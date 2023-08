Schallplatten: Wo es im Ruhrgebiet schöne Platten-Läden gibt

Essen. Die Schallplatte feiert seit einigen Jahren ein Comeback. Wo es im Ruhrgebiet schöne Platten-Läden gibt, zeigen wir in unserer Übersicht.

Es gibt sie noch: die Schallplatte. Auch wenn Musik zu hören durch Streaming-Dienste wie Spotify oder Apple Music immer digitaler wird, erfreut sich die gute alte Vinyl-Scheibe wieder mehr Beliebtheit unter Sammlern und Musikfans. In unserer Übersicht zeigen wir eine Auswahl an schönen Platten-Läden im Ruhrgebiet (ohne Anspruch auf Vollständigkeit).

Platten-Läden bieten oft eine große Auswahl an Musik. Egal ob Rock, Pop, Reggae, Jazz oder Hip Hop: Als LP-Liebhaber kann man viel Zeit zwischen alten Klassikern und Neuerscheinungen verbringen und die ein oder andere Rarität entdecken. Wo Musikfans im Ruhrgebiet Schallplatten kaufen können, zeigen wir in unserer Übersicht.

Schallplatten-Läden im Ruhrgebiet: Bahlo Records in Bochum

Der Bochumer Platten-Laden "Bahlo Records" hat sich nicht auf einzelne Musikrichtungen spezialisiert. Daher gibt es dort eine große Auswahl an unterschiedlichen Genres wie etwa Rock, Independent, Jazz, Punk, Beat, New Wave, Soul, Blues, Garage, Funk, Psychedelic, Ska und Noise.

Adresse: Dorstener Straße 5, 44787 Bochum

Dorstener Straße 5, 44787 Bochum Telefon : 0234 54477343 oder 0157 73876157

: 0234 54477343 oder 0157 73876157 Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 12 bis 19 Uhr, Samstag 12 bis 16 Uhr

Dienstag bis Freitag 12 bis 19 Uhr, Samstag 12 bis 16 Uhr Internetseite: www.bahlo-records.de

33 1/3 Schallplatten in Duisburg

30.000 Schallplatten aus Musikrichtungen wie Jazz, Rock, Pop, Reggae, Blues, Klassik gibt es bei "33 1/3 Schallplatten" in Duisburg-Duissern zu entdecken. Die angebotenen Vinyl-Scheiben sind meistens Second-Hand. Wer sich erst noch einen Schallplatten-Spieler besorgen muss, wird dort ebenfalls fündig. Daneben gibt es CD's, gebrauchte Instrumente und Zubehör.

Adresse: Moltkestraße 47, 47058 Duisburg

Moltkestraße 47, 47058 Duisburg Telefon: 0203 341371

0203 341371 Öffnungszeiten: Montag bis Dienstag und Donnerstag bis Freitag 14 bis 18.30 Uhr, Samstag 12 bis 15 Uhr

Montag bis Dienstag und Donnerstag bis Freitag 14 bis 18.30 Uhr, Samstag 12 bis 15 Uhr Internetseite: www.schallplatten-duisburg.de

Die Schallplatte in Duisburg

LPs aus zweiter Hand gibt es auch bei "Die Schallplatte". Eröffnet hat das Ladenlokal bereits 1954 und geht damit auf das 70. Jubiläum zu. Auf der Internetseite gibt es außerdem Empfehlungen vom "Plattenpabst". Fans von klassischer Musik werden außerdem bei den CD's fündig.

Adresse: Pulverweg 33 47051 Duisburg

Pulverweg 33 47051 Duisburg Telefon: 0203 22633

0203 22633 Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag 12.30 bis 18 Uhr, Samstag 11.30 bis 15 Uhr

Mittwoch bis Freitag 12.30 bis 18 Uhr, Samstag 11.30 bis 15 Uhr Internetseite: www.schallplatte.org

In Platten-Läden im Ruhrgebiet können Musikfans durch Jahrzehnte der Musikgeschichte stöbern. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

New Lifeshark Records in Essen

Bands wie Ramones, Bad Religion, Iggy Pop & the Stooges, Dropkick Murphys, Led Zeppelin, AC/DC und Pink Floyd sind auf Vinyl und CD im Essener Schallplatten-Laden "New Lifeshark Records" zu finden. Neben dem musikalischen Angebot gibt es dort auch T-Shirts und Accessoires sowie Poster, Magazine und DVD's zu kaufen.

Adresse: Baedeker Str. 15, 45128 Essen

Baedeker Str. 15, 45128 Essen Telefon: 0201 231441

0201 231441 Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 12 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 14 Uhr

Dienstag bis Freitag 12 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 14 Uhr Internetseite: www.newlifeshark.de

Rock Store in Essen

Neben Rock, Pop und Indie gibt es im "Rock Store" in Essen-Steele Schallplatten und CD's aus Genres wie Electro und Dance, Worldmusic, Rockabilly, Jazz und Blues. Die Titelauswahl vor Ort wird ergänzt durch einen Bestell- und Import-Service. Außerdem gibt es die Möglichkeit zum Probehören ohne Aufpreis.

Adresse: Grendplatz 7, 45276 Essen

Grendplatz 7, 45276 Essen Telefon: 0201 512844

0201 512844 Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 bis 14 Uhr und 15 bis 19 Uhr, Samstag 10 bis 15 Uhr

Montag bis Freitag 10 bis 14 Uhr und 15 bis 19 Uhr, Samstag 10 bis 15 Uhr Internetseite: www.rockstore-essen.de

Music Corner Buer in Gelsenkirchen

In gemütlicher Atmosphäre und mit einem Getränk in der Hand können Musikfans im "Music Corner Buer" in LP's und CD's reinhören. Im Sortiment gibt es sowohl Second Hand als auch Neuware aus Musikrichtungen wie Rock, Pop, Jazz, Metal, Hip Hop und Klassik.

Adresse: Königswiese 2, 45894 Gelsenkirchen

Königswiese 2, 45894 Gelsenkirchen Telefon: 0177 7968958 oder 0209 38475775

0177 7968958 oder 0209 38475775 Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 15 Uhr

Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 15 Uhr Internetseite: www.music-corner-buer.de

