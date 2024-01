Familien- und Kindercafés in NRW: Unsere Tipps im Überblick

Familien- und Kindercafés erfreuen sich in NRW immer größerer Beliebtheit. Auch im Café Löffelöhrchen in Essen-Werden können Kinder toben, während die Eltern Kaffee trinken.

Kindercafés in NRW: Einige sehen sich als Begegnungsstätte, andere sind eher typische Cafés mit Fokus auf Kinder. In unserer Übersicht finden Sie schöne Eltern-Kind-Cafés im Ruhrgebiet und in Düsseldorf. Wir klären außerdem die Unterschiede zwischen Baby-, Still-, Eltern-, Familien- und Kindercafés.

Kaffeestube in Bochum: Kindercafé Mama Mia

Der Kinderschutzbund bietet im Kindercafé Mama Mia eine Begegnungstätte für Familien und altersgerechtes Spielzeug für Kinder bis zu drei Jahren. Teilnahme nur bei telefonischer Voranmeldung unter 0234 683022 zwischen 9 und 12 Uhr.

Öffnungszeiten : Montag bis Freitag 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr

: Montag bis Freitag 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr Adresse : Klarastraße 10, 44793 Bochum

: Klarastraße 10, 44793 Bochum Weitere Infos: kinderschutzbund-bochum.de

Mütterzentrum Dortmund: Familiencafé in NRW

Im Mütterzentrum Dortmund gibt es ein Café mit verschiedenen süßen und deftigen Speisen zu kleinen Preisen. Für die Kinder ist ein offenes Kinderzimmer zum Toben angeschlossen. Betreuerinnen und Betreuer übernehmen kleine Spiel- und Bastelangebote.

Öffnungszeiten : Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr

: Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr Adresse : Hospitalstraße 6, 44149 Dortmund

: Hospitalstraße 6, 44149 Dortmund WeitereInfos: muetterzentrum-dortmund.de

Bude eins in Düsseldorf: Kindercafé samt Spielstadt

In der Bude eins in Düsseldorf gibt es verschiedene Abteilungen für die Altersklassen: Ein Baby- und Kleinkindbereich sowie die "Spielstadt", in der der Fokus auf Rollenspiele liegt. Es gibt täglich drei feste Spielzeiten, die online reserviert werden müssen.

Öffnungszeiten : Dienstag bis Sonntag 10 bis 12 Uhr, 12.30 Uhr bis 14.30 Uhr, 15 bis 17 Uhr

: Dienstag bis Sonntag 10 bis 12 Uhr, 12.30 Uhr bis 14.30 Uhr, 15 bis 17 Uhr Adresse : Kaiserstr. 34a, 40479 Düsseldorf

: Kaiserstr. 34a, 40479 Düsseldorf WeitereInfos: bude-eins.de

Kindercafé mit Kursen: Happy Kids in Düsseldorf

Neben einem typischen Kindercafé bietet das Happy Kids zudem Kurse für Babys und Kleinkinder an: Sie umfassen zum Beispiel Babygymnastik, Singen, Tanzen und Musik. Reservierungen (auch für den Cafébesuch) sind online möglich und dringend notwendig! Das Wochenende ist für geschlossene Gesellschaften vorgesehen.

Öffnungszeiten : Dienstag bis Donnerstag 10 bis 18 Uhr, Freitag 10 bis 13 Uhr

: Dienstag bis Donnerstag 10 bis 18 Uhr, Freitag 10 bis 13 Uhr Adresse : Schinkelstr. 43, 40211 Düsseldorf

: Schinkelstr. 43, 40211 Düsseldorf Weitere Infos: happykids-agentur.de

Düsseldorfer Kindercafé: Montessori-Konzept im Baby Bee

Das Baby Bee hat einen von der Montessori-Pädagogik inspirierten Spielraum und eignet sich für Kinder bis zu fünf Jahren. Das Angebot umfasst außerdem Kurse rund um Tanz und Yoga sowie Geburtstagspartys. Vorher bedarf es einer Reservierung auf der Website.

Öffnungszeiten : 9.30 Uhr bis 18.15 Uhr

: 9.30 Uhr bis 18.15 Uhr Adresse : Nord Carree 6, 40477 Düsseldorf

: Nord Carree 6, 40477 Düsseldorf Weitere Infos: www.babybee-spielraum.de

Familienausflug in Duisburg: Café Liebelein

Im Duisburger Kindercafé Liebelein gibt es eine Auswahl an Kaffeespezialitäten für die großen Gäste und Spielzeug für den kleinen Besuch. Foto: Unbekannt / Stefan Arend / FUNKE Foto Services

Das Café Liebelein in Duisburg ist ein geeignetes Ausflugsziel für Familien mit Kleinkindern. Familien haben hier auch die Möglichkeit, Kindergeburtstage zu feiern oder sich für Quatsch-Krabbel-Clubs anzumelden, um Kontakte zu knüpfen.

Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr

: Montag bis Donnerstag von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr Adresse : Am Böllert 9, 47269 Duisburg

: Am Böllert 9, 47269 Duisburg WeitereInfos: https://www.facebook.com/CafeLiebelein

Das Anna in Essen: Familiencafé mit Babybereich

Das Anna bietet unter anderem diesen Krabbelbereich an, in dem sich auch die Kleinsten amüsieren. Foto: Unbekannt / Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Das Anna bezeichnet sich als Café für Klein und Groß. Neben Spiel- und Babybereichen bietet das Kindercafé auch ein eigenes Geschäft für Kleidung und Spielzeug. Die Betreiber bitten darum, vorher telefonisch unter 0201 20602029 zu reservieren.

Öffnungszeiten : Mittwoch bis Montag 9.30 Uhr bis 17.30 Uhr

: Mittwoch bis Montag 9.30 Uhr bis 17.30 Uhr Adresse : Annastraße 35, 45130 Essen

: Annastraße 35, 45130 Essen Weitere Infos: DasAnna.de

Kindercafé in Essen: Das Löffelöhrchen

Im Café Löffelöhrchen stehen Spielgeräte für die kleinen Gäste bereit. Die Erwachsenen können währenddessen Kaffee schlürfen. Foto: Unbekannt / Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Ob Baby oder Grundschulkind: Das Löffelöhrchen bietet kleinen Besucherinnen und Besuchern Spielbereiche und Leseecken. Das Familiencafé organisiert auch Kindergeburtstage oder Familienfeiern. Auf der Homepage können Gäste reservieren.

Öffnungszeiten : Dienstag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr

: Dienstag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr Adresse : Brückstraße 1, 45239 Essen-Werden

: Brückstraße 1, 45239 Essen-Werden Weitere Infos: https://www.loeffeloehrchen.com/

Bürgerzentrum Rüttenscheid: Elterncafé in der Villa Rü

Das Bürgerzentrum in Rüttenscheid bietet ebenfalls ein Familiencafé. Die Villa Rü lädt zum Spielen und Plaudern ein. Foto: Unbekannt / Kira Alex / Funke Foto Services

In Rüttenscheid bietet das Bürgerzentrum einen Treffpunkt für Familien: das Elterncafé in der Villa Rü. Das kleine Café bietet Eltern einen Ort zum Austausch und den Kindern genug Spielraum.

Öffnungszeiten : Montag bis Freitag 9.30 Uhr bis 18 Uhr

: Montag bis Freitag 9.30 Uhr bis 18 Uhr Adresse : Girardetstraße 21, 45131 Essen

: Girardetstraße 21, 45131 Essen Weitere Infos: https://www.facebook.com/VillaRue

Kinder- und Stillcafé: Das Confetti in Gladbeck

Das Confetti, ehemals Confetti&co, ist ein Angebot der Evangelischen Kirche mit Spielmöglichkeiten für Kinder bis zu sechs Jahren. Jeden zweiten Montag im Monat zwischen 10 und 11 Uhr findet dort zudem das Stillcafé zum für frischgebackene Eltern statt.

Öffnungszeiten : Montag bis Freitag 9 bis 12 Uhr

: Montag bis Freitag 9 bis 12 Uhr Adresse : Josefstraße 9, 45966 Gladbeck Alt-Rentfort

: Josefstraße 9, 45966 Gladbeck Alt-Rentfort Weitere Infos: facebook.com/confettiundco oder kirchenkreis.org

Inklusive Indoorspielplatz: Familiencafé Valentin in Hamm

Im Familiencafé Valentin können Kinder im Indoorspielplatz toben, während die Eltern Kaffeekränzchen abhalten. Das Angebot umfasst Spielzeug, Kinder-Animation und verschiedene Speisen.

Öffnungszeiten : Dienstag bis Samstag 9 bis 18 Uhr

: Dienstag bis Samstag 9 bis 18 Uhr Adresse : Herringer Heide 104, 59077 Hamm

: Herringer Heide 104, 59077 Hamm WeitereInfos: familiencafevalentin.jimdofree.com

Familiencafés in NRW: Krümelreich in Witten

Im Krümelreich gibt es einen Café- und Spielbereich. Letzterer bietet noch eine Krabbelecke für die Kleinsten. Hinzu kommen Veranstaltungen wie das Stillcafé, der Spieletreff oder das Kreativlabor.

Das Familiencafe Krümelreich des Vereins Meisterwerk Mensch liegt in der Stadtgalerie von Witten. Foto: Unbekannt / Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Öffnungszeiten : Montag bis Samstag 9.30 bis 18 Uhr

: Montag bis Samstag 9.30 bis 18 Uhr Adresse : Hammerstraße 9 bis 11, 58452 Witten

: Hammerstraße 9 bis 11, 58452 Witten Weitere Infos: kruemelreich.de

Das Goldstück in Witten: Familien-Eventcafé

Das Goldstück in Stockum bietet seinen kleinen Besucherinnen und Besuchern ein Spielcafé zum Toben, einen Laufstall und eine Federwiege für die Jüngsten. Besonders: Zum Kindergeburtstag können sich die Kids einen Disneyhelden wünschen, der der Feier beiwohnt.

Im Goldstück, dem Familien-Eventcafé in Witten, sind wilde Geburtstagspartys möglich. Foto: Biene Hagel / FUNKE Foto Services

Öffnungszeiten : Mittwoch 9 bis 18 Uhr, Donnerstag und Freitag 9 bis 14 Uhr, Samstag 10 bis 13 Uhr(Frühstücksbuffet: jeden ersten und dritten Sonntag im Monat 10 bis 13 Uhr)

: Mittwoch 9 bis 18 Uhr, Donnerstag und Freitag 9 bis 14 Uhr, Samstag 10 bis 13 Uhr(Frühstücksbuffet: jeden ersten und dritten Sonntag im Monat 10 bis 13 Uhr) Adresse : Hörder Straße 303, 58454 Witten-Stockum

: Hörder Straße 303, 58454 Witten-Stockum Weitere Infos: goldstueckcafe.de

Still- und Babycafé? Elterncafé? Kinder- und Familiencafé? Was sind die Unterschiede?

All diese Begriffe haben eines gemeinsam: Sie sind schwammig. Oft gehen die Bedeutungen ineinander über, die Worte werden gleichbedeutend verwendet oder bezeichnen verschiedene Konzepte. Wir haben ein paar Anhaltspunkte zur Verwendung gesammelt.

Was ist ein Still- oder Babycafé?

Das Stillcafé oder Babycafé soll einen offenen Treff für Eltern mit ihren Babys im Alter bis zu einem Jahr ermöglichen. Damit ist auch der Lebensabschnitt eingeschlossen, in dem die Kleinen noch zu jung für die Krabbelgruppe sind. Hier steht weniger der Kaffee als der Austausch mit anderen frischgebackenen Eltern im Vordergrund.

Was ist ein Elterncafé?

Ähnlich funktioniert das Elterncafé. Dort finden sich auch Kinder außerhalb des Säuglingsalters. Manchmal stehen Pädagogen oder ehrenamtliche Mitarbeiter zur Betreuung oder Beratung zur Verfügung. Gelegentlich bieten auch Kindergärten gemütlich eingerichtete Ecken für den Austausch unter und mit den Eltern an.

Was ist ein Familiencafé?

Für die beiden vorangegangenen Caféarten und das Familiencafé gilt, dass der Raum zum Austausch meist von Kommunen, Verbänden oder Vereinen geschaffen wurde. Familiencafés ähneln dann Elterncafés. Manchmal ist damit nur gemeint, dass die Umgebung familienfreundlich ist. Es gibt aber auch Familiencafés, die eher dem Konzept des Kindercafés folgen.

Was ist ein Kindercafé?

Kindercafés sind herkömmlichen Kaffeehäusern sehr ähnlich: Die erwachsenen Gäste essen und trinken, während ihre Kinder verschiedene Spielangebote wahrnehmen und auf sie zugeschnittene Mahlzeiten bekommen.

