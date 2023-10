NRWs Escape-Rooms mit Weihnachtszauber: Fünf festliche Tipps

Wenn der Weihnachtsmann oder gar das ganze Fest der Liebe in Gefahr ist, dann brauchen die Escape-Rooms und Exit-Spiele in NRW die Hilfe von Rätselfans.

NRW. Escape-Rooms in NRW: Bis Heiligabend dauert es noch. Doch für spielerische Adventsstimmung 2023 gibt es unsere weihnachtlichen Exit-Gametipps.

Freizeittrend in NRW : Bei Exit-Games müssen Teilnehmende in kurzer Zeit Rätsel lösen.

: Bei Exit-Games müssen Teilnehmende in kurzer Zeit Rätsel lösen. Neben klassischen Escape-Rooms gibt es Anbieter für Virtual Reality- oder Outdoor-Games in NRW, bei denen Teilnehmende draußen gemeinsam rätseln, ähnlich wie bei einer Schnitzeljagd .

gibt es Anbieter für Virtual Reality- oder Outdoor-Games in NRW, bei denen Teilnehmende draußen gemeinsam rätseln, ähnlich wie bei einer . Escape-Rooms und Exit-Games: Dem Weihnachtsmann helfen oder gleich das ganze Fest retten? Hier ist unser Überblick für alle, die vorweihnachtlichen Rätselspaß suchen.

Exit-Games in NRW: Neben den klassischen Escape-Rooms haben sich mittlerweile auch Angebote mit Virtual Reality-Brillen etabliert, oder auch Outdoor-Games, bei denen man wie bei einer Schnitzeljagd Rätsel in der Stadt löst. Die Themen reichen vom Detektivrätsel bis zum Weltall-Szenario. Einige Escape-Spiele in NRW bieten auch Rätsel zum Thema Weihnachten. Hier ist unsere Übersicht für diejenigen, die in der Adventszeit gerne mit der Familie oder dem Freundeskreis rätseln oder eine Idee für die Weihnachtsfeier suchen.

Lesen Sie auch: Schöne Weihnachtsmärkte 2023: Im Ruhrgebiet und der Umgebung

Escape-Room: „Santa‘s List“ in Köln

Im Indizio in Köln geht es bei dem Escape-Room-Spiel „Santa’s List“ darum, seinen eigenen Kragen zu retten. Der eigene Name ist im schwarzen Buch des Weihnachtsmanns aufgetaucht, „mit Schandtaten, die dazu führen, dass die giftige Rute winkt“, so die Spielbeschreibung. Ziel ist es, den Weihnachtsmann rechtzeitig am Nordpol zu finden und seinen Namen von „Santa’s List“ zu streichen – bevor die Weihnachtswichtel und Elfen einen finden.

Dafür bleiben lediglich eine Stunde und 15 Minuten Zeit. Indizio bietet in Köln auf einer Fläche von 400 Quadratmetern fünf Escape-Rooms an. Der Store ist zentral gelegen und hat eine gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr sowie zahlreiche Parkmöglichkeiten. Bei der Buchung wird darum gebeten, die Namen der Teilnehmenden über das Kommentarfeld mitzuteilen.

Preis : ab 90 Euro (für zwei Personen) bis 156 Euro (für sechs Personen), Ermäßigungen für Schüler und Studierende

: ab 90 Euro (für zwei Personen) bis 156 Euro (für sechs Personen), Ermäßigungen für Schüler und Studierende Adresse : Steinweg 3, 50667 Köln

: Steinweg 3, 50667 Köln Weitere Infos: indizio.de/santas-list

Bei diesem Kölner Escape-Room-Spiel geht es darum, seinen Namen von Santas schwarzer Liste zu entfernen. Foto: Indizio

Outdoor-Exit-Spiel „Operation Nordpol“ auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt

Das Outdoor-Abenteuer „Operation Nordpol“ auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt bietet Enigmania an – einer der größten Escape-Room-Anbieter im Ruhrgebiet. Bei diesem Weihnachtsspecial, das auf der „Operation Mindfall“ basiert und ab dem 17. November 2023 startet, geht es darum, dem verzweifelten Weihnachtsmann zu helfen. Diesmal hat der Grinch seine Finger im Spiel, der mit einem Trank die Rentiere des Weihachtmanns in Schlaf versetzt hat. „Weihnachten rückt immer näher und langsam sollten die Rentiere mit dem Training beginnen. Doch statt regem Hufgetrappel hört man nur träges Geschnarche“, heißt es in der Beschreibung.

120 Minuten haben Spielerinnen und Spieler Zeit, einen „Nordpol-Aufwach-Trank“ zu brauen, um die Rentiere zu wecken. Dabei sind die Teilnehmenden mit einem iPad und anderen technischen Hilfsmitteln in der Dortmunder Innenstadt unterwegs. Für das Spiel benötigen Teilnehmende ein internetfähiges Handy. Zudem ist wetterfeste Kleidung wichtig

Adresse : Grafenhof 7, 44137 Dortmund

: Grafenhof 7, 44137 Dortmund Preis : 125 Euro (für drei Personen), 23 Euro für jede weitere Person

: 125 Euro (für drei Personen), 23 Euro für jede weitere Person Weitere Infos: www.enigmania.de/dortmund/outdoor-escape-games/operation-nordpol/

Mobiler Escape-Room mit Weihnachtsflair

Auch für das Jahr 2023 hat die Deepwood GmbH auf Anfrage bestätigt, dass wieder weihnachtliche Escape-Rooms angeboten werden. Das Besondere: Sie haben keinen festen Ort, sondern sind mobil. Das Team kommt beispielsweise in Hotels oder Tagungshäuser – und bringt sämtliche Artefakte und Hinweise für den Rätselspaß mit. Diese müssen anschließend nicht nur gefunden, sondern auch korrekt gedeutet werden.

„Nur wer um die Ecke denkt, sich von ‘Sackgassen’ nicht bange macht und der Kreativität einzelner Teammitglieder freien Lauf lässt, hat eine Chance, das Zimmer erfolgreich zu verlassen“, verrät die Website. Das Weihnachtsrätsel soll nicht nur inspirierend, sondern auch spannend und mysteriös sein, bis zu zwei Stunden dauern und sich ideal für Weihnachtsfeiern oder Team-Events eignen.

Adresse: nach Vereinbarung

nach Vereinbarung Preis : ab 55 Euro pro Person

: ab 55 Euro pro Person Weitere Infos: https://www.deepwood.de/project/christmas-escape/

Diese Exit-Games von 2022 kommen vielleicht zurück

Escape-Game in Dortmund: „Christmas Virtual Reality“

Bei dem Dortmunder Escape-Game „Christmas Virtual Reality“ ist nichts weniger als das Weihnachtsfest selbst in Gefahr. Laut Spielbeschreibung hat der Weihnachtsmann sich in einem Schneesturm verirrt und findet den Heimweg nicht mehr. „Entzündet die Lichter am größten Weihnachtsbaum im Wald, um dem bärtigen Gesellen den Weg zurück nach Hause zu zeigen“, lautet die Spielbeschreibung von Exit Live Adventures auf der Homepage.

Dafür müssen Spielerinnen und Spieler jedoch erstmal selbst den Weg zum Nordpol finden – zusammen mit Rentieren aus dem Stall des Weihnachtsmannes. Außerdem gilt es dahinter zu kommen, warum die Elfen nicht arbeiten möchten und die Geschenke noch nicht gepackt sind. Das Spielabenteuer erlebt man mit einer Virtual Reality-Brille, die einen in weihnachtliche Welten eintauchen lässt. Im Raum bewegt man sich dabei vollkommen frei und kabellos. Als Schwierigkeitsgrad ist Stufe zwei von vier angegeben. Teilnehmende haben 45 Minuten Zeit, das Rätsel zu lösen.

Adresse: Kaiserstraße 129, 44143 Dortmund

Bei dem Dortmunder Escape-Game "Christmas Virtual Reality“ taucht man mit einer VR-Brille in weihnachtliche Welten ein. Foto: Exit Live Adventures

Outdoor-Spiel: „X-Mas Challenge“ in Münster

Vorweihnachtliche Stimmung bietet auch das Outdoor-Game „X-Mas Challenge“ in Münster. Teilnehmende werden mit iPad-Ausrüstungstasche voll weihnachtlichem Equipment ausgestattet. Dann startet eine Tour durch die Altstadt, bei der es um geheime Keksrezepte, gestohlene Geschenke und internationale Weihnachtsbräuche geht.

Auch interessant:

Neben klassischen Escape-Rooms haben sich auch Virtual Reality- oder Outdoor-Games in NRW etabliert, wie etwa die „X-Mas Challenge“ in Münster. Teilnehmende müssen bei einer Altstadt-Tour weihnachtliche Rätsel mit dem Tablett lösen. Foto: Adventure Box Münster

Erdacht wurde das Spiel der Adventure Box Münster von einem Gamedesign-Team. Quizfragen, Rätsel und Aufgaben lassen sich teilweise mit Fotos und Videos lösen. Die Tour führt dabei vorbei an den verschiedenen Sightseeing-Punkten in Münster. Verschiedene Teams treten gegeneinander an und sammeln Punkte. Das Ganze dauert zwei bis drei Stunden. Während der Spielzeit können die Gruppen jederzeit für einen Glühwein pausieren, sich in einem Café aufwärmen oder eine Runde über einen der Weihnachtsmärkte drehen.

Adresse : Startpunkt ist die Kneipe „Der bunte Vogel“, Alter Steinweg 41, 48143 Münster

: Startpunkt ist die Kneipe „Der bunte Vogel“, Alter Steinweg 41, 48143 Münster Preis : ab 35 Euro pro Person

: ab 35 Euro pro Person Weitere Infos: adventurebox-muenster.de/events/x-mas-challenge

Freizeit in NRW - hier finden Sie weitere Texte zum Thema:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Freizeit