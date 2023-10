Weihnachtsfilme: 16 Empfehlungen für die ganze Familie

Essen. Wenn es draußen ungemütlich ist, sorgen Filmabende im Advent für wohlige Wärme. Hier finden Sie Weihnachtsfilme für Kinder, Teenager und Eltern.

Was gibt es Schöneres als sich gemeinsam auf die Couch zu kuscheln und sich vom Weihnachtszauber berieseln zu lassen, wenn es draußen schneit? Ob Weihnachtsklassiker oder Neuerscheinung, hier werden Familien für einen gemeinsamen Filmeabend im Advent fündig.

Kevin allein zu Haus: Der zeitlose Weihnachtsklassiker

In diesem Klassiker vergisst die Familie McCallister den achtjährigen Kevin über die Weihnachtsfeiertage zu Hause. Daraufhin muss der zurückgelassene Junge das elterliche Haus gegen zwei tollpatschige Einbrecher verteidigen. Die Fortsetzung Kevin allein in New York hat ebenfalls Kultstatus.

Macaulay Culkin wurde mit seiner Rolle als Kevin McCallister berühmt. Noch heute ist der Weihnachtsfilm ein Klassiker. Foto: 20th Century Fox

Erscheinungsjahr : 1990

: 1990 Altersfreigabe : FSK 12

: FSK 12 Laufzeit : 103 Minuten

: 103 Minuten Verfügbarkeit beider Filme: Disney+, Prime Video (Leihen: 3,59 Euro), Sky Store (Leihen: 3,99 Euro)

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel: Der märchenhafte Weihnachtsfilm

In diesem Märchenfilm lebt das junge Aschenbrödel bei ihrer Stiefmutter und ihren Stiefschwestern, die sie wie eine Bedienstete behandeln. Mithilfe von drei magischen Haselnüssen verwandelt sie sich in eine mysteriöse Schönheit und gewinnt auf einem Tanzball das Herz eines Prinzen.

Die deutsch-tschechische Produktion "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" ist ein Evergreen unter den Weihnachtsfilmen, die bei den öffentlich-rechtlichen Sender laufen. Foto: BB Promotion

Erscheinungsjahr : 1973

: 1973 Altersfreigabe : FSK 0

: FSK 0 Laufzeit : 83 Minuten

: 83 Minuten Verfügbarkeit: Netflix und Prime Video (Abo)

Weihnachtsfilm für Naschkatzen: Charlie und die Schokoladenfabrik

Der Film erzählt die Geschichte des jungen Charlie Bucket aus ärmlichen Verhältnissen. Er erhält die Chance, die geheimnisvolle Schokoladenfabrik des menschenscheuen Willy Wonka zu besuchen. Zusammen mit vier anderen Kindern erlebt er phantastische Abenteuer und macht wundersame Entdeckungen in der Fabrik.

Erscheinungsjahr : 2005

: 2005 Altersfreigabe : FSK 0

: FSK 0 Laufzeit : 115 Minuten

: 115 Minuten Verfügbarkeit: Netflix, Prime Video (Leihen: 3,99 Euro), Sky Go & Wow, Sky Store (Leihen: 3,99 Euro)

Der kleine Lord: Einer der beliebtesten Weihnachtsfilme

Der fröhliche Cedric lebt gemeinsam mit seiner Mutter im New York der 1870er Jahre. Sein verbitterter Großvater, Earl of Dorincourt, lässt ihnen mitteilen, dass er der letzte verbliebene Erbe ist und lädt sie nach England zu sich ein. Nach und nach erobert der kleine Lord Cedric mit seiner herzerwärmenden, direkten Art die Herzen seiner Mitmenschen. Lesen Sie dazu, warum Der kleine Lord so beliebt ist.

Erscheinungsjahr : 1980

: 1980 Altersfreigabe : FSK 0

: FSK 0 Laufzeit : 99 Minuten

: 99 Minuten Verfügbarkeit: Prime Video (Leihen: 3,99 Euro) und Sky Store (Leihen: 3,99 Euro)

Balto: Wahre Begebenheit eines heldenhaften Schlittenhundes

Dieser Animationsfilm beruht auf einer wahren Begebenheit: Als 1925 in einem abgelegenen Städtchen Alaskas die Diphtherie ausbricht, benötigen die Bewohner dringend das Immunserum. Da im eisigen Winter die gesamte Infrastruktur ausfällt, müssen Musher mit Schlittenhunden über 1000 Kilometer überwinden.

Erscheinungsjahr : 1995

: 1995 Altersfreigabe : FSK 0

: FSK 0 Laufzeit : 78 Minuten

: 78 Minuten Verfügbarkeit Prime Video (Leihen: 3,59 Euro), Sky Store (Leihen: 3,99 Euro) und Joyn

Netflix-Film "Klaus": Die Weihnachtsgeschichte eines Postboten

Der verwöhnte Jesper wird von seinem Vater nach Zwietrachting in den hohen Norden geschickt, um dort als Postbote zu arbeiten. Trägt er innerhalb eines Jahres nicht mindestens 6000 Briefe aus, enterbt ihn sein Vater. Weil sich die Bewohner nur streiten, schicken sie jedoch keine Briefe. Doch Not macht erfinderisch und so heckt der Bote einen Plan aus: Die Kinder sollen dem Spielzeugmacher Klaus Wunschlisten zuschicken.

In dem Netflix-Weihnachtsfilm "Klaus" soll das Fest der Liebe streitsüchtige Dorfbewohner einander wieder näher bringen. Foto: Netflix

Erscheinungsjahr : 2019

: 2019 Altersfreigabe : FSK 6

: FSK 6 Laufzeit : 96 Minuten

: 96 Minuten Verfügbarkeit Netflix (Original)

Der Grinch: Weihnachtsfilm mit Jim Carrey

In dieser Fantasykomödie spielt Jim Carrey den Grinch: eine giftgrüne, fellige Kreatur. Wegen schlechter Erfahrungen in seiner Kindheit hasst er Weihnachten und möchte das Fest im Nachbarort Whoville zerstören.

Der Komiker und Schauspieler Jim Carrey verkörpert den Grinch im gleichnamigen Weihnachtsfilm. Foto: Annette Riedl / picture alliance / dpa

Erscheinungsjahr : 2000

: 2000 Altersfreigabe : FSK 6

: FSK 6 Laufzeit : 101 Minuten

: 101 Minuten Verfügbarkeit: Prime Video (Abo), Netflix und Sky Store (Leihen: 3,99 Euro)

Netflix- Weihnachtsfilme: The Christmas Chronicles

Das Geschwister-Duo Kate und Teddy muss Heiligabend ohne Eltern verbringen. Die junge Kate setzt sich daraufhin in den Kopf, Santa Claus ausfindig zu machen. Als es ihr gelingt, schleicht sie sich gemeinsam mit ihrem Bruder auf den Rentierschlitten und das weihnachtliche Abenteuer beginnt. Seit 2020 ist ein zweiter Teil verfügbar.

Die beiden Weihnachtsfilme der Christmas Chronicles sind Netflix Originals. Foto: Netflix

Erscheinungsjahr : 2018

: 2018 Altersfreigabe : FSK 6

: FSK 6 Laufzeit : 94 Minuten

: 94 Minuten Verfügbarkeit: Netflix (Original)

Sissi: Der Weihnachtsfilm mit dem wahren Märchen

Dieser österreichische Geschichtsfilm erzählt von den frühen Jahren der späteren Kaiserin Elisabeth. Dabei dreht sich alles um die aufkeimende Liebe zwischen der bayerischen Prinzessin und dem jungen, österreichischen Kaiser Franz.

Dass zu Weihnachten Märchenfilme beliebt sind, zeigt sich bei Sissi: Der Streifen zeigt die Kaiserin Elisabeth in ihren jungen Jahren erzählt eine Liebesgeschichte mit wahren Elementen. Foto: ARD

Erscheinungsjahr : 1955

: 1955 Altersfreigabe : FSK 6

: FSK 6 Laufzeit : 102 Minuten

: 102 Minuten Verfügbarkeit: Prime Video (Kaufen: ab 7,99 Euro), Netflix, RTL+ und Skystore (Leihen: 3,99 Euro)

Weihnachtsfilm mit Jobwechsel: Santa Clause - eine schöne Bescherung

Am Weihnachtsabend bekommt der geschiedene Scott Besuch von seinem Sohn Charlie. Beim Zubettgehen sehen sie, wie Santa Claus vom Dach fällt. Er selbst verschwindet, doch die Kleidung und eine Visitenkarte bleiben liegen. Scott und Charlie fahren daraufhin mit dem Rentierschlitten zum Nordpol und lernen alles über Scotts neue Bestimmung.

Erscheinungsjahr : 1994

: 1994 Altersfreigabe : FSK 0

: FSK 0 Laufzeit : 97 Minuten

: 97 Minuten Verfügbarkeit: Prime Video (Leihen: 3,99 Euro), Sky Store (Leihen: 3,99 Euro), Disney+

Reise zum Nordpol: Weihnachtsfilm "Der Polarexpress"

Ein kleiner Junge liegt am Weihnachtsabend in seinem Bett und hofft, das Rentiergespann des Weihnachtsmannes zu hören. Stattdessen taucht ein Zug auf, der den Nordpol anpeilt. Der Junge steigt ein und begibt sich auf ein weihnachtliches Abenteuer.

Der Polarexpress war einer der ersten Filme, die Motion Capture einsetzten. In dem Weihnachtsfilm werden Bewegungen von Schauspielern erfasst und computergeneriert wiedergegeben. Foto: Warner Bros

Erscheinungsjahr : 2004

: 2004 Altersfreigabe : FSK 6

: FSK 6 Laufzeit : 96 Minuten

: 96 Minuten Verfügbarkeit: Prime Video (Abo), RTL+ und Sky Store (Leihen: 3,99 Euro)

Moderner Weihnachtsfilm mit Königstöchtern: Prinzessinnentausch

Für kleine Prinzessinnenfans bietet sich die Geschichte der jungen, talentierten Bäckerin Stacy an, die für zwei Tage in das Leben einer Herzogin schlüpfen kann, die ihr verblüffend ähnlich sieht.

Für alle Fans von modernen Märchen: Der Weihnachtsfilm Prinzessinnentausch auf Netflix spielt zur winterlichen Adventszeit. Foto: Netflix

Erscheinungsjahr : 2018

: 2018 Altersfreigabe : FSK 0

: FSK 0 Laufzeit : 102 Minuten

: 102 Minuten Verfügbarkeit: Netflix (Original)

Weihnachtsfilm mit den Griswolds: Schöne Bescherung

Was 1983 mit "Die schrillen Vier auf Achse" seinen Anfang nahm, hat inzwischen sechs Kultfilme rund um die turbulente Familie Griswold hervorgebracht. Im dritten Teil weihnachtet das Chaos sehr: Ungebetene Gäste, zerstörerische Weihnachtsdekoration und Ärger mit der Polizei sorgen für Unterhaltung. Wer mehrere Filmabende plant, für den empfiehlt sich ein Griswold-Marathon.

Erscheinungsjahr : 1989

: 1989 Altersfreigabe : FSK 6

: FSK 6 Laufzeit : 93 Minuten

: 93 Minuten Verfügbarkeit: Prime Video (Abo), RTL+ und Sky Store (Leihen: 3,99 Euro)

Nightmare Before Christmas: Halloween- trifft auf Weihnachtsfilm

Das Skelett Jack Skellington lebt in Halloweentown, wo sich die Bewohner das ganze Jahr auf Halloween vorbereiten. Bei einem Spaziergang stößt er auf die Weihnachtsstadt, die Jack begeistert und ihn dazu verleitet, den Weihnachtsmann zu entführen, um dessen Platz einzunehmen.

Die Geschichte zum Stop-Motion-Weihnachtsfilm "Nightmare before Christmas" entsprang der Fantasie von Tim Burton. Foto: Touchstone Pictures

Erscheinungsjahr : 1993

: 1993 Altersfreigabe : FSK 6

: FSK 6 Laufzeit : 73 Minuten

: 73 Minuten Verfügbarkeit: Prime Video (Leihen: 3,59 Euro), Disney+ und Sky Store (Leihen: 3,99 Euro)

Rote Robin: Weihnachtsfilm mit Fabelelementen

In diesem Kurzfilm ziehen Mäuse das Rotkehlchen Robin groß. Sie beginnt, sich für eine Maus zu halten und erlernt nie das Fliegen. Als sie auf Nahrungssuche kläglich scheitert, zweifelt sie an ihrer Identität. Sie hört von einer Elster, dass sich die Menschen von dem Stern auf dem Weihnachtsbaum etwas wünschen können und will ihn stehlen, um eine echte Maus zu werden.

Die "Rote Robin" ist ein Rotkehlchen, möchte aber gerne eine Maus sein. Der Weihnachtsfilm von Netflix beschäftigt sich mit Wünschen und Selbstfindung. Foto: Netflix

Erscheinungsjahr : 2021

: 2021 Altersfreigabe : FSK 0

: FSK 0 Laufzeit : 32 Minuten

: 32 Minuten Verfügbarkeit: Netflix (Original)

Die Muppets Weihnachtsgeschichte: Film mit den beliebten Puppen

Die Welt der Muppets erzählt die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens in ihrer Welt: Ebenezer Scrooge ist verbittert und hartherzig. Am Vorweihnachtsabend bekommt er Besuch von den drei Weihnachtsgeistern der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

Der Film "Die Muppets Weihnachtsgeschichte" beruht wie "Die Geister, die ich rief" (1988) auf der Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Foto: Buena Vista

Erscheinungsjahr : 1992

: 1992 Altersfreigabe : FSK 0

: FSK 0 Laufzeit : 82 Minuten

: 82 Minuten Verfügbarkeit: Prime Video (Leihen: 3,99 Euro), Disney+ und Sky Store (Leihen: 3,99 Euro)

