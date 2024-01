Karnevalsumzüge in Duisburg 2024: Die Termine im Überblick

Duisburg. In Duisburg gibt es 2024 sieben Karnevalsumzüge. Highlights sind dabei Europas größter Kinderkarnevalszug und der Zug am Rosenmontag. Alle Infos.

Karneval in Duisburg 2024: Es warten wieder viele Umzüge in der ganzen Stadt.

Großes Highlight ist dabei der Duisburger Rosenmontagszug in der Innenstadt.

Übersicht für 2024: Welche Karnevalsumzüge in Duisburg auf dem Programm stehen und wann sie losgehen.

Die Jecken in Duisburg freuen sich 2024 wieder auf einen ausgelassenen Straßenkarneval. Sieben Karnevalszüge sind in dieser Session angemeldet – und besonders häufig gefeiert wird im Norden der Stadt. Die große Übersicht mit dem großen Highlight am Rosenmontag:

■ Eine kurze Terminübersicht vorab:

Meidericher Blutwurstsonntagsumzug : Sonntag, 4. Februar 2024 – Start um 14.11 Uhr

: Sonntag, 4. Februar 2024 – Start um 14.11 Uhr Nelkensamstagszug durch Homberg und Moers : Samstag, 10. Februar 2024 – Start um 13.33 Uhr

: Samstag, 10. Februar 2024 – Start um 13.33 Uhr Kinderkarnevalszug durch Wehofen : Samstag, 10. Februar 2024 – Start um 15.11 Uhr

: Samstag, 10. Februar 2024 – Start um 15.11 Uhr Niederrheinischer Kinderkarnevalszug durch Hamborn : Sonntag, 11. Februar 2024 – Start um 14.11 Uhr

: Sonntag, 11. Februar 2024 – Start um 14.11 Uhr Sermer Karnevalszug : Sonntag, 11. Februar 2024 – Start um 14.11 Uhr

: Sonntag, 11. Februar 2024 – Start um 14.11 Uhr Neumühler Viertelzug : Montag, 12. Februar 2024 – Start um 9.45 Uhr

: Montag, 12. Februar 2024 – Start um 9.45 Uhr Der große Duisburger Rosenmontagszug: Montag, 12. Februar 2024 – Start um 13.11 Uhr

Karnevalsumzüge in Duisburg: In Meiderich geht es los

Der Blutwurstsonntagsumzug ist 2023 erstmals wieder seit 2020 durch Meiderich gezogen. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Den Anfang macht traditionell der Blutwurstwurstsonntagsumzug durch Meiderich. Der Einladung der 1. Großen Meidericher Carnevalsgesellschaft MCV Blau-Weiß wollen am Sonntag, 4. Februar, zahlreiche Gruppen, Musikkapellen und Vereine folgen und so die 21. Auflage des Zugs unvergessen machen. 2023 waren die Straßen so voll wie nie: Nach Schätzungen des Zugleiters haben 5000 bis 7000 Närrinnen und Narren den Umzug verfolgt.

Neben „Kamelle“ in Massen wird in Meiderich traditionell auch Blutwurst unters Volk gebracht. Der kleine Blutwurstsonntagsumzug gilt als besonders familienfreundlich, startet auch diesmal um 14.11 Uhr an der Spessartstraße, geht etwa durch die Regenberga-, Biesen-, und Sommerstraße und über Auf dem Damm zur Von-der-Mark-Straße. Der Zug endet am Bahnhofsvorplatz.

• Wann? Sonntag, 4. Februar

• Start: 14.11 Uhr, Spessartstraße in Meiderich

Karneval verbindet Städte: Nelkensamstagszug durch Homberg und Moers

Der linksrheinische Karnevalshöhepunkt in Duisburg ist der Nelkensamstagsumzug von Homberg nach Moers. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / Moers

Für ganz viele linksrheinische Karnevalsfreunde ist der Nelkensamstagszug von Homberg nach Moers das eindeutige Highlight der Session. 2023 hatten sich rund 60 Wagen- und Fußgruppen beim Kulturausschuss Grafschafter Karneval angemeldet und wurden von tausenden Schaulustigen an den Straßen bejubelt. Der kilometerlange „närrische Lindwurm“ schlängelt sich dann bis nach Moers.

Der Umzug gilt als einer der längsten am linken Niederrhein. Los geht es an der Ottostraße in Hochheide. In Bewegung setzen sich die Jecken dann ab 13.30 Uhr und marschieren gut fünf Kilometer bis zur Trutzburg-Kreuzung in Moers. Die Veranstalter rechnen jährlich mit 120.000 bis 150.000 Närrinnen und Narren, die am Straßenrand singen und schunkeln.

• Wann? Nelkensamstag, 10. Februar

• Start: 13.30 Uhr, Ottostraße in Hochheide

Kleine ganz groß: Kinderkarnevalszug durch Wehofen

Klein und gemütlich ist der Kinderkarnevalszug durch Wehofen. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Der Kinderkarnevalszug durch Wehofen ist klein und gemütlich, trotzdem der Sessionshöhepunkt für die Kinderkarnevalsgesellschaft Wehofen und im kleinen Stadtteil. Vor dem Kultur- und Freizeitzentrum (Hans-Böckler-Straße 289) gibt es um 14.11 Uhr zunächst ein buntes Programm, schließlich setzt sich der närrische Lindwurm durch Wehofen dann mit dem vereinseigenen Prinzenpaar samt Garde um 15.11 Uhr in Bewegung.

• Wann? Nelkensamstag, 10. Februar

• Start: 15.11 Uhr, Hans-Böckler-Straße 289

Europas größter Kinderkarnevalszug zieht durch Duisburg-Hamborn

Der 60. Niederrheinische Kinderkarnevalszug wird am Tulpensonntag durch Hamborn ziehen. Ein Bild aus 2023. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Europas größter Kinderkarnevalszug zieht durch den Duisburger Norden. Am Tulpensonntag stellen sich rund tausend Beteiligte aus Karnevalsgesellschaften und örtlichen Gruppen am Hamborner Altmarkt für den Niederrheinischen Kinderkarnevalszug auf: Ab 14.11 Uhr geht es dann, anders als in den Vorjahren, wieder über die historische Zugstrecke, also über die Allee-, Reichenberger-, Richter- und Duisburger Straße bis zur Buschstraße. Dort wird sich der Zug am Kreisverkehr an der Jägerstraße auflösen. Die 1.Große Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß Hamborn-Marxloh marschiert also nicht mehr nach Marxloh hinein; dafür empfängt sie diesmal wieder die Blumenkönigin aus Teneriffa, die dann von einer befreundeten Abordnung aus Düsseldorf eskortiert wird. Mit Wagen, Fußgruppen und Musikkapellen findet in diesem Jahr die 60. Ausgabe des jecken Umzugs statt – passend dazu ist auch das Motto: „60 Jahre sind nicht genug – er lebt weiter, unser Kinderzug!“

• Wann? Tulpensonntag, 11. Februar

• Start: 14.11 Uhr, Hamborner Altmarkt

Das ganze Dorf feiert: Sermer Karnevalszug

Auch in Serm sollen am Tulpensonntag wieder fröhliche Helau-Rufe erschallen. Foto: Ant Palmer / FUNKE Foto Services

Auch in Serm sollen am Tulpensonntag wieder fröhliche Helau-Rufe erschallen, wenn die Karnevalsgesellschaft Südstern und ihre Mitstreiter wieder durch den Stadtteil ziehen. Fußgruppen, Wagen und Musikkapellen starten um 14.11 Uhr an der Straße Am Lindentor, ziehen zur Straße „In der Donk“ und weiter über die Karnevalsmeile Dorfstraße bis zum Festplatz am Breitenkamp. Die KG Südstern hat in der Vergangenheit mit 8000 bis 9000 Zuschauern gerechnet. Nach dem kleinen Umzug findet im Festzelt der Manöverball statt, der Eintritt ist frei.

• Wann? Tulpensonntag, 11. Februar

• Start: 14.11 Uhr, Am Lindentor in Serm

Rosenmontag geht es morgens los: Neumühler Viertelzug

Wer beim Viertelumzug durch Neumühl dabei sein will, muss am Rosenmontag früh aufstehen. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Schon frühmorgens am Rosenmontag setzt sich der Neumühler Viertelzug in Bewegung. Bevor die Karnevalisten ab 9.45 Uhr durch ihr Viertel ziehen, treffen sie sich zunächst am Schützenplatz an der Gerlingstraße/Barbarastraße, wo die Veranstaltung später auch enden wird.

Zogen vor rund 50 Jahren noch die Pils-Sucher, die Jecken der KG Blau-Weiß Neumühl, nur mit einem Bollerwagen und Tanzgarden durch ihren Stadtteil, ist die Veranstaltung längst zu einer beliebten Sause für Karnevalisten und Familien angewachsen. Bis zu 20 Gruppen und 6000 Besucher gab es in der Vergangenheit.

• Wann? Rosenmontag, 20. Februar

• Start: 9.45 Uhr, Parkplatz an der Gerlingstraße in Neumühl

Duisburger Rosenmontagszug 2024: Highlight in der Innenstadt

Tausende haben 2023 in Duisburg dem Rosenmontagszug zugejubelt. Im Bild: Prinz Kai-Uwe. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Am Rosenmontag wartet das Highlight des Duisburger Karnevals: Beim Umzug durch die Stadtmitte werden auch in diesem Jahr wieder Närrinnen und Narren aus allen Himmelsrichtungen mitmachen und zuschauen. Das Motto lautet diesmal: „Jeckes Treiben DU musst bleiben“.

Die vom Hauptausschuss Duisburger Karneval (HDK) organisierte Parade beginnt wieder um 13.11 Uhr am Innenhafen, genauer am Stapeltor, und endet am alten Güterbahnhof. An diesen Straßen wird der Zug mit seinen Prunk- und Motivwagen, Fußgruppen und Musikzügen vorbeikommen und tonnenweise Süßes an das Narrenvolk verteilen:

Oberstraße

Gutenbergstraße

Köhnenstraße

Landfermannstraße

Mülheimer Straße

Ludgeristraße

Ludgeriplatz

Klöcknerstraße

Neudorfer Straße

Neue Fruchtstraße

Koloniestraße

• Wann? Rosenmontag, 12. Februar

• Start: 13.11 Uhr, Stapeltor

