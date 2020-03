Castingshow DSDS: Florian Silbereisen ersetzt Xavier Naidoo in der Jury

Köln. Wegen umstrittener Aussagen flog Xavier Naidoo bei „Deutschland sucht den Superstar“ raus. RTL ersetzt ihn durch Florian Silbereisen.

Die DSDS-Jury ist wieder komplett: Nach Xavier Naidoos Rauswurf ersetzt RTL den 48-jährigen Sänger durch Schlagerstar Florian Silbereisen (38). Er wird in den nächsten drei Liveshows von „Deutschland sucht den Superstar“ in der Jury sitzen. Das teilte RTL am Freitag mit.

Silbereisen werde ab dem 21. März bis zum Finale am 4. April neben Dieter Bohlen, Pietro Lombardi und Oana Nechiti die Kandidaten und Kandidatinnen bewerten, so der Sender.

Naidoo hatte seinen Platz in der Show verloren, nachdem es heftige Rassismus-Vorwürfe gegen ihn gegeben hatte. Auslöser war ein im Internet aufgetauchtes Video, in dem zu sehen ist, wie Naidoo ein Lied mit offenbar flüchtlingsfeindlichen Textzeilen singt.

DSDS: Silbereisen für Dieter Bohlen „absolute Wunschbesetzung“

„Dieter hat angefragt, ob ich kurzfristig einspringen würde und ich habe selbstverständlich sofort zugesagt“, so Silbereisen in der RTL-Mitteilung. „Gerade in Zeiten wie diesen muss man zusammenhalten und aushelfen, wo man kann und gebraucht wird.“

Auch Dieter Bohlen soll RTL zufolge zufrieden sein: „Ich freue mich wahnsinnig, dass der Florian dabei ist“, heißt es in der Mitteilung. Silbereisen sei Bohlens „absolute Wunschbesetzung“. Er habe jetzt „Goldene Platten, Platin Platten und sogar einen Silbereisen“, so Bohlen.

Über sein Verhältnis zu Silbereisen sagte der ehemalige Modern Talking-Sänger und DSDS-Juror der ersten Stunde: „Wir mögen uns, wir schätzen uns, wir sind beide super Profis und da kann ich nur sagen: Das kann einfach nur super geil werden!“

Am vergangenen Samstag hatte es die erste DSDS-Show ohne Xavier Naidoo gegeben. RTL hatte den Sänger nach Rassismus-Vorwürfen aus der Jury geworfen. Auch ein anderer Wechsel in der Show hatte zuvor für viel Aufregung gesorgt: Alexander Klaws kehrte zu „Deutschland sucht den Superstar“ zurück – als Moderator. Klaws ist der Gewinner der ersten Staffel. Sehen Sie hier die anderen Gewinner und Gewinnerinnen von DSDS.

(dpa/reba)