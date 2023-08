Halloween Horror Festival: Neue Attraktionen im Movie Park

Das Halloween Horror Festival im Movie Park feiert in diesem Jahr seinen 25. Geburtstag. Europas größtes Halloween Event kennt im Jubiläumsjahr kein Erbarmen und lädt zur wohl düstersten Party der Parkgeschichte ein.

Bottrop-Kirchhellen. Zum 25. Geburtstag des Halloween Horror Festivals gibt es im Movie Park in Bottrop-Kirchhellen zwei neue Attraktionen. Was alles geplant ist.

Es soll die düsterste Party der Parkgeschichte werden: der 25. Geburtstag des Halloween Horror Festivals im Movie Park – „Europas größtes Halloween-Event“. Zwei neue Horrorattraktionen werden die Gäste ab dem 30. September das Grauen lehren: „Final Stop“ und „Murder Museum – The Art of Killing“.

„Final Stop“ (ab 16 Jahre) führt in eine verlassene Metro-Station in Los Angeles, die dunkle Geheimnisse birgt. Wer sich bisher nach unten wagte, sah das Tageslicht nie wieder. Auch ein Filmteam der Horrorwood Studios ist beim Dreh des letzten Splatter-Films in den Katakomben der Metro verschwunden. Die Parkgäste werden zum Suchtrupp. „Unsere Gäste müssen nicht nur Tunnel durchkriechen oder einem unterirdischen Labyrinth entkommen – auch das Spiel zwischen Licht und Dunkelheit stellt ihren Mut auf die Probe“, sagt Halloween-Projektleiter Manuel Prossotowicz.

Mit „Murder Museum“ (ab 16 Jahre) startet nach Angaben des Movie Parks das erste deutsche True-Crime-Horrorhaus. Das „Murder Museum“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, die grausamen Taten von einigenberühmt-berüchtigten amerikanischen Serienmördern in einer einmaligen Ausstellung zu präsentieren. Doch schnell wird klar, dass sich die Ausstellung von Raum zu Raum immer mehr vom Museumscharakter verabschiedet – und sich eine Hintertür zur bitteren Realität der Schauplätze öffnet

Zudem geht die Horror-Liveshow „Madhouse – Insanity Lives Here“ in die Fortsetzung. Die diabolische Filmklappe S.I.K. führt dieses Jahr den Aufmarsch der Monster als Walking Character an. Mit einer stündlichen Licht-Show auf dem Horrorwood Boulevard sowie dem neuen 4-D-Film „The Conjuring“ warten weitere böse Überraschungen auf die Halloween-Fans.

Die Mapping Show „Horrorwood Rises“, DJ Max Bering & Friends und das beliebte Hypno-Casting mit Sinnverwirrer Stephan Nölle erstehen außerdem wieder auf.

Noch mehr Unheil lauert im hinteren Teil des Parks: Der Western-Themenbereich verwandelt sich zu „Hillbilly Town“. Das dort bespielte Horrorhaus erhält mit dem neuen Namen „Secrets of St. Elmo – Last Hunt“ eine leicht überarbeitete Storyline. Ein Halloween-Update erhält auch das Gastronomieangebot.

Movie Park: Acht Horrorhäuser und vier Scare Zones im Programm

„25 Jahre Halloween Horror Festival sind ein wichtiger Meilenstein für uns, auf den wir sehr stolz sind“, sagt Movie Park-Geschäftsführer Thorsten Backhaus. „Mit Einführung des Events in 1998 war Movie Park der erste Vorreiter, der Halloween in deutschen Freizeitparks etabliert hat. In den letzten Jahren hat sich unser Event immer mehr zum Festival weiterentwickelt und wir konnten neue Besucherrekorde aufstellen.“

Insgesamt sind acht Horrorhäuser und vier Scare Zones im Programm. Zu Ehren der US-Initiative „Haunters Against Hate“ wird zudem am 7. Oktober ein symbolischer Halloween-Tag für den guten Zweck ins Leben gerufen.

Halloween Horror Festival im Movie Park, 30. September bis 12. November, Motto: „Don’t try to hide“. Zeit-Tickets für die Horrorhäuser können nur online erworben und müssen zusätzlich zum Parkeintritt gebucht werden. Die Tickets ab Mitte September: www.moviepark.de/extras

