Gott ist kein Greis im Nachthemd, sagt Herbert Fendrich

Am liebsten würden wir Herbert Fendrich „Kunst-Papst“ nennen, aber das könnte seinen langjährigen Arbeitgeber ärgern. Ein Vierteljahrhundert war der Theologe und Kunsthistoriker im Ruhrbistum Beauftragter für Kirche und Kunst. In seine Zeit fielen viele Umgestaltungen, Schließungen, aber auch ganz Neues wie die Kapelle auf Schalke. Lars von der Gönna sprach mit dem frisch gebackenen Ruheständler über das wechselvolle Verhältnis von Kunst und jener Kirche, die Fend­rich „meine Firma“ nennt.

Herr Fendrich, unter Journalisten sind Kulturleute oft Exoten. Ist das in der Katholischen Kirche ähnlich?

Fendrich: Wir Kunstmenschen haben ein bisschen Narrenfreiheit. Es war mir nicht unangenehm, die auszunutzen, wo es mir nötig schien.

Kunst steht auch für Kunstfreiheit. Die kann religiöse Gefühle irritieren. Mussten Sie oft Mittler sein?

Ich war immer wieder Mittler. Und das war überhaupt kein Gegensatz: Ich war als Anwalt der Kunst Anwalt der Kirche. Wenn ein Künstler ein „Kontra“ schuf, etwas schwer Verdauliches, dann habe ich es verteidigt um eines Glaubens Willen, der auch nicht leicht verdaulich ist.

Und doch schätzen Menschen klare, oft eindeutige Botschaften...

...die aber eben nicht alles erfassen können. Vieldeutigkeit ist ein fundamentales Merkmal von Kunst. Aber gerade deswegen ist diese Kunst als Glaubenssprache unentbehrlich. Denn wie können wir anders vom Phänomen des Glaubens reden als unter dem Vorbehalt: „Es könnte auch ganz anders sein.“

Im vierten Jahrhundert mussten laut Order des Papstes Dirnen und Maler erstmal den Beruf wechseln, um zur Gemeinde zu hören. Später eskortieren die besten Künstler der Welt die Botschaft der Bibel...

Das erste Beispiel fällt in die Zeit des Bilderverbots als Teil der Zehn Gebote – „gibt’s nicht, darf es nicht geben“. Das hatte ja Sinn! Es sollte diesen Gott davor schützen wie ein Götze „in die Tasche gesteckt“ zu werden – er ist zu groß, zu unbegreiflich.

Aber dann doch die Wende am Ende des achten Jahrhunderts...

Sie begann mit Christusbildern. Man argumentierte so: Der undarstellbare Gott ist in Jesus Christus Mensch geworden. Er wird fassbar.

Wer im Vatikan an die Decke guckt, sieht aber doch einen Gott: langer Bart, stramme Waden...

Michelangelos Darstellung fußt auf einer Bibelstelle: „Lasst uns den Menschen machen nach unserem Bild und Gleichnis.“ In der Sixtina sehen wir einen Schöpfergott, dessen Bild abgeleitet ist aus dem Menschenbild. Also dieselbe Logik, nur umgekehrt. Adam und der Schöpfergott sind sich bei Michelangelo unglaublich ähnlich, einschließlich des Abstandes zwischen dickem Zeh und dem nächsten… Dieser Gott hat eine Power, eine Dynamik! Gefährlich wird es nur, wenn man es schlechter macht. Würde ich einen alten Mann im Nachthemd zeigen, wäre alles weg, was Ausdruck des Übermenschlichen ist.

Das führt uns zur Gegenwartskunst in der Kirche. Mancher nennt sie provinziell, brav, ängstlich...

Die christliche Kunstgeschichte ist äußerst vorzeigbar. Natürlich gibt es immer auch mal das gnadenlos Populäre, schnell Konsumierbare. Ein allzu schneller Zugriff auf ein biblisches Thema gerät fast immer peinlich. Ich finde aber, dass wir im Ruhrbistum mit guten Beispielen von Gegenwartskunst auf hohem Niveau ausgestattet sind. Aber klar: Der Kaffee ist auch nicht überall so gut wie in Ihrer Redaktion. Manchmal ist es eben Plörre (lacht).

Sie waren jahrzehntelang Kunst-Ausbilder aller Priester dieses Bistums.

Jeder Priester des Bistums Essen, der jünger ist als 60 Jahre, hat bei mir Kunst gehabt: Da kriegte man nur die große Kunst. Ich habe den Qualitätsbegriff sehr hoch gehalten.

Was war Ihre Botschaft?

Große Kunst ist immer Vieldeutigkeit! Zweitens: Kunst ist Kür. Man muss sie nicht haben! Drittens: Kunst kann ausdrücken, was Sprache überschreitet.

In Hannover erhitzt ein Kirchenfenster von Markus Lüpertz derzeit die Gemüter: Ratten und tote Fliegen stehen für den Satan. Wie hässlich darf Kirchenkunst sein?

Ist das Hässliche in der Kunst der richtige Weg, das Böse darzustellen? Das ist naiv. Das Verführerische, denken Sie an die Kunst in der Nazizeit, trägt diesen Abgrund viel mehr in sich.

Aber es gibt Beispiele, in denen das Hässliche seine Berechtigung hat.

In Berlin hat Alfred Hrdlicka im „Plötzenseer Totentanz“ die ganze Grausamkeit des Menschen dargestellt. Aber das ist schlüssig: Kreuzigung ist einfach nicht schön – widerlicher kann ein Mensch nicht vom Leben zum Tod gebracht werden. Der Glaube hat eben viele Orte: In der Wieskirche darf ich stehen und sagen „Ich bin im Himmel!“, in Plötzensee stehe ich am Abgrund.

In Ihre Zeit fiel die Schließung von über 100 Kirchen. Was ist eigentlich mit der Kunst passiert?

Ja, wir haben Kirchen einen neuen Sinn geben können, im „Worst Case“ wurden sie abgerissen. Unser oberster Wunsch war immer: Das Inventar soll in einen neuen liturgischen Zusammenhang gelangen.

Hat das geklappt?

Ja! Wir hätten nie gedacht, dass das perfekt aufgeht. Da gingen Kirchenfenster in eine Altenheimkapelle. Auch Glocken ziehen um: Wenn Sie an der Stelle stehen, wo früher Herz-Jesu in Unterfrintrop war, hören Sie sie noch, wenn Sie die Ohren spitzen: Die läuten – am Kanal entlang – jetzt in Meiderich.

Nur Orgeln hat jede Kirche schon.

Kirchenfenster von Paul Corazolla in St. Josef in Essen-Frintrop. Foto: Vladimir Wegener / FFS

Stimmt, da muss man weiter denken. Polen ist ein wichtiges Land als neue Heimat für unser aufgegebenes Kircheninventar. Die Orgeln werden mit großer Freude genommen. Die neuen Besitzer kommen, bauen das ab, transportieren das, schätzen es.

„Klopft“ man also direkt im Bistum an und fragt initiativ?

Und ob. Ich hatte einen dicken Ordner mit Anfragen aus aller Welt. Etwas überspitzt: Jeder polnische Pastor weiß, dass das Bistum Essen ein Problem hat. Die schreiben, fragen nach Bänken, einem Kreuzweg… Da war meine Stelle ein Drehkreuz. Und wir helfen gern, wir brauchen aktuell kein Depot, wir vermitteln fast alles.

Kostenlos?

Eigentlich haben wir in diesen Zeiten nichts zu verschenken, aber im Umgang mit Kirchenausstattungen gehört schon eine gewisse Freigebigkeit dazu. Das Wichtigste ist doch, dass diese Dinge lebendig im Gebrauch bleiben.

Wir haben Sie für unser Foto um ein Lieblingskunstwerk aus Ihrem Bistum gebeten...

Es ist aus meiner Heimatpfarrkirche St. Josef in Essen-Frintrop. Dort gibt es von Paul Corazolla 15 Fenster zum Thema Auferstehungen. Alle verbindet ein Kreis- oder Wellenmotiv. Es steht für dieses eine Thema, weist aber auch über das Irdisch-Reale hinaus in eine andere Welt.