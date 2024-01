Europas größter Indoor-Jahrmarkt startet bald in Bochum

„Steampunk“ ist erneut das Motto beim Eröffnungswochenende des 15. Historischen Jahrmarkts in der Jahrhunderthalle Bochum.

Historischer Jahrmarkt, 24.2.-3.3., 11-19 Uhr, Fr 16-21 Uhr

Steampunk, 17.+18.2., ab 11-19 Uhr

Rock ’n’ Roll anne Raupe, 23.2., 16-21 Uhr

Adresse: Jahrhunderthalle Bochum, An der Jahrhunderthalle 1, Bochum

Tickets: 22 Euro, erm. + Kinder bis 11 J. 17 Euro, Familienkarte (2 Erw. + 2 Kinder) 69 Euro

Seit dem Mittelalter finden Jahrmärkte regelmäßig – wie der Name schon sagt: einmal im Jahr – statt. An grelles Licht, gebrannte Mandeln, Popcorn und meterhohe Karussells war damals allerdings kaum zu denken. Gaukler, Spielleute, sogar Wahrsager spielten eine zentrale Rolle. Es wurde gelacht, getanzt, gefeiert. So gesehen hat sich nicht viel geändert. Auch heute noch sind Jahrmärkte oder Kirmessen dazu da, die Gemeinsamkeit zu zelebrieren.

Das Kettenkarussell ist eines der Fahrgeschäfte beim Historischen Jahrmarkt in der Bochumer Jahrhunderthalle. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Die Jahrhunderthalle in Bochum vereint vom 24. Februar bis zum 3. März Vergangenheit und Gegenwart und führt sie unter einem Dach zusammen – im wahrsten Sinne des Wortes. Denn der Historische Jahrmarkt baut seine jahrhundertealten Fahrgeschäfte inmitten der denkmalgeschützten Gebläsehalle auf. Eine Indoor-Kirmes. Zu der gehören unter anderem auch Gaukler, die durch die Menschenmengen streifen.

Historischer Jahrmarkt Bochum übernimmt Jahrhunderthalle

Aber es finden eben auch ein historisches Riesenrad Platz, die Raupenbahn aus dem Jahr 1926 und das bunte Pferdekarussell von 1885. Für Gänsehaut sorgt allerdings keine Geisterbahn, sondern ein Spiegelkabinett, das seine Besucherinnen und Besucher in die Irre führen möchte. Höhepunkt ist die Berg- und Talbahn aus den 30er-Jahren.

Wer noch nicht kostümiert ist, kann sich beim Jahrmarkt eindecken. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Großer Pluspunkt beim Indoor-Rummel: Die Fahrten sind im Eintrittspreis inklusive. Ein paar Extra-Taler kosten hingegen die dargebotenen Leckereien. Deren Konsum sollte sich, will der Fahrspaß ausgenutzt werden, vielleicht im Rahmen halten.

Steampunk auf dem Jahrmarkt

Der Jahrmarkt, der 2024 zum 15. Mal stattfindet, beinhaltet aber noch mehr. Schließlich ist er eng verknüpft mit dem Steampunk-Event. Auch hier steht eine Reise in die Vergangenheit an, wenngleich nur fiktiv. Das Kunstgenre verbindet futuristische Technik mit Material und Mitteln des viktorianischen Zeitalters.

Wird in der Jahrhunderthalle im Februar gelebt: Steampunk Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

In Bochum ist daraus ein Szenetreff entstanden, der im Rahmen des Historischen Jahrmarkts vorab tagt. Anhänger und Freunde des Genres treffen sich am 17. und 18. Februar vor der industriellen Kulisse. Ausstellerinnen und Aussteller kleiden Kostümierungswillige ein. Das Abacus Theater schaut erneut vorbei und möchte die Besucherinnen und Besucher mit Walking Acts und Straßentheater auf eine Reise à la Jules Verne mitnehmen.

Special Event: „Rock ’n’ Roll anne Raupe“

Bevor der klassische Jahrmarkt startet, wird am 23. Februar noch zum „Rock ’n’ Roll anne Raupe“ geladen. Gäste können einen ganzen Abend, stilecht angezogen, zur Live-Musik der Boogie Banausen tanzen. Dazu lassen Showskating-Acts die Ära des Rock ‘n‘ Roll und Rockabilly aufleben. Für ordentlich Pomade im Haar sorgt die Friseurschule Essen. Gebrannte Mandeln und Popcorn gibt‘s ebenfalls nicht zu knapp, 2023 sei Dank.

