Kinderkarneval im Bürgerhaus Rees: Wo es die Karten gibt

Rees Aktuell üben rund 100 Tanzkinder der DJK TuS Esserden für den Kinderkarneval. Warum die Veranstaltung an zwei Tagen stattfindet.

Wie närrisch üben die rund 100 Tanzkinder der DJK TuS Esserden nun schon für ihren großen Auftritt im Bürgerhaus Rees. Am Wochenende des 3. und 4. Februar steigt die Karnevalsparty der Kinder und Jugendlichen in Rees. Man kann bunte Tänze und lustige Karnevalsmusik erleben und bei den Mit-Mach-Tänzen selbst auf die Bühne kommen.

Kartenvorverkauf am 13. und 20. Januar

Der Karten-Vorverkauf für vier Euro pro Person findet am 13. und 20. Januar jeweils von 15 bis 16 Uhr im Karl-Leisner-Heim statt. Dort laufen die Proben vor der großen Veranstaltung.

Inka Helmes organisiert die Veranstaltung

Warum die Veranstaltung über zwei Tage geht? „Es wirken so viele Kinder und Jugendliche bei den Auftritten mit, dass all die Angehörigen und Freude niemals zur gleichen Zeit ins Bürgerhaus passen würden. Und damit auch noch externe Besuchende einen Platz bekommen, gibt es die gleiche Veranstaltung an zwei Tagen hintereinander“, erklärt Inka Helmes. Sie ist Trainerin eines Großteils der Kinder und Organisatorin der Veranstaltung und weiß, dass dieses Angebot bereits in den vergangenen Jahren sehr gut angenommen wurde. Die Eintrittsgelder fließen in die Vereinskasse, woraus Kostüme und Turngeräte für die Jugendsportgruppen finanziert werden.

Wochenende 3. und 4. Februar

Altersklassen und Tanzstile auf der Karnevalsfeier decken das gesamte Jugendspektrum ab. Von den Tanzmäusen mit drei bis fünf Jahren bis hin zur Gardetanzgruppe der DJK TuS Esserden mit rund zwanzigjährigen Tänzerinnen sind alle Altersklassen vertreten. Auch zwei Gruppen des Jugendhaus Remix werden auftreten.

Einlass ist am 3. und 4. Februar um 14.30 Uhr. Beginn der etwa zweistündigen Veranstaltung ist dann um 15.11 Uhr.

