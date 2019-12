Gebt den Kindern die Geschenke vor den Weihnachtstagen!

Nichts ist uns lieber, teurer als unsere Kinder. Weihnachten wickeln wir unsere Liebe in Geschenkpapier, und heraus kommen Smartphones oder Lego Star Wars oder coole Sneaker. Ob wir mit diesen Gaben wirklich Gutes tun, das bezweifelt Hirnforscher Gerald Hüther in seinem neuen Buch. Mit Britta Heidemann sprach der 68-Jährige über frühkindliche Prägungen, die eigentlichen Wünsche und Wege aus dem Konsum.

Herr Hüther, die meisten Eltern, Großeltern, Tanten haben schon alle Geschenke gekauft – was nun?

Hüther: Ich hätte da eine Idee, die klingt ziemlich verrückt – nämlich, den Kindern die Geschenke an den Tagen vor Weihnachten zu geben. Weil diese materiellen Dinge nicht aufgewertet werden sollen, indem man sie in schönes Papier verpackt und zu festlichen Anlässen überreicht. Dadurch entsteht eine in den Gefühls-Zentren des Gehirns verankerte Konsumorientierung.

Kinder sind aber leider sehr anfällig für Konsum.

Sie haben, ebenso wie wir Erwachsenen, Wahrnehmungsvorlieben. Bestimmte sinnliche Wahrnehmungen sind hochattraktiv, etwa der Geschmack von Süßem. Das ist allen Säugetieren, die sich von kohlehy­dratreichen pflanzlichen Produkten ernähren, angeboren. Hinter dem Süßen steckt die Botschaft, dass da Kohlehydrate versteckt sind – und die braucht der Körper für den Energieaufbau. Ähnlich ist es mit der Wahrnehmung von sehr bunten, schrillen, sich schnell bewegenden Bildern: Bei einem Unfallgeschehen etwa schaut man sofort hin. Der Mensch wird aufmerksam, wenn etwas Plötzliches passiert. Das haben die Spielwarenhersteller verstanden. Deshalb werden Waren für Kinder möglichst bunt gestaltet, bewegen sich, geben Töne von sich.

Sind wir gegen solche Prägungen nicht machtlos?

Erziehungsexperten haben festgestellt, dass es Kinder gibt, die relativ unempfindlich gegen diese Verlockungen sind. Sie zeigen uns, dass man nicht Opfer seiner angeborenen Präferenzen werden muss.

Was unterscheidet diese Kinder von den anderen?

Sie sind sehr bei sich, lassen sich nicht von außen manipulieren, sondern prüfen selbst. Als Hirnforscher sage ich immer, diese Kinder fühlen sich so, wie sie sind, richtig. Sie sind nicht bedürftig. Dieses Gefühl sollte man einem Kind schenken.

Was wären in diesem Sinne gute Geschenke?

Mir hat es sehr geholfen, zu überlegen, welche Geschenke aus der Kindheit mir in Erinnerung geblieben sind: Das sind Begegnungen. Etwa mit meinem Großvater, der morgens ebenso früh wach war wie ich und mit mir gemeinsam Brotsuppe gelöffelt hat, während er mir Geschichten aus seinem Leben erzählt hat. Oder die Erinnerung an einen Onkel, der mir gezeigt hat, wie Feuer gemacht wird, als ich drei oder vier Jahre alt war. Er hat alles vorbereitet, einen Eimer Wasser neben die Feuerstelle gestellt – und dann durfte ich selbst das Streichholz anzünden.

Welche Grundbedürfnisse stecken hinter diesen Erinnerungen?

Das erste stillt das Bedürfnis nach Geborgenheit, Verbundenheit, Nähe. Das Gefühl, so geliebt zu werden, wie man ist. Das zweite stillt das Bedürfnis nach Gestaltungsmöglichkeiten – Autonomie und Freiheit. Man möchte auch als Kind zeigen, dass man etwas draufhaut. Deshalb ist es wichtig, dass Kinder Raum bekommen, indem man sie frei spielen lässt und nicht mit vorgefertigtem Spielzeug. Ein Kind benötigt eine Umgebung, die Vielfalt bietet. Das kann zum Beispiel die Küche sein, mit allem Küchengeschirr. Oder die Natur draußen.

Gibt es Forschungen dazu, wie sich diese Vielfalt auf die Entwicklung des Gehirns auswirkt?

Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten bedeutet, dass im Gehirn von den bereitgestellten Vernetzungsangeboten deutlich mehr auch tatsächlich geknüpft und stabilisiert werden, als wenn ein Kind in einem Kinderzimmer mit ausschließlich vorgefertigtem Spielzeug sitzt. Diese Welt ist zu arm! Studien mit Mäusen haben gezeigt, dass die Jungen, die in Käfigen großgezogen werden, in denen es viel zu erleben gibt, einen dickeren Kortex und eine höhere Vernetzungsdichte im Gehirn aufweisen. Noch ein schönes Beispiel: In Südamerika gibt es Hausesel, die seit mehreren Generationen verwildert sind; auch diese haben ein größeres Gehirn als ihre Artgenossen im Stall.

Und wie wichtig ist die emotionale Bindung, die Geborgenheit, für die Entwicklung?

Der erste, der dazu Studien betrieben hat, war Kaiser Friedrich II. (1194-1250). Er wollte herausfinden, welche Sprache ein Kind zuerst spricht, wenn es niemanden hat, mit dem es reden kann. Er hat einige Kinder von Ammen großziehen lassen, die mit ihnen in keiner Weise in kommunikativen Kontakt treten durften. Diese Kinder sind alle gestorben. Geborgenheit und soziale Interaktion ist für uns Menschen überlebenswichtig.

Aber auch Geschenke wollen soziale Bande knüpfen, sind voll guter Absichten.

Viele Großeltern sagen, ich schenke so gerne, weil meine Enkel sich dann so sehr freuen. Das muss man mal zu Ende denken: Man schenkt, weil man sich selbst freut, dass andere sich freuen. Also macht man sich eigentlich selbst ein Geschenk. Andere schenken etwas, das pädagogisch sinnvoll ist, damit das Kind etwas lernt. Damit machen sie das Kind zum Objekt, das optimiert werden muss. Manchmal schenken Eltern auch etwas, um das Kind zu beschwichtigen. Das ist ja das älteste Motiv des Schenkens – zu befrieden, den Nachbarn oder andere Völker. Oft verlangen Kinder dabei ganz massiv nach dem, was andere Kinder haben. Da muss man sich fragen: Wollen sie nicht eigentlich etwas ganz anderes? Nämlich das Gefühl, dazuzugehören? Anerkennung bei anderen zu finden? Man sollte seinem Kind so viel Kraft mitgeben, dass es auch mal Nein sagen kann.

Das klingt allerdings nach einem Kraftakt auch für die Eltern...

Es geht darum, dass Kinder so groß werden, dass sie sich frei fühlen. Man kann sich aber nicht frei fühlen, wenn man zu einem Bedürftigen geworden ist, der immerzu irgendetwas haben muss. Dem es nicht gut geht, wenn er nicht das hat, was alle anderen haben. Der materielle Gaben mit Geliebtwerden verwechselt. So ein Mensch ist nicht frei, nicht in seinen Entscheidungen und nicht in der Art und Weise, wie er sein Leben plant. Viele Eltern aber haben selbst nichts anderes gelernt. Ein Gedanke dazu: Eine Gesellschaft, die auf Konsum angewiesen ist, weil sonst das System nicht funktioniert, ist auch darauf angewiesen, ihre Kinder so aufwachsen zu lassen, dass sie nicht allzu glücklich sind, dass sie Bedürftige bleiben, die immer etwas haben wollen. Dieses System gilt es zu durchbrechen. Eigentlich ist unser Buch ein Beitrag zur Klima-Diskussion. Das, was anerkanntermaßen den CO 2 -Ausstoß relevant verringern würde, wäre – weniger Konsum.

Ist die Fridays-for-Future-Bewegung ein erster Schritt?

Wir erleben da gerade etwas sehr Aufregendes: Es scheint, dass es das erste Mal in der Menschheitsgeschichte nicht mehr die Eltern sind, die ihre Kinder erziehen und ihnen helfen, sich zu entwickeln – sondern umgekehrt. Wenn etwa eine Zwölfjährige am Mittagstisch sitzt und sagt, ich esse kein Fleisch mehr, und ein halbes Jahr später isst die ganze Familie kein Fleisch mehr. Solche Geschichten höre ich immer häufiger. Kürzlich sagte in meinem Freundeskreis ein Junge bei der Urlaubsplanung seiner Familie plötzlich, ich fliege nicht mit euch mit, das verbraucht zu viel CO 2 . Jetzt fährt die ganze Familie mit dem Fahrrad in den Schwarzwald. Das ist grandios.

Sie haben Enkelkinder, was schenken Sie?

Einem meiner Enkel, er ist jetzt fünf, habe ich zum Beispiel Klingeldraht besorgt, eine Taschenlampen-Batterie und eine Fassung mit einer kleinen Glühbirne. Mit ihm werde ich für sein Zimmer eine Lampe bauen, die er vom Bett aus bedienen kann. Das hat insgesamt 3,50 Euro gekostet – ein totaler Konsumausfall also!