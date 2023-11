Essen. Es dauert noch etwas bis in NRW die Festival-Saison 2024 startet. Viele Termine sind aber schon fix und der Karten-Verkauf läuft. Eine Übersicht.

Festivals 2024 : Es dauert noch ein bisschen bis die Saison 2024 startet.

: Es dauert noch ein bisschen bis die Saison 2024 startet. Einige Termine für Festivals in NRW stehen trotzdem schon fest.

stehen trotzdem schon fest. Welche Festivals finden 2024 in NRW statt? Wer tritt auf? Und gibt es schon Karten?

finden in statt? Wer tritt auf? Und gibt es schon Karten? Damit Sie sich gut im Festival-Dschungel zurechtfinden, haben wir die Termine 2024 in einer Übersicht zusammengefasst.

Festival-Fans müssen sich zwar noch ein bisschen gedulden bis es wieder heißt: Sommer, Sonne und Musik. Aber schon jetzt stehen einige Festival-Termine fest – und der Sommer 2024 lockt in NRW wieder mit einigen Highlights. Welche Termine sich Fans unbedingt im Kalender markieren sollten und was die Tickets kosten, lesen Sie in unserer Übersicht.

Eines der größten Highlights im NRW-Festivalkalender 2024: Das Parookaville in Weeze. Foto: Unbekannt / André Hirtz / FUNKE Foto Services

Festivals 2024 in NRW: Rock Hard in Gelsenkirchen

Ebenfalls an Pfingsten steigt ein Festival für echte Metal-Fans: Das Rock Hard Festival im Amphitheater Gelsenkirchen. Wie immer reisen Fans aus ganz Europa an, die ersten Bands haben sogar schon zugesagt.

Wann und wo? 17. - 19. Mai im Amphitheater Gelsenkirchen

17. - 19. Mai im Amphitheater Gelsenkirchen Line-Up: Forbidden, Maggot Heart, Amorphis, Primordial, Vandenberg uvm.

Forbidden, Maggot Heart, Amorphis, Primordial, Vandenberg uvm. Gibt es schon Tickets? Ja, das Ticket für alle drei Tage kostet 130,90 Euro bzw. 167,80 Euro (inklusive Camping) im Online-Ticketshop. Die Early-Bird-Tickets sind nicht mehr verfügbar.

Ja, das Ticket für alle drei Tage kostet 130,90 Euro bzw. 167,80 Euro (inklusive Camping) im Online-Ticketshop. Die Early-Bird-Tickets sind nicht mehr verfügbar. weitere Infos:www.rockhard.de/rhfestival

Für Rockmusik-Fans ein absolutes Highlight unter den NRW-Festivals 2024: Das Rock Hard Festival in Gelsenkirchen (hier ein Foto aus dem Jahr 2023). Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Festivals in NRW: Vorverkauf für Docklands 2024 in Münster läuft schon

Das Docklands Festival lockt jedes Jahr Fans der elektronischen Musik für einen Tag nach Münster - und so auch 2024. Acts wurden zwar noch nicht bekanntgegeben, aber es können schon Karten für das nächste Jahr gekauft werden.

Wann und wo? 8. Juni, Am Hawerkamp in Münster

8. Juni, Am Hawerkamp in Münster Line-Up: noch nicht bekannt

noch nicht bekannt Gibt es schon Tickets? Ja, ein Ticket kostet 44 Euro. Zusätzlich gibt es im Ticketshop auch VIP-Tickets für 99 Euro. Die Early-Bird-Tickets sind laut Veranstalter ausverkauft.

Ja, ein Ticket kostet 44 Euro. Zusätzlich gibt es im Ticketshop auch VIP-Tickets für 99 Euro. Die Early-Bird-Tickets sind laut Veranstalter ausverkauft. weitere Infos:www.docklands-festival.de

Festivals 2024 in NRW: Das Panama Open Air in Bonn

Das Panama Open Air konnte 2023 unter anderem mit hochkarätigen Acts wie Martin Garrix, Wiz Khalifa, Skrillex und Marteria auffahren - und auch 2024 findet das Open-Air-Festival wieder in der Bonner Rheinaue statt.

Wann und wo? 28. + 29. Juni, Rheinaue Bonn

28. + 29. Juni, Rheinaue Bonn Line-Up: noch nicht bekannt

noch nicht bekannt Gibt es schon Tickets? Nein, laut Veranstalter beginnt der Verkauf aber „bald“.

Nein, laut Veranstalter beginnt der Verkauf aber „bald“. weitere Infos:www.panamaopenair.com

Parookaville gehört auch 2024 zu den festen Terminen im NRW-Festivalkalender. Dann verwandelt sich das Flughafengelände in Weeze wieder in einen ganz besonderen Ort - zum Beispiel mit einem Klub auf 14 Metern. Foto: Unbekannt / André Hirtz / FUNKE Foto Services

NRW-Festivals 2024: Das Vainstream Rockfest in Münster

Wer es lieber rockig mag, der sollte sich das Vainstream-Festival in Münster auch 2024 nicht entgehen lassen. 17.500 Zuschauer waren 2023 beim "größten Rockfest in NRW" mit dabei.

Wann und wo? 28. + 29. Juni, Am Hawerkamp in Münster

28. + 29. Juni, Am Hawerkamp in Münster Line-Up: Against The Current, Bury Tomorrow, Feine Sahne Fischfilet, The Gaslight Anthem, ZSK und mehr.

Against The Current, Bury Tomorrow, Feine Sahne Fischfilet, The Gaslight Anthem, ZSK und mehr. Gibt es schon Tickets? Ja, derzeit werden Early-Bird-Tickets für 139,90 Euro im Online-Ticketshop verkauft.

Ja, derzeit werden Early-Bird-Tickets für 139,90 Euro im Online-Ticketshop verkauft. weitere Infos:www.vainstream.com

NRW-Festivals: Bochum Total findet auch 2024 wieder statt

Umsonst und draußen - unter diesem Motto findet jedes Jahr Bochum Total in der Bochumer City statt. 2023 waren insgesamt 600.000 Besucherinnen und Besucher mit dabei - und Acts wie TikTok-Star Ski Aggu oder Das Lumpenpack.

Wann und wo? 4. - 7. Juli in der Bochumer City

4. - 7. Juli in der Bochumer City Line-Up: noch nicht bekannt

noch nicht bekannt Gibt es schon Tickets? Nein, der Eintritt bei Bochum Total ist frei

Nein, der Eintritt bei Bochum Total ist frei weitere Infos:www.bochumtotal.de

Alle Infos rund um Bochum Total finden Sie auch auf unserer Themenseite.

Festivals 2024 in NRW: Auch nächstes Jahr wird sich zu "Bochum Total" die Innenstadt wieder ordentlich füllen - so wie hier 2023. Foto: Unbekannt / Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

Festivals in NRW 2024: Das Summerjam in Köln

Beim Summerjam am Fühlinger See in Köln stehen gute Laune und entspannte Vibes im Mittelpunkt. Wer Hip-Hop, Reggae oder Dancehall mag, der ist hier genau richtig. 2023 war das Line-Up gespickt von Hochkarätern wie Peter Fox, Jan Delay, Nina Chuba und Trettmann.

Wann und wo? 5. - 7. Juli am Fühlinger See in Köln

5. - 7. Juli am Fühlinger See in Köln Line-Up: noch nicht bekannt

noch nicht bekannt Gibt es schon Tickets? Ja, Tickets im Early-Bird-Tarif kosten 155 Euro plus 10 Euro VVK-Gebühr im Online-Ticketshop

Ja, Tickets im Early-Bird-Tarif kosten 155 Euro plus 10 Euro VVK-Gebühr im Online-Ticketshop weitere Infos:www.summerjam.de

Tagesfestival 2024 in NRW: Das Smag Sundance in Essen

Beim Smag Sundance feiert der Seaside Beach in Essen eine große Party gemeinsam mit Star-DJs, Newcomern und lokalen Künstlern. Das Line-Up konnte sich schon in den letzten Jahren sehen lassen - 2023 waren unter anderem DJ Alle Farben und David Puentez mit dabei. Wer elektronische Musik mag, der ist hier richtig.

Wann und wo? 13. Juli am Seaside Beach am Baldeneysee Essen

13. Juli am Seaside Beach am Baldeneysee Essen Line-Up: noch nicht bekannt

noch nicht bekannt Gibt es schon Tickets? Ja, Super-Early-Bird-Tickets kosten im Online-Ticketshop derzeit 39 Euro

Ja, Super-Early-Bird-Tickets kosten im Online-Ticketshop derzeit 39 Euro weitere Infos:wwww.smagsundance.de

Beim Smag Sundance Festival - hier ein Foto aus dem Jahr 2023 - heizten die DJs den Fans am Baldeneysee in Essen ordentlich ein. Das Festival wird auch 2024 wieder stattfinden. Foto: Unbekannt / Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Festival-Highlight 2024 in NRW: Das Parookaville in Weeze

Für viele Musik-Fans dürfte das sicherlich das Highlight im Kalender sein: Das Parookaville am Flughafengelände in Weeze. Das riesige Festival lässt keine Wünsche für Fans von elektronischer Musik offen, denn hier geben sich alle Größen der DJ-Szene die Ehre. Das Festival gehört zu den beliebtesten und größten in Europa. Auch 2024 öffnet der fiktive Bürgermeister Bill Parooka bereits zum achten Mal die Türen für seine "Citizens".

Wann und wo? 19. - 21. Juli am Airport Weeze

19. - 21. Juli am Airport Weeze Line-Up: Armin van Buuren, darüber hinaus noch nicht bekannt

Armin van Buuren, darüber hinaus noch nicht bekannt Gibt es schon Tickets? Ja, die Ticketpreise im Online-Ticketshop bewegen sich zwischen 119 Euro für einen Tag und 249 Euro für das gesamte Wochenende. Zudem gibt es auch VIP-Tickets, diese sind aktuell aber nicht verfügbar.

Ja, die Ticketpreise im Online-Ticketshop bewegen sich zwischen 119 Euro für einen Tag und 249 Euro für das gesamte Wochenende. Zudem gibt es auch VIP-Tickets, diese sind aktuell aber nicht verfügbar. weitere Infos:www.parookaville.com/de

Alle Infos rund um Parookaville finden Sie auch auf unserer Themenseite.

Parookaville - so war das Festival 2023:

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: André Hirtz

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: André Hirtz

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: André Hirtz

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: André Hirtz

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: André Hirtz

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: André Hirtz

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Pressebild

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Pressebild

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: André Hirtz

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Pressebild

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Pressebild

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: André Hirtz

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: André Hirtz

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: André Hirtz

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: André Hirtz

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: André Hirtz

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: André Hirtz

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: André Hirtz

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: André Hirtz

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: André Hirtz

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: André Hirtz

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: André Hirtz

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: André Hirtz

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: André Hirtz

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: André Hirtz

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Pressebild

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: André Hirtz

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Pressebild

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Pressebild

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: André Hirtz

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: André Hirtz

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: dpa

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: dpa

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: dpa

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

NRW-Festivals 2024: Das Juicy Beats in Dortmund

Das Juicy Beats im Dortmunder Westfalenpark ist seit vielen Jahren ein Pflichttermin im NRW-Festivalkalender. Jedes Jahr strömen Tausende Besucher in die Ruhrgebietsstadt, die Mischung an Genres ist vielfältig. Für 2024 hat sich schon die erste Welle an Artists angekündigt: Unter anderem Cro, Bukahara, Lari Luke und Paula Hartmann sind dabei.

Wann und wo? 26. + 27. Juli im Westfalenpark Dortmund

26. + 27. Juli im Westfalenpark Dortmund Line-Up: Cro, Bukahara, Paula Hartmann, Swiss & Die Andern, Mehnersmoos, Lari Luke, Paula Carolina - weitere folgen

Cro, Bukahara, Paula Hartmann, Swiss & Die Andern, Mehnersmoos, Lari Luke, Paula Carolina - weitere folgen Gibt es schon Tickets? Ja, das 2-Tagesticket kostet 112 Euro (plus 3,50 Euro Gebühr) im Online-Ticketshop. Campingtickets sind separat erhältlich

Ja, das 2-Tagesticket kostet 112 Euro (plus 3,50 Euro Gebühr) im Online-Ticketshop. Campingtickets sind separat erhältlich weitere Infos:www.juicybeats.net/de

Cro war zuletzt 2017 beim Juicy Beats zu Gast. 2024 kehrt er wieder zurück auf die Bühne im Westfalenpark. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services / Unbekannt

Das Haldern Pop 2024 am Niederrhein: Ein fester Termin

Das Haldern Pop Festival fand 2023 bereits zum 40. Mal statt - und ist bei Festival-Fans daher schon längst nicht mehr unbekannt. Auf dem Plan stehen hier Rock-, Pop- und Indiemusik.

Wann und wo? 8. - 10. August, Alter Reitplatz (Lohstraße) in Haldern

8. - 10. August, Alter Reitplatz (Lohstraße) in Haldern Line-Up: noch nicht bekannt

noch nicht bekannt Gibt es schon Tickets? Ja, es gibt verschiedene Ticket-Optionen, zum Beispiel ein Kinder-Ticket (75 Euro), das Drei-Tage-Ticket (162,80 Euro) und das Drei-Tage-Ticket + Camping (192,80 Euro) im Online-Ticketshop

Ja, es gibt verschiedene Ticket-Optionen, zum Beispiel ein Kinder-Ticket (75 Euro), das Drei-Tage-Ticket (162,80 Euro) und das Drei-Tage-Ticket + Camping (192,80 Euro) im Online-Ticketshop weitere Infos:www.haldernpop.com

Festivals in NRW 2024: Das San Hejmo am Airport Weeze

Bereits zum dritten Mal findet 2024 das San Hejmo Festival am Flughafen Weeze statt - und wie auch schon 2023 an zwei Tagen. Die Macher von Parookaville bieten hier ein buntes Programm aus Musik verschiedener Genres, Kunst, Kreativität und Street Food. Für 2024 stehen bereits zwei Artists im Line-Up fest: Deichkind und Ski Aggu.

Wann und wo? 16. - 17. August am Airport Weeze

16. - 17. August am Airport Weeze Line-Up: Deichkind, Kontra K, Milky Chance, Ski Aggu, Nico Santos - weitere Artists folgen

Deichkind, Kontra K, Milky Chance, Ski Aggu, Nico Santos - weitere Artists folgen Gibt es schon Tickets? Ja, das 2-Tagesticket kostet im Early-Bird-Tarif 169 Euro bzw. 189 Euro (mit Camping) im Online-Ticketshop. Ein VIP-Ticket für beide Tage kostet 549 bzw. 599 Euro.

Ja, das 2-Tagesticket kostet im Early-Bird-Tarif 169 Euro bzw. 189 Euro (mit Camping) im Online-Ticketshop. Ein VIP-Ticket für beide Tage kostet 549 bzw. 599 Euro. weitere Infos:www.sanhejmo.com

Alle Infos rund um San Hejmo finden Sie auf unserer Themenseite.

Mega-Party beim San Hejmo am Airport Weeze: Das NRW-Festival steigt 2024 zum dritten Mal. Foto: Unbekannt / Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Festivals 2024 in NRW: Das Ruhr Reggae Summer in Mülheim

Im August steht Mülheim unter dem Motto "Love, Peace and Music" - denn dann findet das "Ruhr Reggae Summer" in der Ruhrgebietsstadt statt. 2023 sorgte Gentleman für ein grandioses Finale. Bei Reggae-Fans ist das Festival ein Muss.

Wann und wo? 16. - 18. August in Mülheim an der Ruhr (am Ruhrstadion)

16. - 18. August in Mülheim an der Ruhr (am Ruhrstadion) Line-Up: noch nicht bekannt

noch nicht bekannt Gibt es schon Tickets? Ja, für 119 Euro (3-Tage) im Online-Ticketshop. Außerdem gibt es aktuell ein limitiertes „Xmas-Special“ für 129 Euro inklusive Festivaltshirt.

Ja, für 119 Euro (3-Tage) im Online-Ticketshop. Außerdem gibt es aktuell ein limitiertes „Xmas-Special“ für 129 Euro inklusive Festivaltshirt. weitere Infos:www.ruhr-reggae-summer.de

Für Reggae-Fans ein Pflichttermin: Das Ruhr Reggae Summer Festival in Mülheim. 2023 heizte hier Gentleman den Zuschauern ordentlich ein. Foto: Unbekannt / Martin Möller /Funke Foto Services

NRW-Festivals: Das Zeltfestival Ruhr kommt auch 2024 zum Kemnader See

Beim Zeltfestival Ruhr verwandelt sich das Areal am Kemnader See in Bochum für mehrere Tage in eine Zeltstadt. Das Festival besteht aus verschiedenen Veranstaltungen wie Konzerten, Comedyshows oder Kleinkunst. 2023 stellte das Festival einen neuen Rekord auf: Es wurden mehr als 80.000 Konzertkarten verkauft.

Wann und wo? 16. August - 1. September am Kemnader See in Bochum

16. August - 1. September am Kemnader See in Bochum Line-Up: Silbermond, Ilse Delange, Volker Rosin, Nina Chuba, Bilderbuch, Gentleman, Wincent Weiss - weitere folgen.

Silbermond, Ilse Delange, Volker Rosin, Nina Chuba, Bilderbuch, Gentleman, Wincent Weiss - weitere folgen. Gibt es schon Tickets? Ja, für einzelne Konzerte gibt es bereits Tickets.

Ja, für einzelne Konzerte gibt es bereits Tickets. weitere Infos:www.zeltfestivalruhr.de

Alle Infos rund um das Zeltfestival Ruhr finden Sie auf unserer Themenseite.

Zum Zeltfestival Ruhr entsteht am Areal am Kemnader See eine eigene Zeltstadt - so wie hier 2023. Auch 2024 wird das beliebte Festival wieder stattfinden. Foto: Unbekannt / Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Festivals 2024 in NRW - Diese Festivals lohnen sich auch:

"Mayday" in Dortmund (30. April)

"Green Juice" in Bonn (2. + 3. August)

"Electrisize" in Erkelenz (9. - 11. August)

"Nibirii" in Düren (23. - 25. August)

"Folkfield" in Gelsenkirchen (13. + 14. September)

Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern ist eine Auswahl der Redaktion. Ein Festival fehlt in der Liste? Schickt uns gerne eine E-Mail an wir@funkemedien.de!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Freizeit