Fischers Frau

Als es den Ostseefischern aus Vorpommern in den 1920ern schlecht ging, weil sie mit einem Fangverbot wegen Überfischung belegt waren, sorgte der Greifswalder Landrat dafür, dass sie sich mit dem Knüpfen von Teppichen über Wasser halten konnten. Ein österreichischer Textilexperte reiste an die Küste und gab sein Wissen an die Fischer weiter, die ja durch ihre Arbeit mit den Netzen durchaus vertraut mit dem Knüpfen von Knoten waren. Es entstanden Teppiche nach orientalischem Vorbild, aber mit maritimen Motiven. Die Teppiche entwickelten sich zu einem Verkaufsschlager.

Knapp hundert Jahre später, und lange Zeit, nachdem die Produktion Anfang der 1990er eingestellt wurde, landet ein Exemplar durch Zufall auf dem Tisch der jungen Museumskuratorin Mia Sund. Mia hat ein natürliches Gespür für alte Fasern, neue Namen und Echtheiten aller Art. Deshalb soll sie diesen pommerschen Teppich begutachten. Sie ist fasziniert von den Hunderten von Grüntönen, in denen Koggen unter mystischen Flaggen segeln, in winzigen Wellen Fische tanzen und sich in der Bordüre eine vieldeutige Botschaft versteckt. Der Teppich erzählt eine Geschichte einer jungen Frau, über die Mia versucht, alles herauszufinden und deren Botschaft zu entschlüsseln.

Nach vielen Jahren, in denen sich Mia quasi im Museum versteckt hat, begibt sie sich auf eine Dienstreise quer durch Europa auf den Balkan, macht sich auf die Suche nach der Knüpferin des Meisterwerks und ihrer Botschaft, die die Geschichte vom Fischer und seiner Frau auf den Kopf stellt und stellt sich ihrer Vergangenheit.

Im Roman werden die Lebensgeschichten zweier Frauen aus unterschiedlichen Zeiten miteinander verwoben wie die Fäden, aus denen der Teppich besteht, der sie zusammenführt. Karin Kalisa forscht als Wissenschaftlerin und als Literatin u.a. zu philosophischen Denkfiguren und ethnologischen Beschreibungen und lässt mit ihrem Roman einen Teil der deutschen Geschichte wieder aufleben, der vielen so nicht bekannt sein wird.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kultur