. Siegen (20 Uhr, Leonhard-Gläser-Saal), 20.1. Lüdenscheid (19.30 Uhr, Kulturhaus), 23.1. Leverkusen (20 Uhr, Forum), 24.1. Mülheim (20 Uhr, Stadthalle), 1.2. Emmerich (20 Uhr, Stadttheater). Karten ab ca. 50 €.

