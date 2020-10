Helmut Newtons neugierige Blicke machte das Foto zum Fest

Er habe sich schon im Stadtpark Schöneberg einmal die Hand gebrochen, weil er einem bezaubernden Mädchen hintergeblickt habe – und deshalb mit seinem Tretroller verunglückte, in der ersten Hälfte der „Goldenen Zwanziger“ muss das gewesen sein. Dass Helmut Newton diese Anekdote seinen Zuhörern so gern wie oft servierte, sagt mindestens so viel über ihn aus wie sie selbst.

Er war schon Voyeur, hieß das, als er noch jener Helmut Neustädter war, der am 31. Oktober 1920 als Kind eines gutsituierten Knopffabrikanten in Berlin zur Welt kam. Der Junge kaufte sich mit zwölf vom Taschengeld die erste Kamera und flog von der Schule, weil er lieber mit Polizeireportern unterwegs war als Algebra zu lernen.

Geprägt von den 20er-Jahren und der Legende Yva

Er wurde Assistent bei der Berliner Fotografinnen-Legende Yva, wie sich Else Neuländer-Simon nannte. Bei ihr musste dieses Ausnahmetalent im Sehen und Abdrücken ausnahmsweise kein Lehrgeld zahlen, sondern bekam ein kleines Handgeld. Helmut Newton hat immer darauf hingewiesen, wie sehr ihn die Foto-Schaukästen am Kurfürstendamm beeindruckten – und bis in seine späten Jahre ist die Ästhetik der zwanziger und dreißiger Jahre, die Drastik, das Spiel mit Kontrasten und die Neigung zum Erzählerischen als stilistischer Motor in seinen Bildern zu erkennen.

Bevor er wie seine Lehrerin, die im Vernichtungslager Sobibor ermordet wurde, wegen jüdischer Abstammung in die Mühlen der NS-Vernichtungsmaschinerie geraten konnte, floh Newton, erst nach Singapur, dann nach Australien, wo er 1945 ein Fotostudio eröffnete, um von Hochzeits- und Babyfotos zu leben. Ein Jahr später Staatsbürger wurde und 1948 die schöne Schauspielerin June Browne heiratete.

Marianne Faithfull sagt: „Er hat mich geöffnet“

Die „Vogue“, bei der sich seine fotografischen Fähigkeiten herumgesprochen hatten, lockte Newton 1956 nach London, wo er sich nie wohlfühlte und aus dem Vertrag ausstieg, um nach Paris zu gehen. Newton wurde zu einem der führenden Modefotografen, ab den 70er-Jahren dann wagte er sich für den „Playboy“ und „Oui“ in der Nacktfotografie immer weiter voran. Seit den 80er-Jahren lebte er bis zu seinem Auto-Unfalltod 2004 mit seiner Frau abwechselnd in Monaco und Los Angeles.

Helmut Newton mag bei der Arbeit ein fürchterlicher Macho gewesen sein, wie selbst Gero von Boehms Verehrungsfilm „The Bad and the Beautiful“ im Mai dieses Jahres offenbarte. Aber seine Art, Frauen in einer Art Anti-Modefotografie unverkleidet zu fotografieren (Marianne Faithfull sagte, Newton habe sie „geöffnet“), war ebenfalls beeinflusst vom Frauenbild der zwanziger und dreißiger Jahre in der Kultur-Schickeria, wo man emanzipierte, starke Frauen bewunderte, nicht zuletzt, weil sie ein Gegenbild zum gesellschaftlichen Durchschnitt waren. Bei Newton wurde so jedes Foto zu einem Fest.

Für Alice Schwarzer waren seine Bilder sexistisch und faschistisch

Dass Feministinnen wie Alice Schwarzer seine Bilder für sexistisch, rassistisch oder sogar faschistisch hielten, liegt im Wandel der Blickwinkel begründet. Newtons Bilder sind von heute aus gesehen nicht in Bausch und Bogen zu beurteilen, selten liegen perfekte Ästhetik und Frauenverachtung, Frauenverehrung und der diskriminierende Blick so dicht beieinander wie dort. Die Gesellschaft, die Modebranche, verlangte nach seinem Talent zum Voyeur. Sie bekam es, und Newton trieb es auf die Spitze.