Jackson Browne kämpft – und lacht: „Ich bin alt, Mann!“

US-Musiker Jackson Browne – sein neues Album „Downhill from Everywhere" tischt die dicksten Probleme der Welt in gelungenen, wie immer melodischen Songs auf.

Essen. Mit 72 ist auch für Rockstars alles schwieriger. Aber Jackson Browne kämpft um Songs und für den Globus. Das Ergebnis: „Downhill from Everywhere".

Bis weit in die 80er zählte Jackson Browne zu den erfolgreichsten Vertretern des amerikanischen Westcoast-Rock a la Eagles, Linda Ronstadt oder Fleetwood Mac. Mit Album-Klassikern wie „Running On Empty“ oder „The Pretender“ feierte er weltweite Triumphe und war Co-Headliner der letzten Rockpalast-Nacht in der . Zuletzt ist es aber merklich ruhiger um den heute 72-jährigen Kalifornier geworden. „Ich gebe es nicht gerne zu, aber Songs zu schreiben, fällt mir immer schwerer“, sagt der ergraute Musik-Veteran aus seinem Studio im kalifornischen Santa Monica über sein neues Album „Downhill From Everywhere“ - „weil meine Ansprüche so hoch sind.

Für sein neues Epos hat Browne geschlagene sieben Jahre gebraucht. Auch eine Corona-Erkrankung kam dazwischen. Entscheidender: Die zehn Stücke, so sein Anspruch, sollen ein möglichst breites stilistisches Terrain von Country, Rock und Latin-Folk abdecken – und die wichtigsten Probleme der Gegenwart einfangen: Rassismus und Homophobie, Klimawandel, Regenwald-Rodung, die Verschmutzung der Weltmeere. Browne bemüht sich, bei jedem Thema mit fundiertem Fachwissen zu glänzen. So ist der Titelsong „Downhill From Everywhere“ ein „Zitat von Charles Moore, einem Ozeanographen, der die gigantische Ansammlung von Müll im nördlichen Pazifik entdeckt hat.“ Am Ende landet alles, was wir produzieren, im Meer, es ist der tiefste Punkt der Erde: „Ein Problem, mit dem sich Politik und Industrie leider nicht ausreichend befassen.“

Der Aktivist aus der Rock’n’Roll Hall Of Fame

Jackson Browne, seit 2004 Mitglied der Rock’n’Roll Hall Of Fame, kritisiert das Verkehrschaos in globalen Metropolen, verurteilt Trumps Mauerbau an der Grenze zu Mexiko und die Deportation von fest integrierten Immigranten. Er macht die Industrienationen für Umweltkatastrophen verantwortlich und hinterfragt das US-amerikanische Rechtssystem.

Ein Rundumschlag, zu dem er seit Mitte der 80er ausholt – auch, wenn die Albumverkäufe darunter leiden. Gold- und Platin-Auszeichnungen? Seit Jahrzehnten Fehlanzeige! „Angeblich ist meine Musik weniger zugänglich, seit ich verstärkt über politische und soziale Themen rede. Doch es liegt eher daran, dass ich in einem Land lebe, in dem sich lange niemand für Politik interessiert hat“, empört sich der Mann, der auf einem Armeestützpunkt bei Heidelberg geboren wurde. „Gerade bei Stücken über die Missstände in Mittelamerika verstehen nur wenige, worum es geht.“

Muddy Waters, Howlin’ Wolf, Woody Guthrie...

Themen für ein desinteressiertes Publikum. Doch Jackson Browne macht immer weiter: Mit missionarischem Eifer, hochmelodischen Songs und in einer bis heute reichenden Tradition: „In den 60ern hat eine ganze Generation den Folk und Blues für sich entdeckt. Diese uramerikanischen Klänge von Muddy Waters, Howlin’ Wolf und Woody Guthrie, die die Wahrheit über unser Land und über das Leben sagten. Ich war einer dieser jungen Leute, die sich das damals zu eigen gemacht haben. Sprich: Ich bin alt, Mann!“ Eine Selbsterkenntnis, über die er laut lachen muss. Und die ihn nicht davon abhält, Anfang 2022 auf Deutschlandtour zu gehen – zum ersten Mal seit Jahren.

Täglich wissen, was in der Region passiert: Hier kostenlos für den WR-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kultur