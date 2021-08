Rock Inga Rumpf fragt so schön: „Darf ich was vorsingen?“

Essen. Die deutsche Rock-Lady par excellence Inga Rumpf feiert heute ihren 75. Geburtstag – und gratuliert sich mit einem Doppelalbum samt Memoiren.

Es gibt nicht allzu viele Sängerinnen, denen man guten Gewissens den Ehrentitel Granddame der deutschen Rockmusik verleihen könnte. Eine, die ihn sicherlich verdient hätte, ist Inga Rumpf. Die Hamburgerin, deren Karriere-Hochzeit ja eher in den 1960/70er-Jahren anzusiedeln ist, wird am heutigen Montag 75 Jahre jung – und macht sich und ihren Fans mit einem neuen Doppelalbum (ear Music / Vertrieb: Edel Germany) selbst das schönste Geschenk.

„Universe Of Dreams“ hat sie den ersten der beiden Silberlinge betitelt. Es ist eine 13 Songs umfassende Sammlung neuer, abwechslungsreicher Lieder, stilistisch irgendwo angesiedelt zwischen Blues, Gospel (sehr schön: „Never Too Late“) und lässigem Countrysound („Slow Motion“). Rumpf spielt auch immer mal wieder sehr routiniert Gitarre.

13 „Hidden Tracks“ – unter anderem mit Keith Richards und Ron Wood

Auf die gleiche Zahl von Songs kommt die beigelegte Scheibe namens „Hidden Tracks“, auf der Rumpf Lieder versammelt, die sie im Laufe ihrer jahrzehntelangen Karriere aufnahm, aber bislang nie veröffentlicht hat. „Hidden Tracks“ gerät keineswegs zur Resterampe – auch wenn es vielleicht nicht jeder Titel wirklich verdient hat, aus der Schublade gezogen zu werden. Aber ein Geburtstagskind darf das.

Zudem macht man erstaunliche Entdeckungen wie den Titel „Dance It Up“, den Inga Rumpf in den 1980ern in London mit diversen Musikkumpels aufnahm. Einer von ihnen, das ist bei diesem riffgetränkten Rocksong unüberhörbar, ist Keith Richards. „Wenn diese Dame in der Stadt ist, sagt mir Bescheid“, soll er gesagt haben – und bayrisches Bier für Inga Rumpf, für Ronnie Wood, der auch zu hören ist, aber Whiskey. Beim folgenden „I Am I“ steuert der ehemalige Stones-Mann Mick Taylor ein hübsches Slide­solo bei, und auch BAP-Gitarrist Helmut Krumminga kam bei einer dieser Session mit einem Solo zum Zuge; die beiden kennen sich vom gemeinsamen Touren.

Anfänge mit den City Preachers, für die Udo Lindenberg trommelte

Dass ihr Name auch international immer noch zieht, zeigt sich an aktuellen Mitmusikern wie Saiten-Zauberer Larry Campbell aus Bob Dylans langjähriger Band oder Drummer Martin Ditcham (Elton John, Mark Knopfler, Talk Talk). Mit ihnen spielte Rumpf die „Universe“-Stücke ein.

Inga Rumpf, die ja anfing mit Folkrock („City Preachers“, damals mit Udo Lindenberg am Schlagzeug), die „Atlantis“ und auch „Frumpy“ zu Ruhm und Ehre sang, die auch zu großer Form mit der NDR Bigband auflief, wurde 1946 als Tochter eines Seemanns und einer Schneiderin im Hamburger Stadtteil St. Georg geboren, hat zudem eine „autobiografische Zeitreise“ unter dem schönen Titel „Darf ich was vorsingen?“ veröffentlicht und erinnert sich darin an ihre frühesten Anfänge: „Als ich vier Jahre alt war, sang ich auf einer Familienfeier ein paar Volkslieder, und jemand drückte mir ein Fünfmarkstück in die Hand. Ich dachte, na, das mach’ ich öfter.“ Im Sprechen war sie schüchtern, wurde oft „knallrot“ – und beim Singen fiel das alles von ihr ab. Sie war die erste in Deutschland in engen Lederhosen auf der Bühne, die erste mit einer E-Gitarre. Um die große Liebe ihres Lebens, Ehemann Nikolaus aus Recklinghausen, in dessen Blumenladen sie zwischen den Tourneen schon mal Sträuße band, musste sie viel zu früh trauern.

„… dann kann man auch noch ein paar Jahre weitermachen.“

Aber nach vielen Exzessen und Abenteuern hat sie Ruhe und Ausgeglichenheit im christlichen Glauben gefunden, der sie Gospel- und Blues-Songs mit ungeahnter Inbrunst singen lässt. Und sie hat immer noch diese bemerkenswert tiefe, tragende, geradezu schwarze Stimme. Trotz ihrer 75 Lenze. Sicher, die Jahre sind nicht ganz spurlos an dieser Kehle vorbeigegangen. Doch ihre Patina hat Charme. Und wenn es um Kraft, Geschmeidigkeit und Timing geht, muss sich diese Veteranin vor niemandem verstecken. Wie sagte sie kurz vor ihrem Geburtstag noch so schön? „Wenn man die Zeit von Sex, Drugs und Rock’n’Roll so gut überstanden hat, dann kann man auch noch ein paar Jahre weitermachen.“ Keep on rockin’, Inga!

