Freizeittipps Die besten Indoor-Spielplätze für Erwachsene in NRW

Wir haben fünf spannende Locations herausgesucht, wo sich auch bei schlechtem Wetter mit verschiedenen Aktivitäten gut die Zeit vertreiben lässt.

Die kalte Jahreszeit kommt näher, der Herbst bringt bereits einige ungemütliche und regnerische Tage mit sich. Dennoch möchten Sie nicht jeden Tag in der Bude hocken, sondern auch etwas unternehmen? Dafür braucht es gute Ideen und passende Ausflugsziele.

Ein Trend in den vergangenen Jahren sind Indoor-Spielplätze oder -Freizeitparks, die nicht nur für Begeisterung bei Kindern sorgen, sondern mit den passenden Angeboten auch Erwachsene in ihren Bann ziehen. Wir haben einige solcher Angebote in NRW herausgesucht, die wir Ihnen ans Herz legen möchten.

Alma Park Gelsenkirchen: Der größte Indoor-Freizeitpark Europas

Der Alma Park wurde vor zehn Jahren in den ehemaligen Räumlichkeiten der Zeche Alma im Gelsenkirchener Stadtteil Ückendorf gegründet. Der Park ging zunächst mit Paint Ball, Laser Tag und Bubble Ball an den Start. Im Laufe der Jahre kamen dann weitere Aktivitäten hinzu. Mittlerweile gibt es in der Halle zehn verschiedene Aktivitäten, sechs Escape-Rooms sowie einen gastronomischen Bereich.

Auf 15.000 Quadratmetern bietet der Park Abenteuergolf, Pool Ball (Kombination aus Billard und Fußball), klassische Fußballfelder, einen Trampolinpark und noch mehr. Der Alma Park hat verschiedene Preisangebote für einzelne Aktivitäten, aber auch ein Sammelangebot für die gesamte Anlage.

Adresse: Almastraße 39, 45886 Gelsenkirchen

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 15-22 Uhr, Sa.&So. 10-22 Uhr, In den Ferien und an Feiertagen: 10-22 Uhr

Weitere Informationen unter: https://www.alma-park.de/

Laser Tag ist eine der beliebtesten Aktivitäten im Alma Park Gelsenkirchen. Foto: Fabian Strauch/Funke Foto Services

Double Touch Duisburg: Erlebnisgastronomie mit vielen Aktivitäten

Das Double Touch im Duisburger Stadtteil Kaßlerfeld ist besonders für Geburtstagsfeiern und Junggesellenabschiede beliebt. Die Location bietet verschiedene Pakete an, die gastronomische Versorgung sowie Aktivitäten beinhalten. Auf der Speisekarte stehen zum Beispiel Burger, Schnitzel und Fingerfood, während es bei den Getränken neben Softdrinks und Bier zum Beispiel auch Cocktails und Milchshakes gibt.

Bei den Aktivitäten stehen unter anderem zahlreiche Billardtische, ein XXL-Kicker, eine Minigolfanlage, VR-Simulatoren, ein Pool-Ball-Feld oder elektronische Dartscheiben zur Verfügung. Als neueste Attraktion kann man auch "Subsoccer" spielen. Dabei sitzt man an einem Tisch, guckt durch die transparente Tischplatte und kann dann im Sitzen gegeneinander kicken.

Adresse: Auf der Höhe 18, 47059 Duisburg

Öffnungszeiten: Mo.-Do. 16-23 Uhr, Fr. 16-1 Uhr, Sa. 14-2 Uhr, So. 14-23 Uhr

Weitere Infos unter: https://www.doubletouch.de/

Inhaber Uwe Gatz am XXL-Kicker im Double Touch in Duisburg. Foto: Lars Fröhlich/Funke Foto Services

Tiki Kinderland in Solingen: ein 3500 Quadratmeter großer Spielplatz

Das Tiki Kinderland ist normalerweise für Familienausflüge gedacht und bietet unter anderem Bowlingbahnen, E-Karts, ein Kletterlabyrinth, eine Boulderwald, eine Rollenrutsche und Trampoline. Jeden ersten Freitag im Monat von 19.30 Uhr bis Mitternacht bietet das "Tiki" allerdings "Ü18-Toben" an, bei dem sich Erwachsene in ihre Kindheit zurückversetzen können.

Dazu stehen ein Beach Trampolin, ein Bällebad, Hüpfburgen und viele weitere Spiele zur Verfügung. Außerdem gibt es passende Animationen zum jeweiligen Motto und auch ein gastronomisches Angebot. Am 3. November findet in diesem Rahmen eine "Mallorca Closing Party" mit einem DJ aus dem Megapark Mallorca statt.

Adresse: Katternbergerstraße 111, 42655 Solingen

Öffnungszeiten: Mo., Do. und Fr. 14-19 Uhr, Sa.&So., an Feiertagen und in den Ferien 11-19 Uhr

Weitere Infos unter: https://www.tiki-kinderland.de/index.php

Beim Ü18-Toben im Tiki Kinderland in Solingen dürfen Erwachsene wieder Kind sein. Foto: Kai Kitschenberg/Funke Foto Services

XXL-Sportcenter in Duisburg: Moonlight Minigolf und mehr

Es ist zwar kein Spielplatz oder gar ein Freizeitpark, aber auch das Center im Duisburger Stadtteil Huckingen hat viele Aktivitäten zu bieten. Eins der Highlights ist Moonlight Minigolf, bei dem man im Schwarzlicht Minigolf spielt.

Dazu kommen neun weitere Bahnen im Außenbereich. Außerdem verfügt das Center unter anderem über Bowlingbahnen, Lasertag, Pool Ball und Billardtische. Dazu gibt es mit dem Restaurant 28 Süd auch ein gastronomisches Angebot sowie Möglichkeiten für Fitness und Wellness.

Adresse: Am neuen Angerbach 28, 47259 Duisburg

Öffnungszeiten Minigolf: Mo.-Do 15-22 Uhr, Fr. 15-23 Uhr, Sa. 10-23 Uhr, So. und Feiertage 10-22 Uhr,

Weitere Infos unter: https://www.xxl-sportcenter.de/

Im September wurde die neu gestaltete Moonlight-Minigolf-Anlage im XXL-Sportcenter Duisburg wieder eröffnet. Foto: Michael Dahlke/Funke Foto Services

Battle Kart in Bochum: Jetzt sitzen Sie selbst am Steuer

Diese Location ist besonders für Fans des Nintendo-Klassikers "Mario Kart" eine Reise wert. Das WTC Camp Sports in Bochum-Wattenscheid, laut eigener Webseite Deutschlands größte Multisportanlage, hat sich mit dem belgischen Unternehmen Battle Kart Europe zusammengetan, um verschiedene Rennvarianten im Stile von Mario Kart anzubieten. Ein Rennen über 15 Minuten kostet 22 Euro, danach lassen sich weitere Rennen für etwas weniger Geld fahren.

Adresse: Isenbrockstraße 15, 44867 Bochum

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 14-21 Uhr, Sa. 10-21 Uhr, So. 10-18 Uhr, am Wochenende mit gesonderter Reservierung länger geöffnet,

Weitere Infos unter: https://www.battlekart.com/de/bochum/

Beim Battle-Kart, hier die Anlage in Köln, haben die Teilnehmenden verschiedene Spielvarianten zur Auswahl Foto: Olaf Fuhrmann/Funke Foto Services

Haben Sie weitere Ausflugs-Tipps für NRW? Schreiben Sie uns gern: wir@funkemedien.de

