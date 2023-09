Weihnachtsmarkt in Köln 2023: Diese Plätze locken Besucher

Einer der beliebtesten Weihnachtsmärkte der Stadt ist der am Kölner Dom. Auch 2023 schmiegt sich der Markt wieder an das Wahrzeichen Kölns.

Wenn die Adventszeit zum Verweilen einlädt, dürfen die Weihnachtsmärkte der größten Stadt NRWs nicht fehlen. Seit über 200 Jahren verkürzt Köln seinen Besucherinnen und Besuchern die Vorweihnachtszeit mit abwechslungsreichen Weihnachtsmärkten: ob Engelchen, Heinzelmännchen, maritim oder ganz klassisch. Welche Märkte es in diesem Jahr wieder gibt und wie lange sie öffnen, gibt es hier im Überblick.

Kölner Nikolausdorf: Familienfreundlicher Weihnachtsmarkt

Das Nikolausdorf auf dem Rudolfsplatz könnte kaum weihnachtlicher klingen. Passend dazu können Gäste ihre Heißgetränke aus Tassen in Form der Nikolausstiefel schlürfen. Der Markt gilt als besonders familienfreundlich und bietet ein Nikolaushaus zum Basteln.

Öffnungszeiten : 20. November bis 23. Dezember

: 20. November bis 23. Dezember Standort : Rudolfsplatz

: Rudolfsplatz Weitere Infos: facebook.com/Nikolausdorf

Ab dem 20. November 2023 startet in Köln der erste Weihnachtsmarkt: Dann kann die Adventsstimmung beginnen. Foto: KW Kölner Weihnachtsgesellschaft mbH

Markt der Engel: Kölns verträumter Weihnachtsmarkt

Besonders verträumte Stimmung verbreitet der Markt der Engel. Fabelwesen und Engel flanieren mit den Gästen zwischen den mit Lichterketten geschmückten Ständen.

Am Totensonntag, den 26. November ist geschlossen, am Samstag, den 23. Dezember, schließt der Markt eine Stunde früher.

Öffnungszeiten : 20. November bis 23. Dezember, Sonntag bis Donnerstag: 11 bis 21 Uhr (Glühweinstände bis 22 Uhr), Freitag und Samstag: 11 bis 22 Uhr (Glühweinstände bis 23 Uhr)

: 20. November bis 23. Dezember, Sonntag bis Donnerstag: 11 bis 21 Uhr (Glühweinstände bis 22 Uhr), Freitag und Samstag: 11 bis 22 Uhr (Glühweinstände bis 23 Uhr) Standort : Neumarkt

: Neumarkt Weitere Infos: www.markt-der-engel.de

Der Weihnachtsmarkt am Kölner Dom 2023

Im Herzen der Altstadt bietet der Weihnachtsmarkt am Kölner Dom über 130 Ständen. Auf der Bühne sind insgesamt über 100 Veranstaltungen zu sehen. Dienstag, Mittwoch und Donnerstag lädt das Kinderprogramm in der Sternenwarte von 16 bis 18 Uhr die Kleinen ein. Am Totensonntag, dem 26. November, ist Ruhetag.

Das sternenförmige Zentrum des Weihnachtsmarktes am Kölner Dom ist von einem Netz aus Lichterketten überzogen. Foto: KW Kölner Weihnachtsgesellschaft mbH

Öffnungszeiten : 23. November bis 23. Dezember, Sonntag bis Mittwoch 11 bis 21 Uhr, Donnerstag bis Freitag 11 bis 22 Uhr, Samstag 10 bis 22 Uhr

: 23. November bis 23. Dezember, Sonntag bis Mittwoch 11 bis 21 Uhr, Donnerstag bis Freitag 11 bis 22 Uhr, Samstag 10 bis 22 Uhr Standort : Roncalliplatz

: Roncalliplatz Weitere Infos: www.koelnerweihnachtsmarkt.com

Veedelsadvent: Kölns kleiner Weihnachtsmarkt

Der Veedelsadvent glänzt mit der Kulisse der angeleuchteten Severinstorburg in der Kölner Südstadt. Es handelt sich hier um einen der kleineren Weihnachtsmärkte Kölns.

Öffnungszeiten : 23. November bis 23. Dezember, täglich 12 bis 22 Uhr

: 23. November bis 23. Dezember, täglich 12 bis 22 Uhr Standort : Chlodwigplatz

: Chlodwigplatz Weitere Infos: veedelsadvent.de

Heinzels Wintermärchen in Köln

Auf den Plätzen Alter Markt und Heumarkt thematisiert Heinzels Wintermärchen die Legende um die Kölner Heinzelmännchen. Verschiedene Themengassen und eine Eislaufbahn auf dem Heumarkt sind geboten. Ruhetage sind der Totensonntag am 26. November, Heiligabend und der erste Weihnachtsfeiertag.