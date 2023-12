„LOL: Last One Laughing“ geht in eine neue Runde: Michael Bully Herbig lädt die Comedians zum großen XMAs-Special auf Amazon Prime.

Weihnachtsspecial „LOL: Last One Laughing“: So sehen Sie das Weihnachtsspecial

Essen. Gute Nachrichten für Fans von „LOL: Last One Laughing“: Die beliebte Comedy-Show strahlt ein Weihnachtsspecial aus. Alle Infos im Überblick.

Das große Weihnachtsspecial von „LOL: Last One Laughing“„ steht vor der Tür.

Schon vor dem Start von Staffel 5 kommen Comedy-Fans mit dem XMAS-Special voll auf ihre Kosten.

Welche Comedians sind beim „LOL Weihnachtsspecial“ mit dabei? Und wie funktionieren die Regeln?

Alle Infos rund um Ausstrahlung, Kandidaten und Regeln zum Weihnachtsspecial von „LOL: Last One Laughing“ lesen Sie in unserer Übersicht.

Das Erfolgsformat „LOL: Last One Laughing“ geht bei Prime Video in die nächste Runde. Moderator Michael „Bully“ Herbig lädt noch im Dezember zum großen Weihnachtsspecial. Mit dabei sind auch einige Kandidaten aus NRW. Alles, was Sie zum „XMAS Special“ wissen sollten.

„LOL Weihnachtsspecial“: Wann und wo kann ich es sehen?

Das Weihnachtsspecial von „LOL: Last One Laughing“ wird ab dem 22. Dezember - wie alle Staffeln zuvor - exklusiv bei Amazon Prime Video zu sehen sein. Dafür ist eine Mitgliedschaft nötig. Es wird nur eine Folge geben, diese soll dann aber länger werden als die üblichen Episoden.

LOL Trailer YouTube

Wie sind die Regeln beim „LOL XMAS-Special“?

Wie auch in den anderen LOL-Staffeln gilt: Lachen verboten. Zum Weihnachtsspecial lädt Gastgeber Michael Bully Herbig dieses Mal acht prominente Kanditaten ein, die in Zweierteams gegeneinander antreten und drei Stunden lang versuchen, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen - ohne dabei selbst zu lachen. Dabei werden sie von „Bully“ Herbig ständig beobachtet. Wer gewinnt, erhält einen Pokal und 50.000 Euro für einen guten Zweck, so Prime Video in einer Mitteilung.

Die Komikerin Carolin Kebekus wurde in NRW geboren und mischt auch beim Weihnachtsspecial von „LOL: Last One Laughing“ mit. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

„Last One Laughing XMAS-Special“: Welche Kandidaten sind dabei?

Anders als bei den normalen Staffeln von „Last One Laughing“ werden beim Weihnachtsspecial nicht zehn, sondern acht Comedians gegeneinander antreten. Sie alle wirkten bereits in den früheren Staffen mit. Auch aus NRW sind Kandidaten dabei. Diese Promis machen mit:

Carolin Kebekus: Die Komikerin wurde in Bergisch Gladbach geboren und ist seit vielen Jahren in verschiedenen Formaten als Komikerin, Autorin, Synchronsprecherin oder Moderatorin unterwegs. „LOL“ kennt sie bestens: Kebekus war bereits in Staffel 1 (Platz 4) und 3 (Platz 5) dabei.

Die Komikerin wurde in Bergisch Gladbach geboren und ist seit vielen Jahren in verschiedenen Formaten als Komikerin, Autorin, Synchronsprecherin oder Moderatorin unterwegs. „LOL“ kennt sie bestens: Kebekus war bereits in Staffel 1 (Platz 4) und 3 (Platz 5) dabei. Teddy Teclebrhan: Tedros „Teddy“ Teclebrhan wurde in Eritrea geboren und wurde durch seine YouTube-Videos als „Teddy Comedy“ bekannt. Seitdem mischte er bei vielen Formaten mit - unter anderem bei „Wer stiehlt mir die Show?“. In der 1. Staffel von „LOL“ begeisterte er die Zuschauer - und wurde am Ende Zweiter.

Tedros „Teddy“ Teclebrhan wurde in Eritrea geboren und wurde durch seine YouTube-Videos als „Teddy Comedy“ bekannt. Seitdem mischte er bei vielen Formaten mit - unter anderem bei „Wer stiehlt mir die Show?“. In der 1. Staffel von „LOL“ begeisterte er die Zuschauer - und wurde am Ende Zweiter. Anke Engelke: Anke Engelke gehört nicht nur zu den Größen der deutschen Comedy, sondern ist auch von Beginn an fester Bestandteil von „LOL“. Sie war bisher in allen Staffeln als Gast oder Kandidatin dabei, in der 3. Staffel gewann sie sogar. Ihr Song „Shu Shu Shu“, mit dem sie in der 4. Staffel gemeinsam mit Bastian Pastewka als Jenny & Mel auftrat, ging in den sozialen Medien viral.

Anke Engelke gehört nicht nur zu den Größen der deutschen Comedy, sondern ist auch von Beginn an fester Bestandteil von „LOL“. Sie war bisher in allen Staffeln als Gast oder Kandidatin dabei, in der 3. Staffel gewann sie sogar. Ihr Song „Shu Shu Shu“, mit dem sie in der 4. Staffel gemeinsam mit Bastian Pastewka als Jenny & Mel auftrat, ging in den sozialen Medien viral. Bastian Pastewka: Der Schauspieler und Comedian wuchs in Bochum auf. Vielen dürfte er aus seiner Show „Pastewka“ bekannt sein. Er wurde mehrfach mit dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnet. In der 2. Staffel von „Last One Laughing“ wurde er Zweiter, in Staffel 4 gab er gemeinsam mit Anke Engelke einen Gast-Auftritt.

Der Schauspieler und Comedian wuchs in Bochum auf. Vielen dürfte er aus seiner Show „Pastewka“ bekannt sein. Er wurde mehrfach mit dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnet. In der 2. Staffel von „Last One Laughing“ wurde er Zweiter, in Staffel 4 gab er gemeinsam mit Anke Engelke einen Gast-Auftritt. Martina Hill: Bekannt wurde die gebürtige Berlinerin als Darstellerin bei „Switch Reloaded“, wo sie unter anderem Heidi Klum, Angela Merkel und Daniela Katzenberger parodierte. Bei „LOL“ war sie in Staffel 2 (Platz 8) und Staffel 4 (Platz 6) dabei.

Bekannt wurde die gebürtige Berlinerin als Darstellerin bei „Switch Reloaded“, wo sie unter anderem Heidi Klum, Angela Merkel und Daniela Katzenberger parodierte. Bei „LOL“ war sie in Staffel 2 (Platz 8) und Staffel 4 (Platz 6) dabei. Kurt Krömer: Und noch ein „LOL“-Sieger ist beim Weihnachtsspecial dabei: Der Berliner Komiker, Schauspieler und Autor war gemeinsam mit Michael Mittermeier Sieger der 4. Staffel. Auch in Staffel 1 (Platz 9) und Staffel 2 (Platz 6) war er mit dabei. Zuletzt moderierte er die Talkshow „Chez Krömer“ und veröffentlichte ein Buch über seine Depression (Du darfst nicht alles glauben, was du denkst“).

Und noch ein „LOL“-Sieger ist beim Weihnachtsspecial dabei: Der Berliner Komiker, Schauspieler und Autor war gemeinsam mit Michael Mittermeier Sieger der 4. Staffel. Auch in Staffel 1 (Platz 9) und Staffel 2 (Platz 6) war er mit dabei. Zuletzt moderierte er die Talkshow „Chez Krömer“ und veröffentlichte ein Buch über seine Depression (Du darfst nicht alles glauben, was du denkst“). Michelle Hunziker: Die Moderatorin, die viele unter anderem aus „Wetten, dass....“ an der Seite von Thomas Gottschalk kennen, wirkte in der 3. Staffel von „LOL“ mit - dort schied sie allerdings früh aus (Platz 9).

Die Moderatorin, die viele unter anderem aus „Wetten, dass....“ an der Seite von Thomas Gottschalk kennen, wirkte in der 3. Staffel von „LOL“ mit - dort schied sie allerdings früh aus (Platz 9). Rick Kavanian: Als Kandidat war der Komiker und Schauspieler in der 1. Staffel dabei (Platz 8), er tauchte aber in allen anderen Staffeln als Gast auf. Bekannt wurde er durch Auftritte gemeinsam mit Michael „Bully“ Herbig - unter anderem in der „Bullyparade“oder in Filmen wie „Der Schuh des Manitu“ oder „(T)Raumschiff Enterprise“.

So setzen sich die Teams zusammen: Anke Engelke und Bastian Pastewka, Carolin Kebekus und Teddy Teclebrhan, Martina Hill und Kurt Krömer und Michelle Hunziker und Rick Kavanian.

Bastian Pastewka ist einer der erfolgreichsten Comedians Deutschlands. Der gebürtige Bochumer ist beim Weihnachtsspecial von „LOL: Last One Laughing“ dabei. Foto: Thomas Banneyer / dpa

Wird es eine 5. Staffel von „LOL“ geben?

Ja, die 5. Staffel von „Last One Laughing“ ist laut Prime Video für Ostern 2024 angekündigt. Die 4. Staffel sei der meistgesehene deutsche Titel aller Zeiten bei Prime Video, so der Streamingdienst.

