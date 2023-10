Gefeiert: Sorglos Leben mit der Religion aus dem Ü-Ei

Ganz in Weiß: Lioba Kippa verkörpert das Wunder in Bonn Parks neuem Stück „Keine Sorge (Religion)“ mit Musik von Ben Roessler R

Düsseldorf. Eine Religion wie aus dem Ei gepellt: Das Schauspielhaus Düsseldorf liefert Religions-Kritik als Unterhaltungsschau. Und bekommt dafür Applaus.

Krieg, Terror, Gewalt und Krisen, wohin man schaut. Doch der Berliner Autor und Regisseur Bonn Park (36) ruft in einem Designer-Musiktheater-Projekt: „Alles wird gut!“ und: Mach Dir „Keine Sorge (Religion)“. Er zelebriert so mit Komponist Ben Roessler auf Düsseldorfs großer Schauspielbühne in lockeren 90 Minuten eine heiter ironische Wohlfühl-Messe.

Formal basieren Lieder und Refrains zwar auf christlicher Liturgie. Gesänge, teilweise in Kirchentonarten, lehnen sich an Gregorianik und Barock an. Makellos und erhebend gesungen von Profi-Musikern: Studenten der Robert-Schumann-Hochschule und dem Jungen Kammerchor Düsseldorf. Ausgelassener Jubel nach der Uraufführung.

Doch in Bonn Parks erfundener Religionsgemeinschaft glaubt keiner an eine existierende Kirche, geschweige denn an Gott. Das einzige Bindeglied ist gleich das liebste Kind der Religion – das „Wunder“. Park macht daraus einen Menschen, dessen Lebensweg – von der Geburt bis zur Bahre – erzählt wird wie in einem Hochamt.

Das Wesen schlüpft aus einem Riesen-Ei, aus dessen Schale ein Priester Stücke herausbricht und, wie beim Abendmahl, verteilt. Diese Rituale lehnen sich an den Leidensweg Christi an. Als Kulisse dafür kreierte Jana Wassong eine weißgetünchte gotische Kapelle.

Ikea-Gebrauchsanweisung als Neuestes Testament

Anstelle von Altar und Kreuz nur ein offenes Kirchenfenster, durch die das „Wunder“ nach dem Tod wie ein unheiliger Geist entschwindet. Und kurze Zeit später wieder auftaucht und sich cool verabschiedet „Bis nächste Woche“. Kahl ist der Raum. Schubladen in den Wänden und eine Treppen-Kanzel werden im Ikea-Stil gebaut. Ein Priester trägt die Gebrauchsanleitung vor – wie Kapitel aus dem Neuen Testament.

Reliquien sind ein überdimensionaler Ikea-Vierkant-Schraubenzieher und die Bauanleitung für einen Würfel, das Allerheiligste, das später zur Urne für die Asche des „Wunders“ mutiert. Die Gebrauchsanweisung ersetzt in Parks Religion die Bibel. „Hast Du keine Ahnung, sei unbesorgt“ intoniert der Chor. Und warnt „Wehe Du sorgst Dich!“ Angesichts des Verfalls von Moral und Anstand in der katholischen Kirche wirkt auch dieser Choral eher ironisch und verursacht herzhafte Lacher.

Singen mit rosaroter Brille: Der Chor bietet mehr als nur Anklänge an klassische Kirchenmusik der Gregorianik und des Barock. Foto: Thomas Rabsch / Schauspielhaus Düsseldorf

Dennoch: Bonn Park kreiert ein ausgeklügeltes Wechselbad zwischen erhabenen, einlullenden Gesängen und witzigen Texten von Frau „Wunder“ (Lioba Kippe). Und beschert so beißende Satire, genauso wenn sich ein Priester an der Kanzel seine Feuchtigkeitscreme wie eine heilige Lotion aufträgt und die goldglitzernde Kosmetik mit spitzen Fingern eintrommelt.

Der Witz besteht in der Ernsthaftigkeit und Akribie, in der die Geistlichen ihre Rituale vollziehen (Minna Wündrich, Caroline Cousin, Jürgen Sarkiss und Kilian Ponert). Die vier Priester der Anmut, Demut, des Unkomplizierten und der Ahnungslosigkeit – sie sind in schwarz-lila und weiß-lila Roben gehüllt (Kostüme: Julia Nussbaumer und Ragna Hemmersbach). Sie mahnen in ihren Predigten – manchmal in scharf betonten Worten – die Gemeinde (und damit auch das Publikum). „Alles ist schwierig, alle sind schlecht. Die Welt ist zu Ende.“

Zu Gast in der spirituellen Wellness-Oase

Und bilanzieren bei falschen Antworten auf existenzielle Fragen: „Du weißt es nicht. Du hast keine Ahnung. Von fast allem hast Du keine Ahnung.“ Süßlich, milde und aufpäppelnd indes kommen die von wohlig wabernden Orgelklängen untermalten Choräle über die Rampe: „Hast Du keine Ahnung, sei unbesorgt“ und „Ahnung ist nur für Sie, wir wussten noch nie“. So mündet der Balanceakt zwischen ironisch vorgetragener Kirchen-Ablehnung und wahrhaftiger Suche nach sicheren Erkenntnissen in einer spirituellen Wellness-Oase.

Fazit: Eine bizarre Mischung aus weihevollem Oratorium und Fantasy-Messe. Stimmung: überwiegend heiter, bis auf wenige Passagen, aus denen ernste Botschaften blinzeln.

