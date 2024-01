Holiday on Ice 2024 in Dortmund: Vanessa Mai ist Stargast der Samstagabendshow.

„Holiday on Ice“ in Dortmund: Mit Gaststar – aber ohne Kufen

Dortmund Die Eisshow gastiert mit Stargast Vanessa Mai in der Westfalenhalle. Eislaufen wird die Sängerin nicht – das ist der Grund.

Im vergangenen November feierte Holiday on ice die Premiere der neuen Show in Grefrath am Niederrhein – so ist es auch Tradition. Das Publikum war begeistert vom aktuellen Programm „No Limits“, mit dem 2023 und 2024 das 80-jährige Jubiläum der Eisrevue gefeiert wird. Nun ist die Show von Freitag, dem 19.1.2024, bis Sonntag, 21.1. 2024 auch in der Dortmunder Westfalenhalle zu sehen – und zumindest NRW erlebt dabei eine weitere Premiere.

Holiday on Ice 2024 in Dortmund: Einzige NRW-Station von Vanessa Mai im Rahmen der Tour

Zum ersten und auch einzigen Mal bei den vier NRW-Gastspielen der aktuellen „Holiday on Ice“-Tour ist in Dortmund Stargast Vanessa Mai mit von der Partie: Bei der Abendshow um 20 Uhr am Samstag (20.1.2024), singt sie zwei ihrer Songs auf dem Eis. Bereits im Vorfeld war klar, dass die 31-Jährige im Rahmen nicht selbst eislaufen wird – anders als andere Stargäste vor ihr, etwa Sarah Lombardi. Nachdem Vanessa Mai inzwischen drei ihrer Gastauftritte absolviert hat (in Leipzig, München und Frankfurt), weiß man nun, was sie den Fans bei ihren Stippvisiten bietet. Außerdem erklärte sie dabei auch ihre Beweggründe, nicht selbst auf Kufen zu steigen.

Vanessa Mai bei Holiday on Ice: Diese Songs singt der Stargast

„Regenbogen“ und „Ich sterb für dich“ sind die beiden Songs, die Vanessa Mai auf dem Eis singt, in Frankfurt zuletzt in einem schwarzen Zweiteiler. Beide Songs sind bereits einige Jahre alt (von 2016 bzw. 2017), zählen aber zu den größten Hits der Sängerin. „Ich sterb für dich“ ist eine Coverversion von „And When I Die“ der deutschen Boyband Touché und verkaufte sich über 200.000 Mal. Beim Singen wagt sich Vanessa Mai zwar auf das Eis und wird dabei von den Eisläuferinnen der Show umkurvt. Sie selber verzichtet aber auf Kufen an den Füßen.

Holiday on Ice: Deshalb steht Vanessa Mai nicht auf Kufen

Beim Gastspiel in München erklärte der Gaststar einer Reporterin des Bayrischen Rundfunks ihre Zurückhaltung. Es sei eine Vernunftentscheidung gewesen, so Mai. Denn: „Ich habe sehr viel vor in diesem Jahr. Ich darf auf Tour gehen. Ich möchte es einfach nicht riskieren, dass ich mir noch irgendwie etwas ausschlage oder breche. Deshalb habe ich gesagt, ich überlasse das den Profis.“ Die angesprochene Tournee (es sind sogar mehrere) führt den Schlagerstar (aktuelles Album: „Hotel Tropicana“) zweimal auch nach NRW. Am Sommer steht in Bonn ein Open Air an (8.6.2024, Telekom Campus), im November macht die „Zu Hause bei dir“-Tour in Duisburg Station (17.11.2024, Theater am Marientor).

Holiday on Ice feiert in Dortmund mit der Show „No Limits“ das 80-jährige Jubiläum der Show. Foto: n.n. / Holiday on Ice

Freilich ist der Gastauftritt von Vanessa Mai lediglich ein Schmankerl für die Fans, überzeugen muss die Show auch ohne ihre Gesangseinlagen. Und darauf kann sich das traditionell große Stammpublikum verlassen. „No Limits wird rasant, revolutionär und eröffnet unendliche Welten voller spannender Unterhaltung und zauberhafter Überraschungen“, versprachen die Macher im Vorfeld gewohnt unbescheiden. Zur Handlung heißt es: „No Limits ist eine abenteuerliche Lovestory: Zusammen mit den Protagonisten begibt sich das Publikum auf eine fesselnde Heldenreise und taucht immer wieder in neue, unvergessliche Welten ein, in denen alles möglich scheint. Die Show erzählt eine mitreißende Geschichte über das Überwinden von Grenzen, das Finden von Liebe und die Macht der menschlichen Verbindung. Ein spielerisches Abenteuer zwischen Fantasie und Realität – die Zuschauer:innen immer hautnah dabei.“

Holiday on Ice 2024 in Dortmund: „No Limits“ zaubert einen Strand aufs Eis

Bei den bisherigen Shows konnten sich die Fans davon überzeugen, wie die Theorie in der Realität aussieht – nämlich bunt, glitzernd und mitreißend. Einmal mehr ist Holiday on Ice ein Fest für die Augen, denn die Pirouetten und Kunststücke der Eisläufer und Eisläuferinnen sind in diversen rasch wechselnden Bühnenbildern zu bestaunen. Dank Bühnenbildnerin Joanna Scotcher und einer großen LED-Leinwand verwandelt sich die Eisfläche mal in eine Diskothek der flippigen 70er-Jahre, mal in den Wilden Westen mit Cowboys und quirligem Saloon-Treiben. Einen schönen Kontrapunkt zum eisigen Sujet und der aktuellen Jahreszeit bildet eine sonnige Strandszene mit Sonnenliegen, Surfbrettern und Badeanzügen.

„Holiday on Ice“ in Dortmund: Was kosten die Karten, wann geht‘s los, wie lange dauert die Show?

Termin: 19.-21.1.2024

Showzeiten: Freitag 20 Uhr, Samstag: 13 + 16.30 + 20 Uhr (Sa 20 Uhr mit Vanessa Mai), Sonntag 13 + 16.30 Uhr

Adresse: Westfalenhalle, Rheinlanddamm 200, Dortmund

Für alle Vorstellungen gibt es noch Karten, die Preise variieren: Freitag ab ca. 34 Euro, Samstag + Sonntag ab ca. 39 Euro

Die Show dauert ca. 2 Stunden

Nach Holiday on Ice ist vor Holiday on Ice: Das nächste Gastspiel in Dortmund steht nun ebenfalls fest, Karten dafür soll man ab Freitag, 19.1.24 kaufen können. Das Gastspiel der nächsten Tour (noch ohne Titel) findet vom 17. bis 19.1.2025 in der Westfalenhalle statt, erneut wird es sechs Vorstellungen geben.

Das können Sie 2024 auch noch in der Westfalenhalle erleben:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kultur