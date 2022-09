Im Sea Life Oberhausen können sich Menschen und Tiere nahekommen. Was Sie zu Anreise, Tickets und Co. wissen sollten, haben wir aufgeschrieben.

Freizeit Sea Life Oberhausen: Alle Infos zu Tickets, Tieren und Co.

Oberhausen. Rhein oder Amazonas, Karpfen oder Piranha: Im Sea Life Oberhausen finden sich viele Tiere und Lebensräume. Diese Dinge sollten Sie wissen.

Von Haien bis hin zu Korallen: Im Sea Life Oberhausen leben über 5000 Tiere in 17 Themenbereichen

Die Hai-Aufzucht-Station im Sea Life Oberhausen ist nach eigenen Angaben die größte in Deutschland

In Sachen Tickets gibt es viele verschiedene Angebote

Sea Life Oberhausen: Wie teuer ist der Eintritt?

Wer seinen Besuch im Sea Life Oberhausen plant, kann seine Eintrittskarten vorab online erwerben. Wer mindestens 15 Jahre alt ist, gilt als erwachsen und muss 20,50 Euro für ein Ticket bezahlen. Menschen, die zwischen drei und 14 Jahren alt sind, zahlen 17,50 Euro. Für Kinder unter drei Jahren ist der Eintritt frei. Hier können Sie Ihre Tageskarten inklusive Besuchsdatum buchen.

Dazu gibt es verschiedene Optionen, die Besucher zu ihrer Tageskarte hinzubuchen können. Dazu zählen ein Fotopaket, eine Tour hinter die Kulissen des „Sea Life“ und eine Kooperation mit dem Legoland Discovery Centre in Oberhausen. Hier gelangen Sie zu einer Übersicht und können Ihre Tickets buchen.

Interessierte können auch eine Jahreskarte erwerben. Die gibt es ein der Basis- und in der Premiumversion. Der Unterschied liegt darin, dass die Basiskarte nur von Montag bis Freitag gültig ist. Neben den Wochenenden sind auch Feier- und Brückentage ausgenommen. Die Premiumkarte beinhaltet Zutritt an allen Öffnungstagen.

Zudem gibt es Ermäßigungen für Gruppen:

Bei einer Gruppe ab zehn Personen zahlt jeder 13 Euro

zahlt jeder 13 Euro Für Schulklassen und Kindergartengruppen gilt ein Preis von 5 Euro pro Person

und gilt ein Preis von 5 Euro pro Person Eine Themenführung für Schulklassen kostet für jedes Kind 9 Euro

Wann ist das Sea Life Oberhausen geöffnet?

In der Regel ist das Sea Life Oberhausen von 10 bis 18.30 Uhr geöffnet. Online finden Sie einen Kalender, dem Sie die Öffnungszeiten an Ihrem Besuchstag entnehmen können.

Anreise: Wie kann ich das Sea Life Oberhausen erreichen?

Das Sea Life Oberhausen befindet sich an der Adresse Zum Aquarium 1 in 46047 Oberhausen. So können Sie anreisen:

Mit dem Auto : Von der A42 kommend nehmen Sie die Autobahnabfahrt „Neue Mitte“. Von dort aus ist das Sea Life ausgeschildert. Vor Ort angekommen, können Sie am kostenlos parken. Die Zieladresse lautet: Centroallee 261, 46047 Oberhausen. Es wird darum gebeten, die Parkhäuser drei oder vier zu benutzen.

: Von der A42 kommend nehmen Sie die Autobahnabfahrt „Neue Mitte“. Von dort aus ist das Sea Life ausgeschildert. Vor Ort angekommen, können Sie am kostenlos parken. Die Zieladresse lautet: Centroallee 261, 46047 Oberhausen. Es wird darum gebeten, die Parkhäuser drei oder vier zu benutzen. Mit dem Bus : Vom Hauptbahnhof kommend können Sie am Bussteig 1 jede beliebige Buslinie nehmen. Ihr Ziel ist die Haltestelle Neue Mitte .

: Vom Hauptbahnhof kommend können Sie am Bussteig 1 jede beliebige Buslinie nehmen. Ihr Ziel ist die Haltestelle . Mit der Straßenbahn: Wollen Sie mit der Straßenbahn anreisen, wählen Sie die Linie 112 in Richtung Neumarkt. Von der Haltestelle Neue Mitte aus trennen Sie circa zehn bis 15 Fußminuten vom Sea Life Oberhausen. Die Strecke führt am vorbei zum Sea Life.

Die Neue Mitte in Oberhausen. Hier befindet sich auch das Sea Life. Foto: Hans Blossey

Welche Tiere kann ich mir im Sea Life Oberhausen anschauen?

Im Sea Life Oberhausen dreht sich alles um Wasserbewohner. Auf rund 4000 Quadratmetern leben über 5000 Tiere, deren natürlicher Lebensraum vom pazifischen Ozean bis zum Rhein reicht. Über 50 spezielle Becken sind auf 17 Themenbereiche aufgeteilt. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht dieser Bereiche und ausgewählter Tiere, die dort leben:

Sea Life in Oberhausen: Hier können die Besucher unter anderem Schwarzspitzen-Riffhaie beobachten. Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE Foto Services

Kann ich im Sea Life Oberhausen Tier-Fütterungen beobachten?

Ja. Insgesamt gibt es fünf verschiedene Fütterungen, bei denen Besucher zuschauen können:



Fütterung am Nordseegrund: Dienstag, Donnerstag, Sonntag, jeweils um elf Uhr - Nähere Infos

Dienstag, Donnerstag, Sonntag, jeweils um elf Uhr - Nähere Infos Fütterung der Otter: Täglich, jeweils um 12:30 Uhr - Nähere Infos

Täglich, jeweils um 12:30 Uhr - Nähere Infos Fütterung im Ozeanbecken: Täglich, jeweils um 13:30 Uhr - Nähere Infos

Täglich, jeweils um 13:30 Uhr - Nähere Infos Fütterung im Schwarmring: Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag, jeweils um elf Uhr - Nähere Infos

Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag, jeweils um elf Uhr - Nähere Infos Fütterung am Erlebnisbecken: Täglich, jeweils um 16 Uhr - Nähere Infos

Sea Life Oberhausen: Darf ich meinen Hund mitnehmen?

Nein, schreiben die Betreiber des Sea Life Oberhausen. Sie verweisen darauf, dass die Vierbeiner einige Tiere verschrecken könnten. Einzig Blindenhunde dürfen den Eingang passieren.

Darf ich im Sea Life Oberhausen fotografieren?

Ja. Allerdings bitten die Verantwortlichen darum, den Blitz an Kamera, Smartphone oder ähnlichen Geräten auszuschalten. Dies könne die Tiere verschrecken.

Sea Life Oberhausen: Wie gestaltet sich ein Besuch für Menschen mit Behinderung?

Menschen mit Behinderung erhalten einen ermäßigten Eintrittspreis. Sollten zudem ein „B“ in ihrem Behindertenausweis vermerkt sein, darf eine Begleitperson kostenlos mitkommen. Dafür müssen Sie hier unter „Zeitfenster sonstige Tickets“ reservieren.

Das Sea Life Oberhausen verfügt über einen Fahrstuhl, der alle Ebenen anfährt. Zudem gibt es ein WC, das mit einem Rollstuhl benutzbar ist.

Sea Life Oberhausen: Was muss ich mit Blick auf das Corona-Virus beachten?

Die aktuellen Corona-Bestimmungen für einen Besuch im Sea Life Oberhausen finden Sie hier.

