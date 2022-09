Skihallen NRW: Zu jeder Jahreszeit geht es auf die Piste

Skihallen in NRW: Auf Skiern den Berg hinunter - in einer Skihalle geht das zu jeder Jahreszeit.

Wer zwar gerne mal auf Skiern oder dem Snowboard eine Piste hinunter fahren will, aber dafür nicht in die Berge kann, fährt in die Skihalle. Der Indoor-Wintersport ermöglicht sowohl Ski-Anfängern als auch Profis eine Möglichkeit für Winterspaß. Auch in NRW gibt es Skihallen - zwei um genau zu sein. Die stehen in Bottrop sowie Neuss und haben mittlerweile auch mehr als nur Skifahren im Angebot.

Skihallen in NRW machen den Wintersport jederzeit möglich

Im Prinzip sind Skihallen die Alternative zum klassischen Skiurlaub. Nur anstatt in ein Skigebiet auf hohe Gebirge zu reisen, steht eine Indoor-Piste zur Abfahrt bereit. Damit soll das Gefühl eines echten Skiurlaubs, wenn auch nur kurz, halbwegs nachgestellt werden.

In den Skihallen fahren alle Besucherinnen und Besucher mit dem Skilift bis zur Spitze und fahren dann die mehreren hundert Meter abwärts. Angeschlossen ist an die Piste ist meist auch passende Gastronomie.

Skihallen in NRW stehen in Bottrop und Neuss

Mit zwei Skihallen können auch Menschen in NRW im Sommer auf die Piste. Darüber hinaus bieten die Skihallen in Bottrop und Neuss mehr als nur die Abfahrt. So haben die Betreiber jeweils Themenparks - auch für Familien - errichtet.

Skihallen in NRW: In Bottrop beginnt die über 600 Meter lange Abfahrt auf der Weltrekord-Piste im Ruhrgebiet Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Skihalle Bottrop: Die Weltrekord-Halle im Ruhrgebiet

Mit einer Länge von über 600 Metern ist die Skihalle in Bottrop die Längste ihrer Art und bietet Skifahren für alle Altersgruppen und Fähigkeitsstufen. Bei minus vier Grad geht es dann die Piste hinunter. Neben der Abfahrt gehören beim Alpincenter Bottrop unteranderem Indoor-Skydiving, ein Hüpfburgen-Park für Kinder und eine Sommerrodelbahn zum Alpincenter Bottrop. Letztere ist ist. Für alle Anfänger gibt es Tages- und mehrtägige Kurse für den sicheren Einstieg.

Skihalle NRW: Mit dem Sessellift geht es in Neuss bis an die Spitze der 300 Meter langen Piste Foto: Lars Heidrich / Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Skihalle Neuss: Skifahren, Klettern und Fußball in einem

Eine weitere Skihalle in NRW steht in Neuss. Mit 300 Metern Länge ist die Piste etwas kürzer als in Bottrop. Auch in Neuss gibt es mehr als nur die klassische Skihalle, sie wird durch weitere Erlebniswelten ergänzt. Der Alpenpark Neuss beinhaltet neben der Skihalle auch eine Minigolf-Anlage, eine Fußball-Golf-Bahn und einen Kletterpark. Ähnlich wie in Bottrop, bietet die Skihalle in Neuss Kurse für Kinder und Erwachsene an.

Die Skihalle im niedersächsischen Bispingen ist eine von sechs ihrer Art in Deutschland Foto: Roland Magunia/Hamburger Abendblatt

Skihallen NRW: Sechs Hallen gibt es in Deutschland

In Deutschland gibt es aktuell sechs Skihallen. Zwei davon in NRW, eine weitere in der Nähe von Hamburg, und die letzen beiden im Osten der Republik. Insgesamt liegen sie also alle eher im Norden des Landes.

Skihallen sind günstiger als klassischer Skiurlaub

Im Vergleich zu einem mehrtägigen Skiurlaub in den Bergen sind die Skihallen in NRW günstiger. Ausrüstung können Besucher hier problemlos leihen. Zudem kooperieren viele Betreiber mit Hotels - teilweise liegen sie direkt an der Halle, teilweise in der näheren Umgebung.

Skihallen in NRW: Hier gibt es weitere Informationen

