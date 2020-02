Hagen/Gießen. Der frühere Hagener Generalmusikdirektor Prof. Florian Ludwig wird Generalmusikdirektor in Gießen

Der frühere Hagener Generalmusikdirektor Prof. Florian Ludwig wird Generalmusikdirektor in Gießen. Das teilte das Stadttheater Gießen gestern mit. Ludwig übernimmt für die kommenden beiden Spielzeiten die künstlerische Leitung des Philharmonischen Orchesters Gießen und trägt den Titel Generalmusikdirektor. Damit hilft Florian Ludwig dem Gießener Haus nach dem vorzeitigen Ausscheiden des früheren GMDs Michael Hofstetter aus der Personalnot. Dauerhaft für die Position bewerben möchte sich Ludwig allerdings nicht.

Gefeierter Generalmusikdirektor in Hagen

Florian Ludwig war von 2008 bis 2017 Generalmusikdirektor in Hagen und wechselte von dort zu einer Professur für Orchesterleitung in Detmold. In dieser Funktion bleibt der 49-jährige den beiden Philharmonien Südwestfalens weiter verbunden, zum Beispiel durch Kooperationen in der Ausbildung des Dirigentennachwuchses. Dem Stadttheater in Gießen ist er bereits als Gastdirigent verbunden, am Sonntag feiert Engelbert Humperdincks Oper „Hänsel und Gretel“ unter seinem Dirigat dort Premiere in einer konzertanten Produktion.