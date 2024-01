Flucht vor Karneval - Hier sind Sie vor den Narren sicher

Essen. Endlich wieder Karneval! Doch nicht jeder freut sich auf die fünfte Jahreszeit. Wir haben Tipps für Karnevals-Flüchtlinge in NRW gesammelt.

Endlich wieder Karneval! Bei den Jecken steigt die Vorfreude von Tag zu Tag. Besonders der Straßenkarneval in den bekannten Karnevals-Hochburgen Düsseldorf und Köln dürfte ausschweifend werden. Das freut den einen, bereitet aber allen, die mit dem närrischen Treiben nichts anfangen können, schon lange vor den Karnevalstagen Kopfschmerzen. Welche Alternativen es zwischen Altweiber und Aschermittwoch gibt und wo man vor den Jecken seine Ruhe hat - wir haben wichtige Tipps gesammelt.

Flucht vor Karneval: Alternativen zur Fünften Jahreszeit

Wer nicht auf dem Weg zur Arbeit, beim Einkaufen oder sonstigen Erledigungen einen Hindernisparcours um betrunkene Kostümierte und kaputte Glasflaschen laufen will, könnte versuchen, der Region für einige Tage zu entfliehen. Das sollte angenehmer sein, als sich in der eigenen Wohnung zu verbarrikadieren und bietet darüber hinaus viele Alternativen. Mit dem Auto oder dem Zug sind Sie in wenigen Stunden aus der hiesigen Karnevals-Region raus. Doch Obacht! Auch außerhalb von NRW wird Karneval oder Fasching gefeiert.

Reise-Angebote für "Karnevals-Flüchtlinge"

Den Rhein hinauf sind auch in Koblenz oder Mainz Jecken unterwegs. Also das Rheinland besser ganz hinter sich lassen - in welche Richtung auch immer. Vorsicht: auch in Städten wie Hannover oder Braunschweig, in Dresden, Meißen oder Cottbus und auch in Teilen von Süddeutschland gibt es eine Karnevalskultur.

Allerdings versprechen ländliche Regionen tendenziell mehr Ruhe als Großstädte. Das gilt besonders beim Fasching. Einige Reiseveranstalter und Hotelbetreiber werben sogar mit Angeboten für "Karnevalsflüchtlinge". Ob im Bergischen Land, im Harz, an der Mosel oder in den Alpen - diverse Anbieter versprechen Ruhe und "garantiert kein Helau und Alaaf".

Flucht vor Karneval: Reiseveranstalter werben mit der Ruhr auf dem Land. Foto: Ulrich Bangert / FUNKE Foto Services

Statt Karneval: Wellness in den Thermen

Eine weitere Möglichkeit ist natürlich die entspannende Ruhe an der Nordsee. Ob in Nord- oder Ostfriesland und auf den deutschen Nordseeinseln, hier sollte Ruhe sicher sein. .

Doch auch in NRW findet man ruhigere Orte. An Rhein und Ruhr gibt es verschiedene Thermen und Wellness-Angebote. Von der Medi-Therme in Bochum, über das Sahara Hamam in Dortmund bis zur Münster-Therme in Düsseldorf. Genau das Richtige für eine kurze Auszeit vom Karneval.

Musicals und Filme statt "Helau" und "Alaaf"

Für wen es aber nicht unbedingt Ruhe sein muss, der kann auch alternative Veranstaltungen besuchen. Das lässt sich auch mit einer kleinen Städtereise kombinieren. In Hamburg bietet sich immer ein Musical-Besuch an. Stücke wie „Der König der Löwen“ oder „Harry Potter“ erfreuen sich seit Jahren großer Beliebtheit und werden auch in diesem Februar täglich in den Theatern und Bühnenhäusern der Hansestadt aufgeführt.

Flucht vor Karneval: Das Musical „Der König der Löwen“ wird regelmäßig in Hamburg aufgeführt. Foto: Stage Entertainment/Deen van Meer

Politik-Interessierte können in der Hauptstadt an einer Führung durch den Deutschen Bundestag teilnehmen. Außerhalb der Sitzungszeiten des Parlaments, was während der Karnevalstage der Fall ist, gibt es unter der Woche tägliche Führungen um 10.30, 13.30, 15.30 und 18.30 Uhr.

Kurzausflug nach Holland: Vermeer-Ausstellung in Amsterdam

Eine schnelle Fahrt über die Grenze in die Niederlande reicht übrigens nicht, um den Karneval zu entgehen. Denn auch Venlo hat eine eigene Karnevalskultur. Die Flucht muss also schon etwas weiter gehen. Nach Amsterdam zum Beispiel, hier lohnt sich ein Ausflug in das beliebte Van Gogh-Museum.

Wer dem jecken Trubel in den Karnevals-Hochburgen entgehen will, der findet also jede Menge Alternativen. Und es sind ja auch nur ein paar Tage, dann ist der Spuk wieder vorbei und es kehrt etwas Ruhe zurück.

Karneval in NRW: Hier gibt es weitere Informationen

