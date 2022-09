Skihalle Neuss.: Mit dem Sessellift kommen alle an die Spitze der Piste.

Skihallen in NRW

Skihallen in NRW Skihalle Neuss: Deswegen gibt es dort mehr als nur Skifahren

Essen/Neuss. Die Skihalle in Neuss bietet mittlerweile mehr als nur eine eisige Piste in der heißen Jahreszeit. Was außer Schnee dort sonst noch wartet.

Skifahren zu jeder Jahreszeit in der Skihalle Neuss

Skikurse für Groß und Klein ermöglichen den sicheren Start auf den Skiern und dem Snowboard

Neben der steilen Abfahrt wartet auch ein Biergarten, eine Kletterpark, Minigolf und Fußball-Golf

Die Skihalle in Neuss ist eine von zweien ihrer Art in NRW. Mittlerweile wurde um die Skihalle um einen Themenpark erweitert und heißt deshalb als gesamtes Alpenpark Neuss. Mit dabei sind auch Skikurse für Kinder und Erlebniswelten für die ganze Familie.

Skihalle Neuss: Auf den Pisten können Anfänger und Fortgeschrittene ihre Kurven durch den Schnee ziehen. Foto: Julia Willner / Gymnasium Langenberg

Die Neusser Skihalle bietet eine lange Piste

Die Länge der Piste ist der Skihalle schon von außen anzusehen. Mit 300 Metern ist die Piste mehr als lang genug für eine ordentliche Abfahrt. Dabei überbrücken die Skifahrerinnen und Skifahrer 110 Höhenmeter. Möglich wird das durch eine Steigung von bis zu 28 Prozent. Für alle Anfänger steht die Übungsstrecke von rund 100 Metern Länge bereit. Auf den Berg gelangen die Fahrerinnen und Fahrer mit einem Sessellift.

Passend zur winterlichen Stimmung hat es in der Halle auch minus drei Grad. Genug um den Kunstschnee in seiner Form zu halten.

Öffnungszeiten:

Piste: Montag - Freitag 14-20 Uhr / Samstag & Sonntag, Feier- & Brückentage 10-20 Uhr

Preise:

Vier Stunden: Kinder (4-13 Jahre) 37 Euro / Erwachsene 42 Euro

Zwei Stunden: Kinder (4-13 Jahre) 28 Jahre / Erwachsene 32 Euro

Wer eines der Online-Angebote bucht oder als Gruppe kommt, kann Geld sparen.

Gastronomie auf der gesamten Pistenlänge der Skihalle Neuss

Die verschiedenen Restaurants bieten eine Möglichkeit für Essen und Trinken während des Besuchs des Alpenparks. Auf der Karte stehen sowohl Salate, aber auch Braten. Darunter aber auch vegane Gerichte.

Biergarten: Terrasse mit offenem Dach für Sonnenschein bei gutem Wetter

Salzburger Hochalm - Berghütten-Restaurant mit Blick auf die Piste (Reservierung notwendig)

Jausenstadl - Restaurant am Fuß der Piste

Öffnungszeiten der Gastronomie:

Montag-Freitag: 15-22 Uhr

Wochenende: 11-22 Uhr

Skihalle Neuss: Hier können Sie parken

Am Alpenpark Neuss ist das Parken relativ leicht. P1 ist der größere von zwei Parkplätzen und liegt direkt neben der Skihalle. Von hier aus ist der Weg zum Eingang und den anderen Erlebniswelten kurz. Auf der anderen Seite des Parks ist der zweite Parkplatz. P2 liegt unmittelbar am hauseigenen Hotel und dem Eingang der Skihalle.

Kinderkurse in der Neusser Skihalle: Für die Kleinen Skifahrerinnen und Skifahrer stehen verschiedene Kurse zur Verfügung. Foto: Julia Willner / Gymnasium Langenberg

Kinderkurse in der Skihalle Neuss

In der Skihalle Neuss gibt es Kurse für alle Altersgruppen, um das Fahren zu erlernen. Die Kurse für Erwachsene und Kinder über sechs sind in einzelne Stufen je nach Vorkenntnissen gegliedert. Darüber hinaus gibt es Kurse fürs Geradeausfahren, Bremsen sowie Kurven- und Parallelfahren. Ebenso für das Fahren auf dem Snowboard.

Gerade kleine Kinder sollen langsam an die schnellen Ski oder das Snowboard herangeführt werden. Hierfür gibt es die Skikurse für Kinder zwischen vier und sechs Jahren. Je nach Kurs geht es hier um das sichere Stehen auf den Skiern bis hin zu Parallelfahrkursen.

Preise für die Skikurse:

Kinder (4-6 Jahre): ab 39 Euro (je nach ausgewähltem Kurs)

Kinder (7-13 Jahre) und Erwachsene: ab 89 Euro/99 Euro (je nach ausgewähltem Kurs)

Skihalle Neuss: Neben der Skihalle gibt es auch Minigolf, Fußball-Golf und einen Kletterpark (Symbolbild). Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Fußball, Minigolf und Kletterpark an der Skihalle Neuss

Zuerst war die Skihalle in Neuss nur genau das. Über die Zeit wurde der Bereich rund um die eigentliche Halle mit Piste mit weiteren Erlebniswelten ausgebaut. Neben der Skihalle können sich die Besucher die Zeit auch im Kletterpark, beim Fußballgolf und Minigolf vertreiben.

Öffnungszeiten:

Fußball: Montag - Freitag 14-20 Uhr / Samstag Sonntag, Feier- Brückentage 10-20 Uhr

Kletterpark: Montag - Freitag 14-20 Uhr / Samstag Sonntag, Feier- Brückentage 10-20 Uhr

Minigolf: Montag - Freitag 14-20 Uhr / Samstag Sonntag, Feier- Brückentage 10-20 Uhr

Preise:

Fußball: Kinder (6-13 Jahre) 14 Euro / Erwachsene 17 Euro

Kletterpark: Kinder (6-13 Jahre) 22 Euro / Erwachsene 26 Euro

Minigolf: Kinder (bis 13 Jahre) ab 10 Euro / Erwachsene ab 11 Euro

Übernachten im Hotel oder im Baumhaus direkt an der Skihalle Neuss

Für alle Besucher die vielleicht von weiter weg anreisen oder länger als nur einen Tag bleiben wollen, hat der Alpenpark auch ein eigenes Hotel. Das Hotel „Fire & Ice“ ist direkt an die Skihalle angeschlossen. Neben dem klassischen Hotel hat der Alpenpark auch Baumchalets, in denen Besucher in Baumhäusern auf bis zu fünf Metern Höhe schlafen. Die Hotelzimmer beginnen bei 155 Euro pro Nacht und die Chalets bei 255 Euro pro Übernachtung.

Skihallen in NRW: Hier gibt es weitere Informationen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Freizeit