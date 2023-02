Hannover trennt sich endgültig von Ballett-Chef Marco Goecke

Hannover. Marco Goecke ist als Führungskraft nicht mehr tragbar, sagen Niedersachsens Kulturminister Falko Mohrs und Opernintendantin Laura Bermann.

Fünf Tage nach der Hundekot-Attacke des Ballettdirektors Marco Goecke auf eine Journalistin hat sich das Niedersächsische Staatstheater Hannover von dem Choreografen endgültig getrennt. Der Vertrag werde mit sofortiger Wirkung aufgelöst, sagte Opernintendantin Laura Berman Donnerstag. Goecke sei als Führungskraft nicht mehr tragbar. Seine Stücke sollen aber weiter gespielt werden.

Das Staatstheater habe die Entscheidung zusammen mit dem obersten Dienstherrn, Niedersachsens Kulturminister Falko Mohrs (SPD), getroffen. Aufgrund der bislang guten Zusammenarbeit mit Goecke sei ihr die Trennung nicht leichtgefallen. Eine vertrauensvolle Basis sei jedoch nicht mehr vorstellbar. Goecke sei angesichts der Entscheidung am Boden zerstört.

Kritikerin Wiebke Hüster nannte Erklärung Goeckes nach der Hundekot-Attacke eine Rechtfertigung

Die Staatsoper hatte ihren Ballettchef am Montag mit sofortiger Wirkung vom Dienst suspendiert. Er hatte am Samstag im Opernhaus der Kritikerin Wiebke Hüster von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Hundekot ins Gesicht geschmiert. Hüster erstattete Anzeige. Goecke entschuldigte sich in einer öffentlichen Erklärung, bat jedoch zugleich um Verständnis und übte Kritik an der Berichterstattung der Medien. Die Journalistin wies seine Stellungnahme als Versuch einer Rechtfertigung zurück. Anlass für Goeckes Übergriff war eine zuvor erschienene Kritik der Journalistin. Darin nannte sie eine seiner Choreografien eine „Blamage und eine Frechheit“; die Zuschauer würden dabei „abwechselnd irre und von Langeweile umgebracht“.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kultur