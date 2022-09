Zoo Wuppertal: Alle Infos zu Tickets, Anreise und Tieren

Wuppertal. Der Zoo Wuppertal ist ein beliebtes Ausflugsziel für Familien in NRW. Preise, Zeiten, Anreise: Alles, was Sie vor ihrem Besuch wissen sollten.

Der Wuppertaler Zoo ist ein beliebtes Ausflugsziel für Familien in Nordrhein-Westfalen .

ist ein beliebtes . Wie teuer sind die Tickets im Zoo Wuppertal ? Wie reise ich am besten an? Was für besondere Aktionen gibt es?

im ? Wie reise ich am besten an? Was für besondere Aktionen gibt es? Wir haben alle Informationen, die Sie vor Ihrem Besuch im Zoo Wuppertal kennen sollten, für Sie zusammengefasst.

Der Wuppertaler Zoo - der eigentlich "Grüner Zoo Wuppertal" heißt - gehört zu den beliebtesten Ausflugszielen für Familien in Nordrhein-Westfalen. Bereits 1881 wurde der Zoo eröffnet und seitdem stetig erweitert. Insgesamt rund 3300 Tiere aus aller Welt leben auf dem Areal in Wuppertal. Wie teuer ist der Eintritt? Wie reise ich am besten an? Was kann ich sonst noch im Wuppertaler Zoo erleben? Wir haben die wichtigsten Antworten.

+++ Auch interessant: Zoo Duisburg: Alles, was Sie wissen sollten +++

Das kostet der Eintritt in den Wuppertaler Zoo

Die Tickets für den Zoo Wuppertal können an der Tageskasse oder online gekauft werden. Eine Tageskarte kostet für Erwachsene (ab 15 Jahren) 18,50 Euro und für Kinder zwischen 6 und 14 Jahren 1,70 Euro. Schüler, Studenten und Auszubildende bis 27 Jahren erhalten ermäßigten Eintritt für 16,50 Euro, gleiches gilt für Inhaber von Abo-Tickets des VRR, der CityPower-Card, ebV-Mitgliedsausweis oder Wuppertal-Pass.

Die Elefantenbabys sorgen im Zoo Wuppertal immer wieder für Begeisterung - wie hier 2019. Auch deshalb gehört der Zoo zu den beliebten Ausflugszielen für Familien in NRW. Foto: FUNKE Foto Services

So viel kostet die Dauerkarte im Zoo Wuppertal

Für 85 Euro gibt es eine Jahreskarte im Zoo Wuppertal. Bei Vorlage erhalten bis zu 5 Kinder bis 14 Jahren freien Eintritt in den Zoo. Für Ehepaare, Lebenspartner und für im gleichen Haushalt lebende Personen gibt es auch eine Partnerkarte für 75 Euro. Jahreskarten gibt es auch im Abo-Modell für einen monatlichen Beitrag von 9,90 Euro.

Das sind die Öffnungszeiten des Wuppertaler Zoos

Der Wuppertaler Zoo hat ganzjährig geöffnet. In den Sommermonaten (bis Ende Oktober) täglich von 9 bis 18 Uhr und im Winter (bis Ende März) von 9 bis 17 Uhr. An Heiligabend und Silvester öffnet der Zoo von 9 bis 12 Uhr, am 1. Weihnachtsfeiertag bleibt er geschlossen. Die Tierhäuser schließen im Sommer circa um 17.15 Uhr und im Winter gegen 16.45 Uhr.

Zoo Wuppertal: Alles was Sie zur Anreise wissen sollten

Zug: Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist der Zoo Wuppertal sehr gut erreichbar. Am S-Bahnhof "Wuppertal Zoologischer Garten" halten die Linien S8 und S9 - von dort sind es nur wenige Minuten Fußweg bis zum Eingang.

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist der sehr gut erreichbar. Am halten die Linien S8 und S9 - von dort sind es nur wenige Minuten Fußweg bis zum Eingang. Schwebebahn: Auch die berühmte Wuppertaler Schwebebahn halt am Zoo an der Haltestelle "Zoo/Stadion".So lässt sich der Zoobesuch direkt mit einer Schwebebahn-Fahrt verbinden.

Auch die berühmte halt am Zoo an der Haltestelle "Zoo/Stadion".So lässt sich der Zoobesuch direkt mit einer Schwebebahn-Fahrt verbinden. Auto: Mit dem Pkw ist der Zoo Wuppertal am besten über das Autobahnkreuz Sonnborn zu erreichen (über A 46, L 74 und A 535). Dort fahren Sie an der Ausfahrt Wuppertal-Sonnborn oder Wuppertal-Varresbeck ab und folgen der Beschilderung. Ein großer öffentlicher Parkplatz liegt zwischen dem Zoo und dem Stadion Zoo.

Zoo Wuppertal: Das sind die Fütterungszeiten

Wer den Wuppertaler Zoo besucht, der sollte sich eine Tierfütterung nicht entgehen lassen. Bei den Pinguinen finden regelmäßig Schaufütterungen statt: Bei den Brillenpinguinen um 11.45 und 14.45 Uhr und bei den Königspinguinen um 11.15 und 15.15 Uhr. Änderungen sind jederzeit möglich, an den Gehegen finden sich Hinweisschilder.

Ausflugstipp für Familien mit Kindern in NRW: Der Wuppertaler Zoo ist ein beliebtes Ziel. Für Besucher gibt es öffentliche Pinguin-Fütterungen zu sehen. Foto: Zoo Wuppertal

+++ Lesen Sie auch: Freizeitpark mit Kindern - Diese Angebote gibt es in NRW +++

Auch bei den besonders beliebten Wuppertaler Elefanten ist regelmäßig etwas los im Gehege. Besucherinnen und Besucher können hier bei der Körperpflege und beim Training zuschauen, feste Zeiten gibt es allerdings nicht.

Führungen im Zoo Wuppertal: Die Möglichkeiten

Führungen: Es finden immer wieder öffentliche Führungen im Zoo statt. Termine werden auf der Homepage veröffentlicht. Gruppen oder Einzelpersonen können aber auch individuelle Führungen durch den Zoo buchen. Die Kosten liegen bei 60 Euro (plus Zoo-Eintritt) und dauern circa 90 Minuten. Die Teilnehmerzahl ist auf 25 begrenzt. Individuelle Führungen müssen mindestens 14 Tage im Voraus beim Zoo angefragt werden unter 0202 5633656, 0202 563 3645 oder per Mail an erlebnis@zoo-wuppertal.de

Es finden immer wieder im Zoo statt. Termine werden auf der Homepage veröffentlicht. Gruppen oder Einzelpersonen können aber auch durch den Zoo buchen. Die Kosten liegen bei 60 Euro (plus Zoo-Eintritt) und dauern circa 90 Minuten. Die Teilnehmerzahl ist auf 25 begrenzt. Individuelle Führungen müssen mindestens 14 Tage im Voraus beim Zoo angefragt werden unter 0202 5633656, 0202 563 3645 oder per Mail an erlebnis@zoo-wuppertal.de Abendführungen: Besonderes Ambiente herrscht bei einer stimmungsvollen Abendführung durch den geschlossenen Zoo. Auch hier gibt es öffentliche Termine, individuelle Führungen müssen ebenfalls angefragt werden und kosten 250 Euro (plus Zooeintritt).

Gastronomie im Zoo Wuppertal: Das ist das Angebot

Seit 2014 gibt es im Wuppertaler Zoo das Zoo-Restaurant "Okavango". Zu finden ist es zwischen der Elefantenanlage und dem Menschenaffenhaus. Geöffnet hat es zu den Zoo-Öffnungszeiten, für private Feiern kann es auch außerhalb dieser Zeiten gemietet werden. Die Speisekarte ist online zu finden.

Außerdem finden sich auf der Zoo-Anlage mehrere Kioske, die Snacks verkaufen.

+++ Lesen Sie auch: Zoom Erlebniswelt: Alle Infos zu Tickets, Anreise und Co. +++

Zoo Wuppertal: Wie heißen die Elefanten?

Eines der Highlights im Wuppertaler Zoo ist das Elefanten-Gehege. Dort leben derzeit Tika, Sabie, Tooth, Sweni, Tsavo, Kimana, Gus und Tuffi.

Und bald werden es noch mehr sein: Tika wird in diesem Herbst ihr zweites Jungtier zur Welt bringen und auch Sabie erwartet Nachwuchs: Hier wird es aber erst im Sommer 2023 so weit sein.

Besondere Anlässe im Zoo Wuppertal feiern

Trauungen: An verschiedenen Orten auf dem Gelände bietet der Zoo Wuppertal in Zusammenarbeit mit dem Standesamt Wuppertal Trauungen an. Die Kosten liegen bei 500 Euro (zuzüglich Standesamt-Kosten). Darin enthalten sind der Eintritt für das Brautpaar, sechs Gäste, die Bereitstellung des Ortes und Bestuhlung.

An verschiedenen Orten auf dem Gelände bietet der in Zusammenarbeit mit dem Standesamt Wuppertal an. Die Kosten liegen bei 500 Euro (zuzüglich Standesamt-Kosten). Darin enthalten sind der Eintritt für das Brautpaar, sechs Gäste, die Bereitstellung des Ortes und Bestuhlung. Kindergeburtstag: Einmal einen unvergesslichen Geburtstag zwischen Tieren verbringen - das ist im Zoo Wuppertal möglich. Zusammen mit einem Zooführer begeben sich die Kinder auf eine Erkundungstour durch den Zoo und erleben dabei ein buntes Programm aus Spielen und Rätseln. Die Kosten liegen bei 80 Euro (plus Zoo-Eintritt), das Angebot richtet sich an Kinder zwischen 6 und 10 Jahren.

Einmal einen unvergesslichen Geburtstag zwischen Tieren verbringen - das ist im Zoo Wuppertal möglich. Zusammen mit einem Zooführer begeben sich die Kinder auf eine Erkundungstour durch den Zoo und erleben dabei ein buntes Programm aus Spielen und Rätseln. Die Kosten liegen bei 80 Euro (plus Zoo-Eintritt), das Angebot richtet sich an Kinder zwischen 6 und 10 Jahren. Blick hinter die Kulissen: Wer einmal hinter die Kulissen der Arbeit im Zoo blicken will, kann dies in Wuppertal tun. Teilnehmer erhalten Einblick in die Betriebsabläufe des Personals. Aktuell ist dieses Angebot jedoch nicht verfügbar.

Corona im Zoo Wuppertal: Gibt es noch Regeln?

Es gibt keine scharfen Corona-Beschränkungen mehr im Zoo Wuppertal. Es herrscht auch keine Maskenpflicht mehr auf dem Gelände oder in den Tierhäusern, das Tragen einer Maske wird aber empfohlen.

Zoos in NRW: Hier gibt es weitere Informationen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Freizeit