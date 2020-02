Verkleidungen Karneval Last Minute: Zehn Kostüm-Ideen zum Selbermachen

Essen. Karneval steht vor der Tür und das Party-Kostüm steht noch nicht fest? Mit diesen Tricks und Tipps gelingt auch die Last-Minute-Verkleidung.

Karneval kommt immer schneller als man denkt – und dann steht man verzweifelt zu Hause vor dem Kleiderschrank und überlegt sich eine Last-Minute-Verkleidung für die Party. Um jeck zu sein, muss es nicht immer ein teures Kostüm aus dem Laden sein.

Viele wirkungsvolle oder lustige Verkleidungen lassen sich auch Zuhause ganz leicht nachbasteln. Wer noch keine Idee für ein Kostüm für Karneval 2020 hat, kann sich hier die nötige Inspirationen holen.

Kostüm 1: Popcorntüte

Das braucht man:

weißes T-Shirt

weiß-rot gestreifter Rock

weißer Tonkarton

gelbe Sprühfarbe

Heißkleber

So geht’s: Für die Popcorntüte ziehen Sie einfach ein weißes T-Shirt und einen weiß/rot gestreiften Rock an. Für das Popcorn formen Sie den Tonkarton zu den einzelnen Körnern, die zum Schluss noch mit gelber Farbe besprüht werden. Wenn die Farbe getrocknet ist, kann das Popcorn mit Heißkleber am Shirt befestigt werden.

Kostüm 2: Twisterspiel

Das braucht man:

Weißes T-Shirt, weiße Hose

Bastelpappe in rot, gelb, grün und blau

Doppelseitiges Klebeband

Drehscheibe

So geht’s: Aus den farblichen Bastelpapier werden Kreise ausgeschnitten. Mit doppelseitigem Klebeband werden diese an die Kleidung geklebt, so dass das Muster des beliebten Gesellschaftsspiels entsteht. Zusätzlich kann eine Drehscheibe gebastelt werden, die mit einer Kordel um den Hals gebunden werden kann.

Kostüm 3: Sushirolle

Das braucht man:

Weißes T-Shirt / weißes Kleid

Kissen

weißes Tape

schwarzer Gürtel / schwarzes Tape zum befestigen

So geht’s: Im Handumdrehen wird aus einem T-Shirt und einem Kissen ein Susi-Kostüm. Einfach das Kissen, am besten in Orange, mit weißem Tape verzieren. Mit einem schwarzen Gürtel, schwarzem Tape oder ähnlichem am Rücken festschnallen.

Kostüm 4: Kaktus

Das braucht man:

Grüner Strickpulli

Pfeifenreiniger

So geht’s: Für die Stacheln des Kaktus’ werden Pfeifenreiniger in weiß oder cremefarben umfunktioniert: Die Pfeifenreiniger einfach durch die Maschen des Strickpullis ziehen. Alternativ können die Pfeifenreiniger auch mit Nadel und Faden an ein grünes Sweatshirt genäht werden. Für die Kopfbedeckung einen Haarreifen mit Blumenapplikation tragen.

Kostüm 5: Giraffe

Das braucht man:

Theaterschminke

Haargummis

So geht’s: Über die Seite des Gesichts, den Hals hinab bis zum Schlüsselbein mit Schminke das Fellmuster der Giraffe aufmalen. Für die Hörner der Giraffe werden die Haare auf dem Kopf zu kleinen Dutts zusammengesteckt.

Kostüm 6: Freddy Mercury

Das braucht man:

Weißes Unterhemd

Jeans

Nietenarmband

Nietengürtel

Oberlippenbart

falsche Brusthaare

Haargel

So geht’s: Freddy Mercurys Outfit des Live-Aid-Auftritts ist im Handumdrehen nachgestellt. Einfach ein weißes Unterhemd in die eng anliegende Jeans stopfen, einen Nietengürtel anlegen und am rechten Oberarm ein Nietenarmband umlegen. Haare zurückgelen, falschen Oberlippenbart und Brusthaare ankleben und eine Fliegersonnenbrille aufsetzen.

Kostüm 7: Tinder-Boy

Das braucht man:

T-Shirt

Bastelpappe

Doppelseitiges Klebeband

So geht’s: Das Logo von Tinder ausdrucken und auf ein Stück Pappe kleben, ein x in rot und ein Herzsymbol in grün ausschneiden und auf einem weiteren Stück Pappe den Namen und das Alter aufschreiben. Als Kopfbedeckung kann die Flamme des Tinder-Logos getragen werden.

Kostüm 8: Sträfling

Das braucht man:

Schwarz-weiß gestreiftes Sweatshirt

Schwarze Hose

Schwarze Mütze

Schwarze Handschuhe

Augenmaske

Jutebeutel

So geht’s: Der klassische Einbrecher ist schnell umzusetzen. Einfach die genannten Kleidungsstücke überwerfen – und fertig. Ein Jutebeutel kann zusätzlich zu einem Geldsack umgestaltet werden.

Kostüm 9: Strichmännchen

Das braucht man:

Weiße Hose

Weißer Pullover

Schwarzes Klebeband

Pappe

Gummiband

So geht’s: Die Hose und den Pullover anziehen und eine andere Person bitten, mit dem schwarzen Klebeband die Strichmännchen-Figur auf die Kleidung zu kleben. Mit einem schwarzen Stift das Gesicht auf einen Pappkreis malen, zwei Blicklöcher hinein schneiden und mit einem Gummiband am Kopf befestigen.

Kostüm 10: Ketchupflasche

Das braucht man:

Rotes Kleid

Rote Strumpfhose

Rote Schuhe

Pappe

Weißer Hut

So geht’s: Das Logo der Ketchup-Flasche ausdrucken und auf ein Stück Pappe bringen, an einer Kordel befestigen und um den Hals hängen.