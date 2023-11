Karneval in Mülheim: Die Top 10 der besten Veranstaltungen

Mülheim. Die Karnevals-Session 2023/24 steht bevor. Unsere Termin-Übersicht zeigt, welche Veranstaltungen in Mülheim Jecken nicht verpassen sollten.

Zum Start der neuen Karnevals-Session am 11.11. zeigt die Lokalredaktion hier die Top Ten der Mülheimer Karnevalsveranstaltungen, die Jecken und solche, die es noch werden wollen, auf keinen Fall versäumen sollten.

TOP 1: Die Proklamation des Stadtprinzenpaares und des Kinderprinzenpaares. Sie wird am 11. und 12. November zum Doppelstart in die Fünfte Jahreszeit. Die großen Tollitäten verkünden ihr närrisches Regierungsprogramm am Samstag, 11.11., um 19.30 Uhr im Autohaus Wolf an der Düsseldorfer Straße 261. Die kleinen Tollitäten folgen ihrem Beispiel am Sonntag (12. November) um 15 Uhr im Autohaus Extra an der Fritz-Thyssen-Straße 6 in Dümpten. Der Eintritt kostet am 11.11. zehn Euro und am 12.11. fünf Euro. Auch die Aufstellung des Narrenbaums am Samstag, 18. November, um 11 Uhr auf dem Kurt-Schumacher-Platz ist eine erste Gelegenheit, die Tanz- und Musikshows der Karnevalisten zu erleben.

Lesen Sie auch:Diese Kamelle kennt jeder: Mülheimer erfanden die Kaubonbons

Auch Mülheims Fliednerdorf feiert kräftig mit beim Karneval

TOP 2: Volkstümliche Sitzung der Röhrengarde. Volkstümlichen und inklusiven Karneval kann man im Januar mit der Röhrengarde feiern, die seit 65 Jahren für Spaß an der Freud sorgt. Am Samstag, 6. Januar, geht um 18 Uhr ihre Volkstümliche Sitzung mit Musik, Tanzshows und Büttenreden in der Aula der Realschule Stadtmitte (Oberstraße 92-94) über die Bühne. Zu den Gästen werden auch Bewohnerinnen und Bewohner des Fliednerdorfes aus Selbeck gehören. Sie sind am Sonntag, 21. Januar, Gastgeber, wenn der Selbecker Dorfkarneval um 15 Uhr mit einem Umzug startet und anschließend in eine große Karnevalsparty mit Musik und Tanz im Selbecker Dorfrathaus übergehen wird. Am 6. Januar ist man bei der Röhrengarde für 18 Euro mit von der närrischen Partie, während am 21. Januar im Selbecker Fliedner-Dorf gilt: „Eintritt frei und Spaß dabei.“

Karneval 2020 im Fliednerdorf in Mülheim-Selbeck: Bewohner Marcel zieht mit dem Stadtprinzenpaar Josephine I. und Dennis I. durch die Straßen des Dorfes. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

TOP 3: Karnevalsparty „Grenzenlos“. Das gilt auch für die inklusive Karnevalsparty, zu der der Verein für Bewegungsförderung und Gesundheitssport (VBGS) und die KG Mülheimer Stadtwache am 26. Januar um 18.30 Uhr in den Festsaal der Stadthalle einladen. Trotz freien Eintritts müssen sich alle Partygäste aus organisations- und platztechnischen Gründen anmelden. Am leichtesten geht das per E-Mail an info@vbgs-muelheim.de oder an stadtwache@arcor.de.

Närrische Nacht: Hauptausschuss Groß-Mülheimer Karneval fiert seinen Geburtstag

TOP 4: Närrische Nacht zum 66. Geburtstag. Weil die Karnevalisten, die zwischen den zehn Geboten und den zwölf Aposteln stehende Elf lieben, feiern sie nur Elfer-Jubiläen. Deshalb feiert der vor 66 Jahren gegründete Hauptausschuss Groß-Mülheimer Karneval seinen Geburtstag mit einer Närrischen Nacht, die mit Musik, Tanz und Comedy alles zu bieten hat, was Jecken-Herzen höherschlagen lässt. Los geht’s am 9. Februar 2024 um 19 Uhr. Für 25 Euro ist man im Festsaal der Stadthalle dabei.

TOP 5: Nur für Herren. Weil Männer und Frauen am unbeschwertesten unter sich feiern und lachen können, bekommen sie auch in dieser Session Gelegenheit dazu. Die närrischen Herren der Schöpfung sind bei der Herrensitzung der Roten Funken, die am Sonntag, 14. Januar, zur besten Frühschoppen-Zeit um 11 Uhr im Dümptener Autohaus Extra an der Fritz-Thyssen-Straße 6 ganz unter sich. ER ist für 25 Euro dabei.

Tänzerinnen der Ruhrgarde im Januar 2020 bei der traditionellen Herrensitzung der Prinzengarde Rote Funken. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Mülheims Karneval auch mal nur für Herren oder nur für Damen

TOP 6: Nur für Damen. SIE ist für 20 Euro dabei, wenn die Mädchensitzung der Roten Funken am 20. Januar um 19 Uhr an gleicher Stelle im Autohaus Extra über die Bühne geht. SIE darf auch einen närrischen Nachschlag nehmen, wenn die Mülheimer Karnevalsgesellschaft MüKaGe am 31. Januar um 17 Uhr zum Närrischen Hausfrauennachmittag in den Bürgergarten an der Aktienstraße 80 einlädt. Der Eintritt ins närrische Vergnügen kostet SIE dann 15 Euro.

TOP 7: Karneval und Kirche. Fromm und Fröhlich vertragen sich gut. Denn die Fünfte Jahreszeit ist als „Fastnacht“ das närrische Vorspiel zur vorösterlichen Fastenzeit, die mit dem Aschermittwoch beginnt. Dann ist närrisch gesehen alles vorbei. . . Doch vorbei ist es mit dem gesegneten Frohsinn noch lange nicht, wenn die MüKaGe und die Kirchengemeinden St. Mariae Rosenkranz und St. Engelbert am Karnevalssamstag, 10. Februar 2024, um 19.11 Uhr zum Karnevalsklassiker „Firlefanz im Engelkranz“ ins Dümptener Autohaus Extra einladen. Fromm und fröhlich geht es auch zu, wenn die Karnevalisten bei ihren närrischen Gottesdiensten am 4. Februar um 11 Uhr in der Styrumer Immanuelkirche an der Kaiser-Wilhelm-Straße 21 und am 28. Januar um 11.30 Uhr in St. Mariae-Geburt an der Althofstraße 5 ins Gebet genommen werden.

Lesen Sie auch:Explodierende Kosten: Mülheimer Karnevalisten sind besorgt

Der Höhepunkt im Mülheimer Karneval: der Rosenmontagszug

TOP 8: Prunksitzungen. Karnevalsklassiker sind auch die traditionellen Prunksitzungen mit allem, was Spaß macht. Dazu laden die Roten Funken und die KG Blau Weiß am 3. Und 10. Februar ein. Beide Prunksitzungen gehen ab 19 Uhr im Altenhof an der Kaiserstraße 6 über die Bühne. Kostümierte Jecken sind hier gerne gesehen. In beiden Fällen ist man für 25 Euro mit von der närrischen Partie.

TOP 9: Altweiber. Auch wenn die meisten Karnevalsveranstaltungen gut bedacht über die Bühne gehen, ist der Straßenkarneval der Tollen Tag der Höhepunkt der Narretei. Den Anfang machen die närrischen Frauen mit ihrem Möhnensturm auf das Rathaus, bei dem sie mit viel Spaß an der Freud den Stadtspitzen am Altweiberdonnerstag, 8. Februar, mit den Stadtschlüsseln auch die Macht abnehmen. Das muss man gesehen haben. Um 11.11 Uhr geht es auf dem Rathausplatz zur närrischen Sache. Zeitgleich übernehmen die Frauen, unterstützt von der Mülheimer Stadtwache, auf dem Pastor-Luhr-Platz im Saarner Dorf das närrische Regiment.

Der Rosenmontagszug in Mülheim wird am 12. Februar 2024 wieder durch die Innenstadt führen. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

TOP 10: Rosenmontagszug. Höhepunkt der Session ist der seit 1958 auch in Mülheim rollende Rosenmontagszug. Am Rosenmontag, 12. Februar, werden 1000 aktive Karnevalisten ab 14 Uhr mit Gruppen, Wagen und Kamelle durch die Innenstadt ziehen. Los geht es an der Kaiserstraße. Schon am Karnevalssamstag, 10. Februar, schunkeln und singen sich die Mülheimer Jecken beim Närrischen Biwak ab 11.11 Uhr auf dem Kurt-Schumacher-Platz für den Rosenmontagszug warm.

Hier gibt esunsere Bilderstrecke zum Rosenmontagszug 2023.

Eine komplette Veranstaltungsübersicht des Mülheimer Karnevals findet man im Internet unter www.karneval-muelheim.de.

Mülheim auf einen Blick – unser Service für Sie

Mülheim: Das sind die schönsten Frühstücks-Cafés der Stadt

Cocktails in Mülheim: Welche Anbieter frische Drinks liefern

Variantenreich aufgetischt: Vegane Gastronomie in Mülheim

Einkaufen und Handel in Mülheim: Unsere Sonderseite

Restaurants, Kneipen und Co. in Mülheim: Unsere Sonderseite

Wein trinken in Mülheim: Diese Lokale sind einen Besuch wert

Für Schnäppchenjäger: Das sind Mülheims Trödelmärkte

>> Bleiben Sie in Mülheim auf dem Laufenden: Weitere Nachrichten aus Mülheim lesen Sie hier. +++ Sie wollen keine Nachrichten aus Mülheim verpassen? Abonnieren Sie kostenlos unseren Newsletter! +++ Haus, Wohnung, Grundstück - Alles zum Wohnen und Bauen in Mülheim +++ Gastronomie in Mülheim - Hier finden Sie unsere Extra-Seite dazu. +++ Einkaufen in Mülheim - Unsere Extra-Seite zum Handel +++ Hier geht es zum Mülheimer Freizeitkalender. Legen Sie sich doch einen Favoriten-Link an, um kein Event zu verpassen! +++ Blaulicht! Hier geht es zu weiteren Meldungen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Freizeit