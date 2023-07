In NRW gibt es viele Bahnen, auf denen im Sommer gerodelt werden kann – so wie die am „Erlebnisberg Kappe“ in Winterberg. Wir geben acht Tipps für schöne Strecken in NRW.

Ausflug Sommerrodelbahnen in NRW: Acht schöne Strecken in Ihrer Nähe

Essen. Auf vielen Sommerrodelbahnen in NRW lässt sich ohne Schnee den Berg runterdüsen. Wir geben acht Tipps für tolle Ausflüge mit Infos für Besucher.

Lust auf eine flotte Schlittenfahrt mit der ganzen Familie? Dann müssen Sie nicht monatelang auf den nächsten Schneefall warten oder in ein Skigebiet reisen. In NRW gibt es nämliche viele Rodelbahnen, auf denen man auch im Sommer den Hang herunterrasen kann – ob auf einer Matte als Unterlage oder in einem Bob, der über Schienen fährt.

Wo gibt es schöne Sommerrodelbahnen in NRW? Wie lang ist die Strecke? Wie viel kostet der Eintritt? Wir geben acht Tipps für einen spannenden Rodel-Ausflug mit wichtigen Infos für Besucher.

„Trapper Slider“ im „Fort Fun Abenteuerland“ Bestwig

Wer eine besonders lange Abfahrt sucht, ist im „Fort Fun Abenteuerland“ im sauerländischen Bestwig richtig. Der Freizeitpark bewirbt seine Sommerrodelbahn „Trapper Slider“ mit dem Titel „Europas längste Rodelbahn in einem Freizeitpark“. Auf 1,3 Kilometern Strecke rodeln Besucher mit Karren auf Schienen bergauf und -ab, durch Kurven und Kreisel.

Gäste können die Abfahrt auf der Bahn auch in einem Video festhalten lassen. Dazu müssen sie vor Ort eine Karte mit einem Chip mit in den Bob nehmen. Der Freizeitpark erstellt HD-Fotos und ein Ein-Minuten-Video von der Fahrt. Mit dem Chip können Besucher das Video und die Bilder für zehn Euro kaufen.

Fahrgäste müssen mindestens acht Jahre alt und ein Meter groß sein. Ab einer Körpergröße von 130 Zentimetern dürfen sie ohne Begleitung eines Erwachsenen fahren. Der Betreiber weist darauf hin, dass es beim „Trapper Slider“ zu längeren Wartezeiten kommen kann, da die Bobs in einem Abstand von 30 Sekunden auf die Strecke gelassen und nicht mehr als 120 Bobs pro Stunde befördert werden.

Eintritt : 34,50 Euro für Gäste ab 150 Zentimeter Körpergröße, Gäste mit einer Körpergröße zwischen 90 und 150 Zentimetern zahlen 26,50 Euro. Kinder bis 90 Zentimeter oder drei Jahre haben freien Eintritt. Das gleiche gilt für Geburtstagskinder bis 15 Jahre. Weitere vergünstigte Preise für Gruppen, Schwangere, Senioren, Gäste mit Behinderung und deren Begleitpersonen finden Sie auf der Website des Fort Fun.

Öffnungszeiten : von April bis Oktober täglich von 10 bis 18 Uhr, Ruhetage sind auf der Internetseite ausgewiesen

: von April bis Oktober täglich von 10 bis 18 Uhr, Ruhetage sind auf der Internetseite ausgewiesen Adresse : Aurorastraße 50, 59909 Bestwig

: Aurorastraße 50, 59909 Bestwig Mehr Infos: www.fortfun.de

Bergrodelbahn am „Erlebnisberg Sternrodt“ in Olsberg

Zuerst den Berg hinauf, dann durch sieben Kurven das Tal wieder hinab: Auf der Rodelbahn am „Erlebnisberg Sternrodt“ in Olsberg rasen Besucher durch Fichten- und Buchenwälder des Ortsteils Bruchhausen. Nach Angaben des Betreibers erreichen die Zweier-Bobs auf den Schienen Geschwindigkeiten von bis zu 45 Kilometern pro Stunde.

Die Rodelbahn am „Erlebnisberg Sternrodt“ führt im oberen Teil durch einen Fichtenwald und im unteren an etwa 100 Jahre alten Buchen vorbei. Foto: Franz-August Hoffmann / Erlebnisberg Sternrodt

Tempo und Fahrstil können die Fahrer selbst bestimmen. Kinder ab zehn Jahren dürfen alleine fahren, Jüngere müssen von einem Erwachsenen begleitet werden.

Ein besonderes Highlight ist das Flutlichtrodeln. Von Juli bis Ende August schalten die Betreiber jeden Freitagabend das Licht an – und Besucher können zwischen 18 und 21 Uhr in der Dämmerung rodeln. Gruppen können die Bahn außerdem ab 200 Euro pro Stunde exklusiv mieten.

Eintritt : Für Erwachsene kostet eine Fahrt 3,40 Euro. Wer fünf mal fahren möchte, zahlt 16 Euro oder 30 Euro für zehn Fahrten. Kinder (bis 14 Jahre) zahlen 2,40 Euro für die Einzelfahrt. Fünf Fahrten kosten elf Euro, zehn Fahrten 20 Euro.

Öffnungszeiten : mit Beginn der Osterferien bis Allerheiligen werktags von 11 bis 18 Uhr, an Wochenenden und Feiertagen von 10 bis 18 Uhr, bei „Extremwetter" geschlossen

: mit Beginn der Osterferien bis Allerheiligen werktags von 11 bis 18 Uhr, an Wochenenden und Feiertagen von 10 bis 18 Uhr, bei „Extremwetter“ geschlossen Adresse : Am Medebach 98, 59939 Olsberg

: Am Medebach 98, 59939 Olsberg Mehr Infos: www.erlebnisberg-sternrodt.de

Rodelbahn am „Erlebnisberg Kappe“ in Winterberg

Nicht auf Schienen, sondern in einer Rinne rutschen Rodler auf der Bahn am „Erlebnisberg Kappe“ in Winterberg den Hang hinab. Ein Lift führt die Besucher mit samt Schlitten den Berg hinauf. Oben angekommen, müssen die Piloten nur den Hebel am Schlitten nach vorne drücken und schon fahren sie die 700 Meter lange Strecke nach unten.

Die Sommerrodelbahn am „Erlebnisberg Kappe" in Winterberg ist rund 700 Meter lang und seit 1998 in Betrieb. Foto: Erlebnisberg Kappe

Rodler müssen mindestens drei Jahre alt sein, um auf der Winterberger Bahn fahren zu dürfen. Ab acht Jahren dürfen sie alleine rodeln, alle Jüngeren müssen von einer mindestens achtjährigen Person begleitet werden.

Die Fahrer lassen sich von einer Terrasse und Zuschauerbrücke aus beobachten. Wer nach der Abfahrt noch Kraft und Lust für weitere Attraktionen hat: eine Abenteuergolf-Anlage, das „Kiss-the-Sky“-Trampolin und Mini-Cars befinden sich direkt nebenan.

Eintritt : Für Erwachsene kostet eine Fahrt vier Euro, sechs Fahrten kosten 20 Euro. Kinder (acht bis 15 Jahre) zahlen drei Euro für eine Fahrt oder 15 Euro für sechs Fahrten. Erwachsene, die mit einem 4- bis 7-jährigen Kind fahren, bezahlen 5,50 Euro für eine Fahrt oder 27,50 Euro für sechs Fahrten.

Öffnungszeiten : täglich von 9.30 Uhr bis 18 Uhr

: täglich von 9.30 Uhr bis 18 Uhr Adresse : Kappe 2b, 59955 Winterberg

: Kappe 2b, 59955 Winterberg Mehr Infos: www.erlebnisbergkappe.de

„Fichtenflitzer“ im „Panorama-Park“ Kirchhundem

Gleich mehrere Bahnen zum Rutschen, Trampeln und Fahren finden Besucher des „Panorama-Parks“ in Kirchhundem – unter anderem auch die Sommerrodelbahn „Fichtenflitzer“. Auch hier führt ein Lift die Fahrer und ihre Bobs von der Talstation zum Start der Bahn nach oben. Sobald die Bobs ausgeklinkt sind, rodeln die Piloten 1200 Meter durch vier Tunnel und 13 Steilkurven den Hang hinab.

Ab drei Jahren dürfen Kinder in Begleitung eines Erwachsenen auf dem „Fichtenflitzer“ fahren. Kinder, die acht Jahre alt oder älter sind, dürfen alleine rodeln.

Wer von den schnellen Fahrten nicht genug bekommen kann, kann zum Beispiel mit Booten den „Wellenreiter“ hinabdüsen oder bei der „Drachenbahn“ in die Pedale treten und durch die Natur fahren. Oder man besucht den Wildpark, um zum Beispiel Erdmännchen, Lemuren und Waschbären zu sehen.

Eintritt : Für Kinder und Erwachsene kostet die Tageskarte 17 Euro. Kinder unter zwei Jahre und Geburtstagskinder kommen gratis rein.

Öffnungszeiten : täglich von 10 bis 17 oder 18 Uhr, Ruhetage sind auf der Internetseite ausgewiesen

: täglich von 10 bis 17 oder 18 Uhr, Ruhetage sind auf der Internetseite ausgewiesen Adresse : Rinsecker Straße 100, 57399 Kirchhundem

: Rinsecker Straße 100, 57399 Kirchhundem Mehr Infos: www.panopark.de

Rodelbahn in der „Erlebniswelt Eifeltor“ in Mechernich

Mit 680 Metern Strecke steht eine der kleineren Sommerrodelbahnen in der „Hotel und Erlebniswelt Eifeltor“ in Mechernich. Die Fahrer setzen sich oberhalb des Restaurants mit ihren Bobs in die Rille und düsen los – direkt vorbei an der Terrasse und Minigolfanlage. Abends ist die Strecke beleuchtet.

Die Betreiber bieten sowohl Einzel- als auch Doppelschlitten für die Rodelbahn an. Kinder unter acht Jahren dürfen nur mit einer älteren Begleitperson fahren. Alle Älteren dürfen nicht nur alleine rodeln, sondern auch mit Quads auf einer Strecke durch den Wald brettern. In der „Erlebniswelt“ gibt es außerdem einen großen Spielplatz.

Eintritt : Einzelschlitten : drei Euro für eine Fahrt, 15 Euro für sechs Fahrten, Gruppenkarten für 24 Fahrten und mehr ab 58,80 Euro; Doppelschlitten : vier Euro für eine Fahrt, 20 Euro für sechs Fahrten, Gruppenfahrten ab 79 Euro

Öffnungszeiten : April bis Oktober täglich 10 bis 18 Uhr

: April bis Oktober täglich 10 bis 18 Uhr Adresse : Zur Sommerrodelbahn, 53894 Mechernich

: Zur Sommerrodelbahn, 53894 Mechernich Mehr Infos: www.erlebniswelt-eifeltor.de

Mehrere Bahnen im „Freizeitpark Ketteler Hof“ in Haltern am See

Wer beim Rutschen auf Teppichen und Schlitten etwas Abwechslung sucht, findet sie im „Freizeitpark Ketteler Hof“ in Haltern am See. Zwar gehört die Sommerrodelbahn mit 280 Metern Strecke zu den kürzeren in NRW. Dafür bietet der Park weitere Rutschen: zum Beispiel eine, bei der Besucher mit Teppichen über Wellen rutschen, und eine Asphaltbahn, bei der Gäste mit Sitzboards herunterfahren.

Eintritt : Eine Tageskarte kostet im Online-Ticketshop 16 Euro, an der Tageskasse ist sie einen Euro teurer. Vergünstigte Preise für Gruppen, Menschen mit Behinderung und Geburtstagskinder entnehmen Sie der Internetseite des Ketteler Hofs.

Öffnungszeiten : vom 25. März bis 22. Oktober täglich von 9 bis 18 Uhr

: vom 25. März bis 22. Oktober täglich von 9 bis 18 Uhr Adresse : Rekenerstrasse 234, 45721 Haltern am See

: Rekenerstrasse 234, 45721 Haltern am See Mehr Infos: www.kettelerhof.de

Älteste Rodelbahn im Freizeitpark Ibbenbühren

Die Sommerrodelbahn im Freizeitpark Ibbenbühren ist gleich mehrfach besonders. Erstens, weil die Besucher die etwa 300 Meter lange Strecke auf Holzschlitten herunterfahren. Zweitens, weil sie nach Angaben des Betreibers die „älteste, noch bestehende Sommerrodelbahn Deutschlands“ ist. Schon seit 1926 wird dort gerodelt.

Dort stehen sogar zwei Bahnen nebeneinander, aus Sicherheitsgründen ist aber nur eine davon in Betrieb. Kinder ab drei Jahren dürfen den Hang herunterfahren. Und wer nach dem Rodelspaß noch nicht nach Hause fahren möchte, kann zum Beispiel den Märchenwald im Freizeitpark besuchen.

Eintritt : Eine Fahrt kostet 50 Cent. Tarife für Schulen und Kindergärten auf Anfrage. Der Eintritt zum Gelände des Parks ist frei.

Öffnungszeiten : von April bis Oktober täglich von 10.30 bis 18 Uhr, vereinzelt erst ab 14 Uhr, Ruhetage sind auf der Internetseite ausgewiesen

: von April bis Oktober täglich von 10.30 bis 18 Uhr, vereinzelt erst ab 14 Uhr, Ruhetage sind auf der Internetseite ausgewiesen Adresse : Münsterstraße 265, 49479 Ibbenbüren

: Münsterstraße 265, 49479 Ibbenbüren Mehr Infos: www.sommerrodelbahn.de

Alpincenter Bottrop

Das „Alpincenter“ Bottrop ist vor allem für seine lange Skihalle bekannt. Tatsächlich steht dort aber auch die einzige Sommerrodelbahn im Ruhrgebiet, wie es auf der Webseite heißt. Die Karren erreichen auf den Schienen Geschwindigkeiten von bis zu 42 Kilometern pro Stunde. Insgesamt 1000 Meter geht es dort den Hang hinab.

Aber: Zurzeit ist die Rodelbahn geschlossen. Die Streckenführung wird verändert, verlängert und um einen weiteren Kreisel ergänzt. Voraussichtlich bis Mitte 2025 soll die Bahn außer Betrieb sein. Weitere Infos unter www.alpincenter.com.

