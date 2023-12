Frohe Weihnachten: Schöne Sprüche für Whatsapp und Co.

Essen. Die Zeit an Weihnachten ist knapp, gute Wünsche bei Whatsapp allerdings sind eine schöne Alternative. Das sind die besten Sprüche im Jahr 2023.

Keine Zeit mehr für Weihnachtsgeschenke? Verschicken Sie doch digitale Grüße per Whatsapp.

Sie sind auf der Suche nach besinnlichen oder lustigen Sprüchen zu Weihnachte? Wir haben eine kleine Auswahl vorbereitet, die sie per Whatsapp verschicken können.

Langsam, aber sicher steht das Weihnachtsfest vor der Tür. Ein paar Tage bleiben noch, um Geschenke für Freunde und die Familie zu besorgen. Für Spätentschlossene allerdings gilt in diesem Jahr: Am 24. Dezember wird es nichts mit einem großen Last-Minute-Kauf. In diesem Jahr fällt Heiligabend auf einen Sonntag. Lesen Sie hier: Heiligabend 2023: Welche Geschäfte haben in NRW geöffnet?

So bleiben in dem ein oder anderen Fall nur noch weihnachtliche Glückwünsche übrig, gerne auch per Whatsapp. Wer nicht lange überlegen möchte, wir haben die schönsten und lustigsten Sprüche in diesem Artikel gesammelt.

Weihnachtsgrüße per Whatsapp: drei schöne Zitate

Ein Klassiker von Charles Dickens: …und ich werde an Weihnachten nach Hause kommen. Wir alle tun das oder sollten es tun. Wir alle kommen heim oder sollten heimkommen. Für eine kurze Rast, je länger desto besser, um Ruhe aufzunehmen und zu geben.

Der deutsche Dichter Friedrich von Bodelschwingh: Advent und Weihnachten ist wie ein Schlüsselloch, durch das auf unsren dunklen Erdenweg ein Schein aus der Heimat fällt.

August Heinrich Hoffmann von Fallersleben: O schöne, herrliche Weihnachtszeit, was bringst du Lust und Fröhlichkeit! Wenn der heilige Christ in jedem Haus teilt seine lieben Gaben aus.

Lesen Sie hier: Weiße Weihnachten in NRW: Wie wahrscheinlich ist Schnee 2023?

Weihnachtsgrüße per Whatsapp: drei lustige Sprüche

Rosen sind rot, der Glühwein war heif. Funge verbrannt, was für ein Feiff.

Ich habe versucht, Plätzchen zu backen - jetzt gibt es Wurfsterne.

Jetzt habe ich alle Weihnachtsgeschenke gekauft. Jetzt fehlen nur noch die, der anderen.

Weihnachtsgrüße per Whatsapp: drei besinnliche Sprüche

Zum Brief langt es nicht, das ist schmerzlich. Mein Weihnachtsgruß ist kurz, dafür herzlich.

Am Himmel leuchten die Sterne so hell und so klar, ich wünsch dir ein frohes Fest und ein gutes neues Jahr.

Die besinnliche Zeit steckt voller Wunder, die darauf warten, entdeckt zu werden.

Weihnachtsgrüße digital: So geht es einfach

Natürlich können Sie aufwendig Videos der Familie aufnehmen, schneiden und im Freundes- und Familienkreis verteilen. Allerdings gibt es auch Programme, die es kinderleicht machen, Video-Grüße bei Whatsapp zu verteilen.

Mit verschiedenen Apps können Sie sich und ihre Familie oder Freunde (zum Beispiel) in lustige kleine Weihnachtselfen verwandeln. Dazu müssen Sie nur ein Foto hochladen, den Rest übernimmt die App.

Wollen Sie Ihr Bild als digitalen Weihnachtsgruß verschicken? Nutzen Sie doch digitale Apps, die Ihren Bildern einen weihnachtlichen Rahmen oder weihnachtliche Sprüche verpassen.

Auch digitale Post- oder Weihnachtskarten lassen sich mit der richtigen App personalisiert an Freunde und Familien zustellen. Wer es lieber analog mag: Es lassen sich auch per App Karten erstellen, die dann per Post verschickt werden.

Nicht jede App, die auf den ersten Blick günstig erscheint. In einigen Fällen verlangen die Betreiber In-App-Gebühren oder Käufe für das volle Angebot oder weitere Zusatzleistungen.

Lesen Sie auch:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Freizeit