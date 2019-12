Mainz. Es heißt Abschied nehmen: vom „Neo Magazin Royale“, nicht aber von Jan Böhmermann. Der bekommt eine eigene Show im ZDF-Hauptprogramm.

„Neo Magazin Royale“: Jan Böhmermann twittert über neue Show

Fast sechs Jahre führt Jan Böhmermann durch das „Neo Magazin Royale“. Am 12. Dezember ist damit Schluss: Dann läuft die letzte Folge vom „Neo Magazin Royale“ bei ZDFneo (22.15 Uhr). Ab Herbst 2020 wird der Moderator mit einer eigenen Show im Hauptprogramm des ZDF zu sehen sein. Einer, der darüber sehr traurig zu sein scheint: Klaas Heufer-Umlauf.

Mit einem eigenen Song verabschiedet sich der Komiker-Kollege. „Wir geh’n jetzt beide in die Pause, nur einer steht dann nicht mehr auf. Du hast deinen Job erledigt – und bei Gott du hattest einen Lauf“, singt Heufer-Umlauf. Immer wieder haben sich Böhmermann und er miteinander angelegt – natürlich war das nur ein sportlicher Wettkampf unter Comedians.

Und genau so ist auch diese Songzeile zu interpretieren: „Hab dich lieb mein lieber Böhmi – aber für die Sixt-Werbung hau ich dir irgendwann noch auf die Fresse.“ Den Fan scheint das Abschiedsvideo der besonderen Art jedenfalls zu gefallen. Mehr als 2.500 Nutzer haben es bereits gelikt. Und ganz so traurig müssen Fans noch nicht sein: Immerhin gibt es noch eine Show des „Neo Magazin Royale“.

Jan Böhmermann hört mit „Neo Magazin Royale“ auf – Das Wichtigste in Kürze:

Es ist Schluss: „Neo Magazin Royale“ macht Schluss

Aber dem kommenden Jahr wird Jan Böhmermann mit einer eigenen Show im ZDF-Hauptprogramm zu sehen sein

Viel über die neue Show ist aber nicht bekannt

Klaas Heufer-Umlauf verabschiedet sich mit einem selbstgedichteten Text von Böhmermann

Wie es danach weitergeht, ist noch unklar. Wie die neue Show von Böhmermann heißen und aussehen wird, ist nach Angaben des Senders aber noch vollkommen offen. Böhmermann selbst sagt, man sei gerade noch dabei herauszufinden, wie man die „kleine, dreckige Spartenshow“ inhaltlich für das ZDF anpassen könne. Auf Twitter gibt der ZDF-Moderator schon mal einen kleinen Vorgeschmack, um was es dabei gehen können – in typischer Böhmermann-Manier natürlich.

„Viele wütende Meinungsmacher aus der #OKBoomer Fraktion wünschen sich, dass es im öffentlich-rechtlichen Fernsehen auch ausländerfeindliche, Pegida-nahe, Verschwörungstheorien verbreitende, antisemitische Jammer-Kabarettisten geben muss“, schreibt er in einem tausendfach gelikten Tweet auf Twitter. Und weiter: „Mach ich Euch! Ab Oktober 2020 im @ZDF!“

Klingt erstmal nicht so viel anders als das „Neo Magazin Royale“. Auch beim zweiten Tweet wird man nicht unbedingt schlauer: „Und mit dem Gender-Gaga räumen wir dann auch richtig auf ab nächstem Jahr, Ihr süßen Wutschlümpfe“, schreibt Böhmermann. Mit „feiner Satireklinge und köstlich hintersinnigem Andre-Poggenburg-Humor“ gehe es gegen das System und den Mainstream. „Schaltet alle ein.“

Kein deutscher Moderator war in den vergangenen Jahren so oft Teil von Kontroversen wie Jan Böhmermann. Viele hatten ihren Ausgangspunkt im „Neo Magazin Royale“. Böhmermann hat sich und die Show zur Marke gemacht.

Ein Überblick über die Aktionen im „Neo Magazin Royale“:

Böhmermann will SPD-Chef werden

„Ich, Jan Böhmermann, möchte Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands werden“ - im August 2019 kommt der Satiriker mit einer markigen Ankündigung aus seiner Sommerpause. Die SPD hatte entschieden, ihre Mitglieder über die künftige Parteispitze abstimmen zu lassen – und Böhmermann springt dankbar auf den Zug auf.

Während die anderen Kandidaten brav über das Land ziehen, um für sich zu werben, produziert Böhmermann zu Hause fleißig Schlagzeilen wie „Offiziell: Böhmermann nun SPD-Mitglied in Köthen“.

Youtube- Stellungnahme von Jan Böhmermann zur SPD-Kandidatur

Ibiza-Affäre

Die Geschichte um das sogenannte Ibiza-Video ist wohl Böhmermanns größte Nummer mit - soweit bekannt - kleinstem eigenen Zutun. In den heimlich erstellten Aufnahmen spricht der damalige österreichische FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache mit einer angeblichen russischen Oligarchen-Nichte über Formen politischer Einflussnahme.

Als es im Mai 2019 publik wird, muss Strache zurücktreten. Die Regierungskoalition zerbricht. Böhmermann hatte allerdings schon im April bei einer Preisverleihung Andeutungen zu dem Fall gemacht: Er soll das Video bereits gekannt haben. Sein genaues Wissen bleibt allerdings im Dunkeln.

Als alle auf eine Enthüllung in der Show hoffen, nutzt er die Aufmerksamkeit für ein Lied über Europa. Nun arbeitet er an einer Verfilmung der Affäre.

Verafake – zeigt Fehler bei „Schwiegertochter gesucht“ bei RTL

Ausnahmsweise mal ein großer Böhmermann-Streich ganz ohne Politik-Bezug. Im Mai 2016 zeigt der Moderator, wie sein Team Schauspieler in die RTL-Kuppelshow „Schwiegertochter gesucht“ einschleust, die als biertrinkender Vater „René“ und Sohn „Robin“ - ein „einsamer Eisenbahnfreund“ - auftreten.

Sender, Produktion und Moderatorin Vera Int-Veen sitzen dem Schabernack komplett auf. RTL räumt „Fehler im Bereich der redaktionellen Sorgfaltspflicht“ ein.

Die „Schmähkritik“ über Recep Tayyip Erdogan

Die Böhmermann-Aktion, die mit Abstand die höchsten Wellen schlug. Im März 2016 liest der Moderator in seiner Sendung das Gedicht „Schmähkritik“ vor. In einem Lied hatte sich zuvor das Satire-Magazin „extra 3“ (NDR) über den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan lustig gemacht und diplomatische Verstimmungen verursacht.

Böhmermann aber setzt noch einen drauf. Mit grobschlächtigen Reimen will er – wie er sagt – den Unterschied zwischen erlaubter Satire und verbotener Schmähkritik verdeutlichen. Erdogan schäumt, die Bundesregierung machte den Weg für ein Strafverfahren gegen Böhmermann frei. Über Tage bestimmt die Affäre die Agenda. In der Hochphase taucht Böhmermann ab, zeitweise steht er sogar unter Polizeischutz. Im Rückblick sagt er: „Geile Nummer – schade, dass sie von mir ist.“

Varoufake

Im März 2015 gaukelt Böhmermann vor, ein umstrittenes Video mit dem damaligen griechischen Finanzminister Gianis Varoufakis gefälscht zu haben. Günther Jauch hatte den Politiker zuvor in seiner Talkshow mit einem Clip konfrontiert, auf dem zu sehen war, wie Varoufakis Deutschland symbolisch den ausgestreckten Mittelfinger zeigte.

Böhmermann suggerierte, den „Stinkefinger“ in den Clip montiert und als Fake-Video – von langer Hand geplant – in die Welt gesetzt zu haben. Die Gaukelei ist so perfekt, dass danach wirklich heillose Verwirrung herrscht. (jb/dpa)

